АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Необычайное чаепитие у Шляпника». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года); к 135-летию со дня рождения русского и французского художника Марка Захаровича Шагала – одного из самых известных представителей художественного авангарда ХХ века.

23 июля – 15.00

«Пленэр с музеем!».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).

23 июля - 16.00

«Иван Константинович Айвазовский». Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!».

24 июля - 14.00

Музейное урок «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2». Из собрания музея.

24 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «Старая квартира». Из собрания МОКМ.

30 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков». Из собрания музея.

31 июля - 14.00

Тематическое мероприятие «Художник моря». К 205-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

31 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «…Могущ и радостен как бой…». Графика из собрания В.Г. Беликова (г.Москва).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Прыжок в прошлое».

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

23 и 30 июля - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

23 июля – 17.00

Всероссийский день чтения вслух.

23 и 30 июля - 18.00

Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».

24 июля - 17.00

Просмотр фильма «Бартон Финк».

26 и 29 июля — 16.00

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большие».

27 июля - 18.00

«Литмастерская».

30 июля

День новой книги.

30 июля - 15.00

Презентация фильма «Арктический адмирал Александр Берзин».

30 июля - 18.30

Встреча «Читаем стихи Андрея Платонова».

31 июля - 17.00

Просмотр фильма «Простая история».

По 31 июля

Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».

По 31 июля

«Игротека в Научке» (настольные, интерактивные игры и игры на PS4).

В течение месяца

Программа планетария «Просто космос» (научно-популярные развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

24 июля – 15.00

Как провести отпуск с пользой: семинар. (12+)

Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал. 18 сентября - 18.00 Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал. 24 сентября - 12.00 «Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. 25 сентября - 17.00 Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал. Планетарий «Просто космос» (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos) 23 июля - 12.30 Как Месяц к Солнцу в гости ходил. 23 июля - 13.30 Приключения Виктора и Гару. 23 июля - 16.00 Удивительное путешествие по Солнечной системе. 23 июля - 17.00 Розетта. 23 июля - 18.00 Далекие миры — другая жизнь? 23 июля - 19.00 Майя. Наблюдатели Вселенной. 24 июля - 12.30 Кокомонг. Космическое приключение. 24 июля - 17.00 В глубины Вселенной. 24 июля - 17.30 Кокомонг. Космическое приключение. 24 июля - 18.30 Удивительное путешествие по Солнечной системе. 24 июля - 19.00 Удивительное путешествие по Солнечной системе. 24 июля - 19.15 В глубины Вселенной. 27 июля - 16.30 Космонавтика для детей. 27 июля - 17.30 Кокомонг. Космическое приключение. 27 июля - 18.30 Розетта. 27 июля - 19.50 Энергия Вселенной. 28 июля - 16.30 Кокомонг. Космическое приключение. 28 июля - 18.30 Призрак Вселенной. 29 июля - 19.15 Удивительное путешествие по Солнечной системе. 29 июля - 16.30 Вода - чудо природы. 29 июня - 18.30 Зрение. 30 июля - 13.30 Приключения Виктора и Гару. 30 июля - 19.00 Майя. Наблюдатели Вселенной. 30 июля - 18.00 Далекие миры — другая жизнь? 30 июля - 12.30 Как Месяц к Солнцу в гости ходил. 30 июля - 16.00 Удивительное путешествие по Солнечной системе. 30 июля - 17.00 Розетта. 30 июля - 17.30 Кокомонг. Космическое приключение. 31 июля - 12.30 Кокомонг. Космическое приключение. 31 июля - 13.30 Космонавтика для детей. 31 июля - 14.30 Вода - чудо природы. 31 июля - 16.30 Вода - чудо природы 31 июля - 17.00 В глубины Вселенной. 31 июля - 18.30 Удивительное путешествие по Солнечной системе. 31 июля - 19.15 В глубины Вселенной. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

27 июля - 11.00

Мероприятие с мастер-классом «Куклы учат, куклы греют, куклы душу греют. Обереги на Руси. Велесская кукла».