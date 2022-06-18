У рыбаков Северного бассейна улов ниже показателей прошлого годаТворчество, карьера, возможности: в Мурманске на День молодёжи будет организована работа интерактивных тематических площадок
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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.22 08:30

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники!» (до 19 июня); «2017. PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE…!» (до 26 июня); «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).

22 июня

«Дети войны». Посвящается Дню памяти и скорби.

До 2 июля

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

До 2 июля

Выставка и экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…!» (до 29 июня); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля).

18 июня

«Когда Россия молодая мужала с гением Петра» по выставке «Петр, флот, Петербург». Графика из собрания В.Г. Беликова. Москва. К 350-летию первого российского императора.

25 июня

«Мы помним», посвященное 22 июня – Дню памяти и скорби.

До 2 июля

Мастер-класс «Художественные промыслы России».

До 2 июля

Программа «День скульптуры в музее».

До 2 июля

Выставка «Скульптура XX–XXI веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

18 июня - 15.

Экскурсия «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945».

До 19 июня

Автобусная экскурсия «Дорога памяти» в Долину Славы.

22 июня - 11.00

Мастер-класс «Свеча памяти».

26 июня - 13.00 и 15.00

Бесплатные обзорные экскурсии по музею.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)

Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка  «Легенды Лапландии» (до 20 августа).

18-30 июня

Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».

18 и 25 июня - 19.00

Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».

22 июня - 19.00

Цикл встреч «Литмастерская».

25 июня - 12.00-20.00

День возвращенной книги.

25 июня - 12.00-20.00

День новой книги.

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

22 июня – 14.00

Информ-досье: «За маршем – марш, за боем – новый бой!».

22 июня

Давайте, люди никогда об этом не забудем: историко-познавательная викторина.

30 июня

И этот мир способен изменить ТЫ!: интерактивный кодекс здоровья молодёжи.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

18 июня - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+)

19 июня - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

25 июня - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

25 июня - 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

26 июня - 11.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)

26 июня - 13.30

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

18 сентября - 17.00

«Абрикосовый джаз». Аргишти (армянский дудук), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)

18 июня - 12.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

18 июня - 15.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

19 июня - 12.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

19 июня - 15.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

23 июня - 19.00

«По Волге до Херсона». Премьера. Нина Прибутковская, исторический анекдот.  (16+)

24 июня - 19.00

«По Волге до Херсона». Премьера. Нина Прибутковская, исторический анекдот.  (16+)

Закрытие 83-го театрального сезона.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)

18 июня – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+)

19 июня – 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)

19 июня – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)

25 июня – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладили. Комедия. (16+)

Закрытие 87-го театрального сезона

26 июня – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин, инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

30 июня – 11.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 июня

«Беломорье», IX Межрегиональный фестиваль фольклора.

22 июня - 11.00

«На севере – помнят», акция.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)

Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Аутентичное оружие и справа казаков!» (до 20 июня); «Живопись и графика Александры Шван!» (ГДЦ «Арктика», до 23 июня); «Разноцветная планета!» (до 30 июня).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

22 июня

«День памяти и скорби». Культурно-просветительское мероприятие.

24 июня

«В поле выросла рубашка…». Музейный урок.

24 июня

«Куклы учат, куклы греют, куклы душу берегут». Обереги на Руси. Вепсская кукла.

29 июня

«Усатый-полосатый». Мероприятие с мастер-классом.

30 июня

«В поле выросла рубашка…». Музейный урок.

До 2 июля

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…».

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работает выставка-проект Наталии Хидой «Река эмоций/River of emotions!» (до 16 июня). (12+)

18 и 26 июня

Серия мастер-классов в проекте «Крафт».

19 июня - 10 июля

Выставка работ Натальи Романенко «Рыбов».

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Обращаем внимание, что показы пройдут при 50-процентном наполнении зала.

18 июня - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил.

18 июня - 13.30

Приключения Виктора и Гару.

18 июня - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

18 июня 17.00

Розетта.

18 мая в 18.00

Далёкие миры — другая жизнь?

18 июня - 19.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

19 июня - 12.30

Кокомонг. Космическое приключение.

19 июня - 13.30

Космонавтика для детей.

19 июня - 14.30

Вода - чудо природы.

19 июня - 17.00

В глубины Вселенной.

19 июня - 19.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

21 июня - 16.30

Вода - чудо природы.

21 июня - 17.30

Кокомонг. Космическое приключение.

21 июня - 18.30

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

21 июня - 19.15

В глубины Вселенной.

22 июня - 16.30

Космонавтика для детей.

22 июня - 17.30

Кокомонг. Космическое приключение.

22 июня - 18.30

Розетта.

22 июня - 19.50

Энергия Вселенной.

23 июня - 16.30

Кокомонг. Космическое приключение.

23 июня - 18.30

Призрак Вселенной.

24 июня - 16.30

Вода - чудо природы.

24 июня - 18.30

Зрение.

24 июня - 19.15

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

г.КОЛА

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)

В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел СМВК продолжает работу выставка: «Живопись, графика и куклы Надежды Маринцевой!» (до 21 июня).

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

18 июня

Творческая мастерская «Мастерим и играем» - «Весёлые помпоны».

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

21 июня-1 июля

Творческая мастерская «Мастерим и играем» - «Игрушка оригами»

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

ОНЛАЙН:

В группе Центра досуга и молодёжи опубликован очередной выпуск «Влога5», который посвящён заброшенному аэродрому в Килпъявре. (6+)

пгт.МУРМАШИ

В городской библиотеке открыта выставка фарфоровых чашек из частной коллекции Веры Бойко (до 19 июня).

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 7. Городская библиотека.

г.ПОЛЯРНЫЙ

Открыты выставки: отчётная выставка выпускников ДШИ г. Полярный «Так зажигаются звёзды» (по 3 июля); выставка из фондов МОХМ «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» (по 3 июля); из фондов ГИКМ, посвященная 85-летию газеты «Краснофлотец» (по 3 июля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» продолжается знакомство с серией подкастов «Давным-давно была война!». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

В музейно-выставочном зале продолжает работу выставка «Узоры на подзорах!». (до 30 августа).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

ОНЛАЙ:

В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).

г.МОНЧЕГОРСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещена запись концерта ансамбля песни и танца «Полянка!». (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (6+)

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены иллюстрированные рассказы Надежды Коровашковой о посылках, которые жители тыла отправляли на фронт, «Игрушка военного времени». (6+)

Там же можно посмотреть виртуальную выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы» талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники сообщества могут принять участие в акции «Мы за здоровый образ жизни!». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещено видео концерта «Минувших лет живая память». (6+)

Там же опубликованы: документальный сериал «Собаки Победы» и показ коллекции «Примеряя время» по эскизам победителей III международного конкурса «Атом-кутюр». (6+)

г.КАНДАЛАКША

Работает выездная фотовыставка от выставочного зала ГКЦ «Нива», посвященная памяти поэта Николая Колычева «Останусь строками, останусь песнями...!». (12+)

г.Кандалакша, ул.Питео, 2. Городская библиотека №3.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» размещены записи концертов: ансамбля русских народных инструментов «Забава!» и ансамбля джазовой музыки «Jazz time» и молодёжной группы «КВИН». (0+)

г.КОВДОР

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» работает рубрика «Пионеры-герои!». (6+)

пгт.ПЕЧЕНГА

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» опубликован документальный фильм «Люди как Скалы. Мустатунтури». Режиссёр - Виталий Кузнецов. (16+)

с.ЛОВОЗЕРО

ОНЛАЙН:

В сообществе ЦРДК размещена виртуальная историческая фотовыставка члена Союза фотохудожников России Владимира Кузнецова «Краснощелье» из серии «Земляки».

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