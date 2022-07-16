АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Необычайное чаепитие у Шляпника». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года); к 135-летию со дня рождения русского и французского художника Марка Захаровича Шагала – одного из самых известных представителей художественного авангарда ХХ века.
16 июля - 15.00
Мастер-класс «Летний вечер».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…» (до 17 июля).
17 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Чудо-гжель» на выставке «Художественные промыслы России».
23 июля - 16.00
«Иван Константинович Айвазовский». Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!».
24 июля - 14.00
Музейное урок «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2». Из собрания музея.
24 июля - 17.30
Экскурсия по выставке «Старая квартира». Из собрания МОКМ.
30 июля - 17.30
Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков». Из собрания музея.
31 июля - 14.00
Тематическое мероприятие «Художник моря». К 205-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.
31 июля - 17.30
Экскурсия по выставке «…Могущ и радостен как бой…». Графика из собрания В.Г. Беликова (г.Москва).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжает работу выставка «Прыжок в прошлое».
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
16 июля – 15.00
Пешеходная экскурсия в центре Мурманска «Зелёный наряд города».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».
16, 23 и 30 июля - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».
16 июля - 15.00
Праздничная программа «Наш праздник - День Рыбака».
19, 22, 26 29 июля — 16.00
Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большие».
20 и 27 июля - 18.00
«Литмастерская».
22 июля - 17.00
Открытие выставки «повседневность» художницы Киры Ширяевой.
23 и 30 июля - 18.00
Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».
24 июля - 17.00
Просмотр фильма «Бартон Финк».
30 июля
День новой книги.
30 июля - 15.00
Презентация фильма «Арктический адмирал Александр Берзин».
30 июля - 18.30
Встреча «Читаем стихи Андрея Платонова».
31 июля - 17.00
Просмотр фильма «Простая история».
По 31 июля
Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».
По 31 июля
«Игротека в Научке» (настольные, интерактивные игры и игры на PS4).
В течение месяца
Программа планетария «Просто космос» (научно-популярные развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
20 июля
«Детство - это мы с тобою!». Интерактивная программа. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
10 сентября - 14.00
«Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
11 сентября - 17.00
«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
17 сентября - 18.00
А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.
18 сентября - 17.00
«Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал.
18 сентября - 18.00
Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал.
24 сентября - 12.00
«Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.
25 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал.
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
16 июля - 13.30
Приключения Виктора и Гару.
16 июля - 19.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
16 июля - 18.00
Далекие миры — другая жизнь?
16 июля - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
16 июля - 17.00
Розетта.
16 июля - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
17 июля - 12.30
Розетта.
17 июля - 13.30
Космонавтика для детей.
17 июль - 14.30
Вода чудо природы.
17 июля - 16.30
Вода чудо природы.
17 июля - 17.00
В глубины вселенной.
17 июля - 17.30
Кокомонг. Космическое приключение.
17 июля - 18.30
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
17 июля - 19.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
17 июля - 19.15
В глубины Вселенной.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).
22 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Усатый-полосатый».
27 июля - 11.00
Мероприятие с мастер-классом «Куклы учат, куклы греют, куклы душу греют. Обереги на Руси. Велесская кукла».
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Работает выставка работ Натальи Романенко «Рыбов» (17 июля).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
16 июля - 18.00
День настольной игры «Манчкин».
ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».
17 июля - 14.00
Познавательная программа (с мастер-классом) «Берестяной промысел на Руси».
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.
17 июля - 18.00
Совместный просмотр кино от кинокомпании «Дисней», День рождения «Диснейленда».
ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале продолжает работу выставка «Узоры на подзорах!». (до 30 августа).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).