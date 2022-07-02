АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

2 и 3 июля

В Мурманске запланировано несколько интересных мероприятий для детей и взрослых.

2 июля

Стартует очередной этап проекта «Подзарядка». Любителей активного отдыха и танцев на свежем воздухе ждут на двух площадках:

15.00 — ул. Старостина, 3;

17.00 — сквер на ул. Зои Космодемьянской.

3 июля - 12.00

В районе лодочной станции на Семеновском озере состоится праздник «День кораблестроителя», посвящённый 15-летию Объединенной судостроительной корпорации. В программе: праздничный концерт, чеканка сувенирных монет, ярмарка вакансий, конкурсы и подарки.

15.00 - в детском городке «Сказка» начнётся праздник «Мир улыбок». Для юных мурманчан подготовлены квесты, конкурсы и разнообразные игры.

16.00 – в детском городке «Сказка» пройдёт городской конкурс рисунка на асфальте «Радуга ярких красок». Участникам предложат нарисовать автопортрет на тему «От улыбки станет всем теплей».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

До 3 июля

10 июля в России будут отмечать День рыбака. К этой дате музей запланировал виртуальную фотовыставку «На крючке!». Присоединяйтесь к творческому процессу и делитесь снимками из семейного архива. Сюжет фотографии должен быть посвящён непосредственно рыбной ловле. Например, на нём может быть изображён рыбак (рыбаки) со своим уловом.

Присылайте фото до 3 июля в сообщения группы. Не забудьте указать имя и фамилию рыбака на снимке и место улова.

Желательно, чтобы фотография была хорошего качества, без бликов, без дополнительных эффектов (в виде рамок, коллажей). Пусть про ваши рыболовные подвиги узнают все! Вместе вы сможете создать необычную выставку.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)

Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

2 июля - 17.00

В «Киноклубе» Мурманской областной научной библиотеки покажут фильм Ингмара Бергмана. Состоятся показ и обсуждение фильма «Лето с Моникой» шведского кинорежиссёра Ингмара Бергмана. Это лирическая киноповесть о любви, о нежности и бунтарстве на фоне скоротечного скандинавского лета. Премьера фильма состоялась в 1953 году. В главных ролях: Харриет Андерссон и Ларс Экборг. На встрече представят новые книги о жизни и творчестве Ингмара Бергмана.

Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал. 18 сентября - 18.00 Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал. 24 сентября - 12.00 «Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. 25 сентября - 17.00 Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работает выставка работ Натальи Романенко «Рыбов» (17 июля).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

2 июля - 10.30

Беседа «Улицы нашего города». Блиц-викторина «Знаешь ли ты свою улицу?».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 15. Зал Боевой Славы СФ МБУК СМВК.

2 июля - 11.00

Урок милосердия «Собака – друг человека!».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова,4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

2 июля - 18.00

Тематический день: день просмотра кино от MARVEL

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

3 июля - 11.30

Лекция «Птицы нашего города» в рамках цикла «Краеведение».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

3 июля - 18.00

Киновикторина «Угадай кино».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 1. Молодёжное пространство «СОПКИ».

4 июля - 11.00

Литературное путешествие «Карелия – России северный край».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

4 июля - 11.00

Час информации «Усатые - полосатые».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

4 июля - 11.00

Познавательный час «Волшебные краски хохломы».

п.г.т. Сафоново, ул. Панина, 68. Сафоновская городская библиотека-филиал.

4 июля - 14.30

Беседа, посвящённая Дню ВМФ с просмотром видеофильма из серии «Ударная сила».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 1. МБУК СМВК, зал Боевой Славы СФ.

5 июля - 10.30

Литературно - игровая программа «Сказочное чаепитие».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

5 июля - 10.30

Детская игровая программа «Лето на абордаж».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

5 июля - 11.00

Литературная игра-фантазия «Пыхтели, сопелки, ворчалки».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

5 июля - 11.00

Духовно-просветительская беседа «Любви и веры образы».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова,4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

5 июля - 11.30

Тематический час «Рассказ о русских святых».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

5 июля - 12.00

Детская игровая программа «Лето на абордаж».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

5 июля - 12.00

Библиоигра «Цифры в сказках».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

5 июля - 12.00

Кинолекторий «Судьба художника в кинематографе».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.

5 июля - 14.00

Беседа - викторина «Только смелым покоряются моря…». Ко Дню ВМФ.

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

6 июля - 18.00

Встреча с гостем «Что такое битмейкинг».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

5 июля - 18.00

Деловые игры, развивающие коммуникационные навыки, умение принимать решения.1. «Взаперти». 2. «Минное поле».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

6 июля – 10.30

Игровая музыкальная программа «Караоке-битва».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

6 июля - 11.00

Устный журнал «Шоколадное настроение».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

6 июля - 11.00

Час досуга «Почитаем, поиграем, отдохнём. Время с пользой проведём».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

6 июля - 11.30

Беседа с показом видеофильма «Поморы – первопоселенцы, их быт и нравы», приурочена к традиционному празднику Поморской козули.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.

6 июля - 12.00

Час поэзии «Лето в стихотворениях»

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

6 июля - 12.00

Игровая программа «Светофоркина и все, все, все…», в рамках безопасности правил дорожного движения.

пгт. Сафоново – малое. Площадка «Аллея героев».

6 июля – 12.00

Игровая музыкальная программа «Караоке-битва».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

6 июля - 12.00

Познавательный час «В компьютере новости – в книге жизнь».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

6 июля - 14.00

День весёлых затей «Веселье да забава – сердцу отрада».

нп.Щукозеро, ул. Агеева, 7а. Щукозёрская сельская библиотека.

6 июля - 15.00

Час духовности «Покровители любви и верности – Петр и Феврония».

ЗАТО г.Североморск, ул. Апакидзе, 6. Североморская сельская библиотека филиал- №3.

7 июля – 10.30

Экологическая викторина «Путешествие в удивительный мир природы».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

7 июля - 11.00

Познавательный час «Семья — единство помыслов и дел». Ко Дню семьи, любви и верности.

пгт. Сафоново, ул. Панина, 68. Сафоновская городская библиотека-филиал.

7 июля - 11.00

Квест-путешествие «Вокруг света».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

7 июля - 11.00

Литературная карусель «Под сенью Петра и Февронии».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

7 июля - 11.00

Мастер-класс «Черничное угощение»

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

7 июля - 11.00

Экологическое путешествие «С лукошком по лесным дорожкам».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

7 июля - 12.00

Познавательная игровая программа «Знатоки рыбацких дел». Ко Дню рыбака.

ЗАТО г.Североморск, ул. Кирова, 2. Центральная городская библиотека им. Л. Крейна.

8 июля - 18.00

Развивающая беседа «Кто такой Стивен Кинг».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

7 июля - 12.00

Творческая мастерская для детей «Мастерим и играем».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

7 июля – 12.00

Экологическая викторина «Путешествие в удивительный мир природы».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи»

7 июля - 14.00

Творческая мастерская «Ромашка – символ семьи, любви и верности».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

7 июля - 15.00

Мастерская Кота Матроскина «Мы рисуем корабли». Ко Дню ВМФ.

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

7 июля - 15.00

Мастер – класс «Ромашковое поле».

ЗАТО г.Североморск, ул. Кортик, 14. Североморская городская библиотека – филиал №4.

8 июля – 10.30

Детская интеллектуальная программа Квиз «В мире Диснея».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

8 июля - 10.30

Познавательная программа «История одной вещи. Авторучка».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.

8 июля - 11.00

Литературно-игровая программа «В семье согласно, так идёт дело прекрасно». Ко Дню семьи, любви и верности.

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

8 июля – 12.00

Детская интеллектуальная программа Квиз «В мире Диснея».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

9 июля - 11.00

Творческая мастерская «Такие разные игрушки. Глиняные фигурки».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

9 июля - 11.00

Библиомикс «Поделюсь впечатлениями с другом»

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

9 июля - 18.00

Тематический день: «День просмотра YouTube».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

10 июля - 18.00

Интеллектуально-развлекательный квиз «Сдаём ЁГЭ»!

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

10 июля - 12.00

Беседа «Сказки о художниках. Художник и волшебная птица» (И. Айвазовский).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.