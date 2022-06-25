АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
25–26 июня
В Мурманске отмечают День молодёжи
В этом году праздник будет отмечаться два дня. На территории Морского вокзала (Портовый проезд, 25) состоится первый круглосуточный форум для молодежи «Крайний Север – бескрайние возможности».
Программа форума:
10.00 – 12.00 – нетворкинг, информационные пространства от молодёжных местных и областных организаций, молодёжных советов предприятий и волонтерских движений;
12.00 – 12.20 – торжественное открытие;
12.30 – 21.00 – мастер-классы и лекции по секциям;
21.00 – 7.00 – party-zone, игровая зона, открытый микрофон, диджей-сеты, интерактивная выставка «Чудеса науки», значкодел, мастер-класс «Делаем авторские футболки и кружки со своим дизайном», аквагрим-зона, выступление хедлайнера - популярного хип-хоп исполнителя SLAME;
7.00 – 8.00 – арктическая зарядка от участника «Танцы на ТНТ».
26 июня - 11.00-21.00
Для участия в работе некоторых площадок необходимо зарегистрироваться на сайте: https://youthday.ru/city/murmansk
Площадка на ул. Воровского:
11.00-21.00 - работа фудкорта;
13.00-19.00 - турнир по летнему юкигассену;
14.00-19.00 - работа тематической площадки «Пространство добра»: гости праздника смогут принять участие в мастер-классах, проверить здоровье, посмотреть видеоролики социальной рекламы, а также поучаствовать в благотворительной и экологической акциях.
Площадь перед зданием «ГДЦ «Меридиан»:
12.00-19.00 - турнир по стритболу.
Сквер на ул. Ленинградской:
12.00-20.00 – фестивали уличной культуры «Двигатель» и «Кардо»;
14.00-19.00 – работа интерактивных площадок, работа тематической площадки «Пространство креатива»: творческие мастер-классы, акция «Фотосушка».
Деловой центр «Арктика»:
11.00-19.00 – на 1-м этаже ярмарка вакансий. Мурманчане смогут ознакомиться с выставкой предприятий, организаций, молодежных пространств, а также пройти блиц-опросы и послушать выступления работодателей.
11.00-16.00 - работа тематической площадки «Пространство возможностей»: участников ждут воркшопы, лекции, практикумы, нетворкинг и многое другое.
Центральный сквер:
14.00-19.00 - работа тематической площадки «Пространство дружбы»: интерактивные игры для молодых семей, аквагрим, саамский футбол, настольные игры и мастер-классы. Также на площадке разместится переносное жилище саамов - кувакса, загон с оленями и гигантская матрешка.
Площадь Пять Углов:
12.00-21.00 – работа зоны видеоконтента и активации «Видео-спинер». Мурманчане смогут сделать селфи в режиме Slow motion с охватом в 360 градусов;
14.00-19.00 – работа скейт-парка;
14.00-19.00 – соревнования по петанку;
С 15.00 - начало праздничной программы: розыгрыши и викторины для зрителей, выступление победителей фестиваля «Арктика талантов», показ моделей коллекции одежды, выступление победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческая весна»;
17.30-19.30 - выступление молодеёных творческих коллективов города Мурманска («Арабика», «ДрамТамТам», «Почтовая служба Бангкока», PSYCHO, Firebloom, «СОК», «Джинсы», DS, Waka band);
19.30-19.40 – поздравление с Днём молодежи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой;
19.40 – выступление хедлайнера фестиваля Вани Дмитриенко.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «2017. PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE…!» (до 26 июня); «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).
До 2 июля
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
До 2 июля
Выставка и экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…!» (до 29 июня); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля).
25 июня
«Мы помним», посвященное 22 июня – Дню памяти и скорби.
До 2 июля
Мастер-класс «Художественные промыслы России».
До 2 июля
Программа «День скульптуры в музее».
До 2 июля
Выставка «Скульптура XX–XXI веков».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
26 июня - 13.00 и 15.00
Бесплатные обзорные экскурсии по музею.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)
Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).
25-30 июня
Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».
25 июня - 12.00-20.00
День возвращенной книги.
25 июня - 12.00-20.00
День новой книги.
25 июня - 19.00
Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
30 июня
И этот мир способен изменить ТЫ!: интерактивный кодекс здоровья молодёжи.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
25 июня - 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
25 июня - 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
26 июня - 11.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)
26 июня - 13.30
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
10 сентября - 14.00
«Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
11 сентября - 17.00
«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
17 сентября - 18.00
А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.
18 сентября - 17.00
«Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал.
18 сентября - 18.00
Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал.
24 сентября - 12.00
«Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.
25 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)
25 июня – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладили. Комедия. (16+)
Закрытие 87-го театрального сезона
26 июня – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин, инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
30 июня – 11.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
25 июня - 16.00
На крыльце областной «Кировки» состоится концерт «Вслед за песней позовут ребята» клуба авторской песни «Пять углов». Концерт посвящён открытию летнего туристического сезона. Перед зрителями откроется летний простор, с его путями и дорогами, где туристическая песня является самым сильным допингом для воодушевления на самые высокие достижения.
Участники клуба «Пять углов» приглашают у импровизированного костра спеть песни известных авторов: Юрия Визбора, Ады Якушевой, Юлия Кима, Олега Митяева, Анатолия Киреева, Александра Суханова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и многих других. Вход свободный.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)
Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Живопись и графика Александры Шван!» (ГДЦ «Арктика», до 23 июня); «Разноцветная планета!» (до 30 июня).
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).
29 июня
«Усатый-полосатый». Мероприятие с мастер-классом.
30 июня
«В поле выросла рубашка…». Музейный урок.
До 2 июля
Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…».
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Работает выставка работ Натальи Романенко «Рыбов» (17 июля).
25 и 26 июля
Проект «Киноклуб. В этом сезоне участники просмотрят фильмы с дыханием лета, которые погружают в атмосферу тепла, жаркого солнца и приключений. Зрителей ждут как признанные шедевры, так и уютные авторские ленты. Вход свободный. После просмотра традиционно состоится обсуждение фильмов. (16+)
25 июня – 17.30
Состоится показ фильма режиссёра Алексея Учителя «Прогулка». Это не только камерная история о любви и молодости, но и признание в любви Петербургу: теплому, яркому и романтичному.
26 июня – 17.30
Зрители увидят фильм «Дом Солнца» Гарика Сукачева. Картина о советских хиппи в 1970-е, снятый по мотивам повести Ивана Охлобыстина «Дом восходящего солнца».
26 июня
Серия мастер-классов в проекте «Крафт».
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
25 июня - 13.30
Приключения Виктора и Гару.
25 июня - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
25 июня - 17.00
Розетта.
25 июня - 18.00
Далекие миры — другая жизнь?
25 июня - 19.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
26 июня - 12.30
Кокомонг. Космическое приключение.
26 июня - 13.30
Космонавтика для детей.
26 июня - 14.30
Вода чудо природы.
26 июня - 17.00
В глубины Вселенной.
26 июня - 19.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
28 июня - 16.30
Вода чудо природы.
28 июня - 17.30
Кокомонг. Космическое приключение.
28 июня - 18.30
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
28 июня - 19.15
В глубины Вселенной.
29 июня - 16.30
Космонавтика для детей.
29 июня - 17.30
Кокомонг. Космическое приключение.
29 июня - 18.30
Розетта.
29 июня - 19.50
Энергия Вселенной.
30 июня - 16.30
Кокомонг. Космическое приключение.
30 июня - 18.30
Призрак Вселенной.
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
г.ПОЛЯРНЫЙ
Открыты выставки: отчётная выставка выпускников ДШИ г. Полярный «Так зажигаются звёзды» (по 3 июля); выставка из фондов МОХМ «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» (по 3 июля); из фондов ГИКМ, посвященная 85-летию газеты «Краснофлотец» (по 3 июля).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» продолжается знакомство с серией подкастов «Давным-давно была война!». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале продолжает работу выставка «Узоры на подзорах!». (до 30 августа).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).
г.КАНДАЛАКША
Работает выездная фотовыставка от выставочного зала ГКЦ «Нива», посвященная памяти поэта Николая Колычева «Останусь строками, останусь песнями...!». (12+)
г.Кандалакша, ул.Питео, 2. Городская библиотека №3.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» размещены записи концертов: ансамбля русских народных инструментов «Забава!» и ансамбля джазовой музыки «Jazz time» и молодёжной группы «КВИН». (0+)