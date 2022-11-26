АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); выставка «Лоскутные истории» (по 27 ноября); выставка «Семья Персеев» - графика из собрания музея (27 ноября); Академия художеств. 1757 – 2022. К 265-летию со дня основания (по 4 декабря); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря); выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций (по 25 декабря); персональная выставка Марии Михайленко «Отсвет» (до 11 декабря); выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года).
26 ноября - 16.00
Приглашают юных северян на мастер-класс по изготовлению оригинальной открытки. Мастер-класс состоится в отделе народного искусства и ремёсел.
27 ноября - 14.00
Состоится мастер-класс «Подарок маме на холсте», который проведет мурманская художница Илона Голуда – участница международных и всероссийских арт-проектов и фестивалей.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); экспозиция ювелирных произведений профессионала высочайшего класса, художницы Татьяны Алексеевой (до 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря).
27 ноября - 13.00
Музей приглашает семейную аудиторию и обучающихся младших и средних классов на мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве». Мероприятие пройдет в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Открыта выставка: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января 2023 года).
Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.
26 ноября - 15.00
Начнётся занятие «Житейские мудрости поморской семьи», где гости смогут увидеть предметы поморского быта и макета поморской избы.
27 ноября – 16.00
Специалисты краеведческого музея приглашают каждый понедельник на Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!». Остаётся совсем немного времени до главного зимнего праздника. А вы точно подготовились к встрече волшебного Нового года? За окном нас ждёт морозная снежная зима, и, чтобы было приятнее коротать время в кругу семьи, необходимо позаботиться о приятных мелочах. Самое время подготовить сюрпризы для своих родных и близких.
Под руководством художника будете рисовать красками открытку, которую потом адресуете получателю со всей теплотой и искренними пожеланиями.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Вторник, четверг -16.00-20.00
«Dungeons and Dragons», или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений. Для неё характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.
Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку (зал искусств, 3-й этаж). Количество мест ограничено. Телефон для записи 8 953-752-11-58.
26 ноября – 12.00-20.00
День краеведа. Всех, кто любит и изучает историю Кольского Севера, приглашают в библиотеку. Обещают, скучно не будет! (16+)
26 ноября - 12.00
День новой книги.
26 ноября - 18.00
«Бескрайний квиз» ждёт участников!
26 ноября - 19.00
Лекция по истории мифологических существ «Криптозоология».
27 ноября - 16.00
«Маленькая страна», смотрим диафильмы.
27 ноября - 16.30
Мастер-класс по каллиграфии «Аз есмь».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В течение месяца: выставка «Мурманску посвящается»; «Мир без коррупции!»: творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация; по записи - Движение вверх: интерактивный рассказ о космических достижениях России и СССР; по записи - Литературно-познавательное мероприятие «Сказки из тундры».
26-30 ноября
«Мы едины!» - тематическая беседа. Отдел электронных ресурсов приглашает учащихся 2-4 классов на тематическую беседу, посвящённую Дню народного единства «Мы едины!».
26 ноября – 13.00
В преддверии прекрасного праздника Дня матери центр краеведения и страноведения приглашает на мастер-класс по изготовлению открытки в технике оригами «Любимой маме».
27 ноября - 12.00-17.00
Пройдёт семейный фестиваль «МамаФест». Гостей праздника ждут встречи со специалистами, семейные игровые программы, танцевальные батлы, веселые соревнования, цирковое представление, музыкально-поэтическое выступление, мастер-класс по вокалу, мини-диско и многое другое.
27 ноября – 12.00-15.00
В зале информационно-библиографической работы (2-й этаж) сотрудники «Медтехника Ортолаб» организуют интерактивную площадку «На Севере здоровым быть!».
27 ноября
Арт-студия «Смола» на празднике «МамаФест». Увлекательный мастер-класса от школы-студии рисования.
27 ноября – 14.00
Состоится заседание книжного клуба для подростков «Что хотел сказать автор?».
27 ноября
Дети в безопасности - встреча с тренером школы безопасности «Стоп-Угроза» Дмитрием Качаловым в рамках семейного праздника-фестиваля «МамаФест».
28 ноября
Внимание: санитарный день!
28 ноября
Мурманская областная детско-юношеская библиотека проведёт акцию «Родился читателем!».
30 ноября
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой при поддержке организационных партнёров приглашает принять участие в XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера».
11 декабря – 13.00
В центре краеведения и страноведения пройдёт мастер-класс, посвящённый пушистому лесному великану – бурому мишке.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
26 ноября - 12.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
26 ноября - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
30 ноября - 17.00
п. Междуречье
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
1 декабря – 19.00
«Сильва». Имре Кальман, оперетта. Гастроли (г. Москва). (16+)
1 декабря – 19.00
г.Заполярный
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
2 декабря - 12.00
г. Кола
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
2 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
3 декабря - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова., (6+)
3 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
4 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
7 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Акция «Театр для всех»
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
8 декабря - 18.00
«Пушкинская карта»
Акция «Театр для всех»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
9 декабря - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
10 декабря - 17.00
Малая сцена
г. Ковдор
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
10 декабря - 19.00
«Ромео и Джульетта». Московский театр классического балета, С. Прокофьев. Гастроли (г. Москва). (12+)
11 декабря - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка (6+)
11 декабря - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
14 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)
15 декабря - 19.00
Малая сцена
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
16 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
17 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
18 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
22 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
24 декабря - 14:30
«Пушкинская карта»
Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
25 декабря – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
25 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
26 декабря – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
26 декабря – 17.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
27 декабря – 11.30; 14.30 и 17.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
28 декабря – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
28 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
2 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
2 января - 19.00
Малая сцена
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
3 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
3 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
4 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
4 января - 19.00
Малая сцена
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
5 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
5 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
6 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
6 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
7 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
7 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
8 января - 14.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)
Гастроли (г. Москва)
8 января - 18.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)
Гастроли (г. Москва)
12 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
13 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
14 января - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
14 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
15 января - 12.00
«Пушкинская карта»
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)
15 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
18 января - 14.00
«Пушкинская карта»
п. Мурмаши
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
18 января - 19.00
«Пушкинская карта»/Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
19 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
20 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)
21 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
21 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
22 января - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
22 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
25 января - 15.00
«Пушкинская карта»
г. Мончегорск
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
26 января - 18.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
г. Оленегорск
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
27 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
28 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
28 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
29 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
29 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
26 ноября – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
27 ноября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)
27 ноября – 19.00
«Суета сует». Премьера. А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
26 ноября - 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
26 ноября - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
27 ноября - 11.00
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
27 ноября - 15.30 и 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской. «Подарок для мышки». (2+)
2 декабря - 19.00
Открытая сцена. Московский театр музыкальной антрепризы. Оперетта «Мистер Икс». (12+)
3 декабря - 11.00 и 14.00
Открытая сцена. Московский театр музыкальной антрепризы. Мюзикл «Аленький цветочек». (6+)
3 декабря - 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
4 декабря 11.00 и 13.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
4 декабря - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
9 декабря - 19.00
Открытая сцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Госпожу свою – Музыку - славлю». (12+)
10 декабря - 13.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
10 декабря - 15.30 и 17.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)
11 декабря - 11.00 и 13.00
Пётр Васильев по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
11 декабря - 15.30 и 17.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)
16 декабря - 19.00
Олег Жюгжда по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)
17 декабря - 13.00
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
17 декабря - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
18 декабря - 11.00 и 13.00
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
18 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)
С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.
23 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
23 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
24 декабря - 10.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
24 декабря - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
25 декабря - 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
26 декабря - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
26 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
27 декабря - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
27 декабря - 16.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
28 декабря - 16.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
29 декабря - 16.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
29 декабря - 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
2 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
2 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
3 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
3 января - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
7 января - 10.00 13.00
Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
7 января - 16.00 и 18.00.
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
14 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
14 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
15 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
15 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
26 ноября - 18.00
«Все краски джаза». Группа «Classy Jazz» п/у Олега Матвеева, Москва-Мурманск.
27 ноября - 14.00
«Письмо Деду Морозу». Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Музыкальная гостиная.
27 ноября - 17.00
«Орган и флейта Пана». Всероссийский День органа. А. Новосёлов (орган), В. Змеу (флейта Пана), Москва.
2 декабря - 19.00
«Золотые звуки Серебряного века». Музыкально-поэтический спектакль для двоих. Концертный зал.
3 декабря - 18.00
«Лента Мёбиуса». Музыка современных композиторов. Камерный зал.
4 декабря - 17.00
«Джазовый Голливуд». Марина Волкова и трио Сергея Васильева, Москва. Концертный зал.
10 декабря - 13.00
«Когда некогда». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
26 ноября - 14.00
Состоится концерт с участием ансамблей «Цветные сны», «Радость», «Сполохи», «ОНиОНА», «Потешенки», «Горенка», цирка «Комплимент», театра «Комедиограф», хора ветеранов «Встреча друзей», представителей Центра досуга и семейного творчества и других. (0+)
26 и 27 ноября
Пройдёт областной семинар на тему: «Традиции российского казачества». Семинар проведёт Морозов Дмитрий Викторович – руководитель Центра русского фольклора Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова», художественный руководитель Московского народного хора, заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза (г. Москва). (16+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Открыты выставки: «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество» (г.Мурманск); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря).
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Открыта экспозиция: «ОПЫТ» - художественно-эстетическое переосмысление научного фундаментального знания. На выставке представлен итог совместной творческой лаборатории, произведения современного искусства, интерпретирующие научное знание и погружающие зрителя в образно-визуальный контекст науки. Проект представляет собой science art выставку объектов, инсталляций, видео-артов созданных в коллаборации художника и ученого. Художники: Вероника Вологжанникова — междисциплинарный художник, член СХР; Вологжанникова Алиса - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ПНЦБИ РА, Ковалев Антон - саунд-дизайнер (до 18 декабря).