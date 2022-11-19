АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); выставка «Лоскутные истории» (по 27 ноября); выставка «Семья Персеев» - графика из собрания музея (27 ноября); выставка фотографий Мити Харшака «Город в лесах» (по 20 ноября); Академия художеств. 1757 – 2022. К 265-летию со дня основания (по 4 декабря); Александр Самохвалов - живопись и графика (по 20 ноября); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря); выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций (по 25 декабря); персональная выставка Марии Михайленко «Отсвет» (до 11 декабря); выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); экспозиция ювелирных произведений профессионала высочайшего класса, художницы Татьяны Алексеевой (до 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.

21 и 27 ноября – 16.00

Специалисты краеведческого музея приглашают каждый понедельник на Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!». Остаётся совсем немного времени до главного зимнего праздника. А вы точно подготовились к встрече волшебного Нового года? За окном нас ждёт морозная снежная зима, и, чтобы было приятнее коротать время в кругу семьи, необходимо позаботиться о приятных мелочах. Самое время подготовить сюрпризы для своих родных и близких.

Под руководством художника будете рисовать красками открытку, которую потом адресуете получателю со всей теплотой и искренними пожеланиями.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Вторник, четверг -16.00-20.00

«Dungeons and Dragons», или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений. Для неё характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.

Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку (зал искусств, 3-й этаж). Количество мест ограничено. Телефон для записи 8 953-752-11-58.

По 20 ноября – 20.00

Фестиваль «Дни Индии в Мурманской областной научной библиотеке». (16+)

По 26 ноября - 17.00

Курс «Основы графического дизайна». (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца: выставка «Мурманску посвящается»; «Мир без коррупции!»: творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация; по записи - Движение вверх: интерактивный рассказ о космических достижениях России и СССР; по записи - Литературно-познавательное мероприятие «Сказки из тундры». 19-30 ноября «Мы едины!» - тематическая беседа. Отдел электронных ресурсов приглашает учащихся 2-4 классов на тематическую беседу, посвящённую Дню народного единства «Мы едины!». 22-24 ноября Межрегиональный очно-заочный марафон педагогического опыта «Народные художественные промыслы и ремесла регионов России в приобщении детей к культурному наследию Отечества» пройдёт в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках Года культурного наследия народов России. 22 и 23 ноября - очные встречи на базе библиотеки. Все желающие могут присоединиться к очным встречам, проводимым в рамках марафона, а также стать слушателями заочного этапа проведения мероприятия. Заявки на участие в марафоне прислали более 100 педагогов Мурманской, Иркутской, Кемеровской областей; Республики Саха, Республики Башкортостан: воспитатели, педагоги и специалисты образовательных организаций. 24 ноября - заочная форма в группе «Библиотека для педагога». На тематических мероприятиях участники поделятся собственным опытом по приобщению детей к народным художественным промыслам, пробуждению и стимулированию творческого начала у детей и молодёжи. 23 ноября Игрушечный город: творческий конкурс. Отдел детского чтения приглашает принять участие в творческом конкурсе, в рамках фестиваля игрушек «За шторкой кукольного домика». Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/) 19 ноября - 16.00 ДТШ г. Мурманск, просп.Ленина, 16. «Дети военного Мурмана». Е. Крынжина, спектакль-памятник. «Пушкинская карта». (12+) 19 ноября - 16.00 Театр «Творческая мастерская», г.Петрозаводск. «1/101». Ася Петрова, драмеди. (12+) 19 ноября - 19.30 ДТСФ просп. Кольский, 186. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка Александра Шарапко), драма. «Пушкинская карта». (12+) 20 ноября - 15.00 МОТК, просп. Ленина, 27. «Саквояж доктора Чехова». А.П. Чехов, инсценировка Пётра Васильева. «Пушкинская карта». (16+) 20 ноября - 19.30 Театр драмы им. Н. Орлова, г. Челябинск. «Демоны». Ларс Нурен, мелодраматический хоррор. (18+). 21 ноября - 16.00 МОТК, просп. Ленина, 27. ТП «ТриТформаТ», г. Минск. «Каренина». Л.Н. Толстой, драма. «Пушкинская карта». (12+) 21 ноября - 19.30 г.Архангельск. «Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Хейфец, история одного возможного подвига. «Пушкинская карта». (18+) 22 ноября - 17.00 МОТК, просп. Ленина, 27. Драматический театр, г.Могилёв. «Без пудры». Екатерина Аверкова, торжественная кантата. (16+) 22 ноября - 19.30 Театр драмы, г. Рязань. «Иванов». А.П. Чехов, драма. «Пушкинская карта». (12+) 23 ноября - 17.00 ДТШ г. Мурманск, просп. Ленина, 16. НХТ г. Челябинск. «Егорушкины птицы». Леонид Леонов, северная легенда. «Пушкинская карта». (16+) 23 ноября - 19.30 «По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+) 24 ноября - 19.00 Торжественное закрытие Международного театрального фестиваля Арктическая сцена». 25 ноября - 19.00 «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера. «Пушкинская карта». (16+) 26 ноября - 12.00 «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 26 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 30 ноября - 17.00 п. Междуречье «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093) 19 ноября – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 20 ноября – 12.00 «Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+) 20 ноября – 19.00 «Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов театра Северного флота. Фантазия. (16+) 26 ноября – 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+) 27 ноября – 12.00 «Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+) 27 ноября – 19.00 «Суета сует». Премьера. А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 19 ноября - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+) 19 ноября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 20 ноября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+) 25 ноября - 19.00 #ОткрытаяСцена. Концерт. «Почта сновидений». (12+) 26 ноября - 13.30 Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+) 26 ноября - 15.30 и 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+) 27 ноября - 11.00 Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+) 27 ноября - 15.30 и 17.00 Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской. «Подарок для мышки». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

20 ноября – 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк.

26 ноября - 18.00 «Все краски джаза». Группа «Classy Jazz» п/у Олега Матвеева, Москва-Мурманск. 27 ноября - 14.00 «Письмо Деду Морозу». Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Музыкальная гостиная. 27 ноября - 17.00 «Орган и флейта Пана». Всероссийский День органа. А. Новосёлов (орган), В. Змеу (флейта Пана), Москва. 2 декабря - 19.00 «Золотые звуки Серебряного века». Музыкально-поэтический спектакль для двоих. Концертный зал. 3 декабря - 18.00 «Лента Мёбиуса». Музыка современных композиторов. Камерный зал. 4 декабря - 17.00 «Джазовый Голливуд». Марина Волкова и трио Сергея Васильева, Москва. Концертный зал. 10 декабря - 13.00 «Когда некогда». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 19 ноября - 13.00 Состоится областной конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды». Юные северяне покажут свои безграничные возможности и раскроют талант в номинациях: хореографическое, вокальное, инструментальное и театральное творчество. В конкурсе примут участие 30 коллективов и отдельных исполнителей из городов: Апатиты, Мончегорск, Снежногорск, Кандалакша, Кировск, Кола, Заполярный, Мурманск, Североморск, ЗАТО Видяево и посёлка Кильдинстрой. (6+) 19 ноября – 16.00 «За того парня» - концерт клуба авторской песни «Пять углов». (6+) 20 ноября – 13.00 Открытие областной интерактивной выставки «Ожившие эмоции». Награждение победителей открытого областного конкурса рисунков «Арт+». (6+) 20 ноября – 14.00 «Детство – территория добра и порядка» финал образовательно-воспитательной акции. Посвящается Году культурного наследия народов России. (6+) 20 ноября – 14.00 «Посиделки на Кузьму-Демьяна» - концерт ансамбля народной песни «горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». (6+) 26 ноября – 14.00 Праздничный концерт – Дню матери России посвящается. (0+) 26 и 27 ноября Пройдёт областной семинар на тему: «Традиции российского казачества». Семинар проведёт Морозов Дмитрий Викторович – руководитель Центра русского фольклора Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова», художественный руководитель Московского народного хора, заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза (г. Москва). (16+) Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Открыты выставки: «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество» (г.Мурманск); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря).