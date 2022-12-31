АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
1 января 2023 года
На площади Пять Углов для мурманчан и гостей города пройдут следующие мероприятия:
1.00 - праздничный радиоконцерт,
1.30 - развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Перед зрителями с вокальными номерами выступит музыкальная группа «МимоNOT».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Действующие экспозиции: выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года); выставка «55 лет с Мурманском» (до 15 января 2013 года).
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Рафаэль. Версии», Экскурсия «Рафаэль. Версии».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России и Отечественное изобразительное искусство XVIII-XX веков.
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Графика Татьяны Ковалевой».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Действующие экспозиции: Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря); выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января 2023 года); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» (до 29 января 2023 года).
30 декабря
По записи.
Новогодние мероприятия с мастер-классами и «Новогодний праздник» в музее.
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3. Матрёшки. Полотенца. Половики».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Мастер-класс «Художественные промыслы России».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Дамская сумочка», Экскурсия по выставке «Дамская сумочка».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Экскурсия по выставке «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903»
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Открыты выставки: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января 2023 года), выставка советского плаката, приуроченной к 100-летию образования СССР (до 20 января 2023 года).
Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)
Каждый понедельник – 16.00
Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!».
Каждый вторник – 16.00
Мастер-класс «Записки натуралиста».
30 декабря
Работа с детскими лагерями.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Работают выставки: выставка работ из переработанного пластика (по 20 января); выставка детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).
5 января - 16.00
Мастер-класс «Рождественское яблочко».
8 января - 18.00
Мастер-класс «Бирка-открытка».
15 января - 16.00
Мастер-класс «Почерк Бильбо».
29 января - 16.00
Мастер-класс «Аз есмь».
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00
Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.
Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Работает выставка: в зале информационно-библиографической работы комплексная тематическая выставка «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента Российской Федерации (до конца 2022 года).
31 декабря (по записи)
Новогодняя своя игра.
Декабрь (по записи):
«Донбасс непокорённый». авторская фотовыставка Алексея Полуботы.
Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».
И этот мир способен изменить ТЫ! интерактивный кодекс здоровья молодёжи.
Познавательная беседа «Здоровый образ жизни! Удача и успех».
Интерактивный кодекс здоровья. Диалог на тему ЗОЖ.
Библионяня. Волонтёрский проект – семейный клуб выходного дня.
Возле ёлки в Новый год. Блиц – турнир.
Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! Познавательно-игровой час.
Снежные книжки. обзор книг из фонда Музея детской рукописной книги.
Витамин жизни - информ-досье о здоровом образе жизни.
Музей живописных загадок. интерактивная программа.
Повод для гордости. Герои XXI века. Невыдуманные биографии
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
2 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
2 января - 19.00
Малая сцена
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
3 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
3 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
4 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
4 января - 19.00
Малая сцена
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
5 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
5 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
6 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
6 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
7 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
7 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
8 января - 14.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)
Гастроли (г. Москва)
8 января - 18.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)
Гастроли (г. Москва)
12 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
13 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
14 января - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
14 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
15 января - 12.00
«Пушкинская карта»
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)
15 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
18 января - 14.00
«Пушкинская карта»
п. Мурмаши
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
18 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
19 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
20 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)
21 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
21 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
22 января - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
22 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
25 января - 15.00
«Пушкинская карта»
г. Мончегорск
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
26 января - 18.00
«Пушкинская карта»
г. Оленегорск
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
27 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
28 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
28 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
29 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
29 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
2 января - 12.00 и 15.00
3 января - 12.00 и 15.00
4 января - 12.00 и 15.00
5 января - 12.00 и 15.00
6 января - 12.00 и 15.00
Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)
Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».
14 января - 19.00
Спектакль «Пиковая дама. Играем Пушкина».
21 января - 19.00
Спектакль «Суета сует».
22 января - 19.00
Спектакль «Привет с фронта».
29 января - 19.00
«Не все коту Масленица».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
По 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.
2 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
2 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
3 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
3 января - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
7 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
7 января - 16.00 и 18.00.
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
14 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
14 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
15 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
15 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
5-7 января - 15.00
«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.
8 января - 17.00
Рождественский концерт.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
31 декабря - 11.00 и 15.00
«Царица Арктика». Семейная сказка и танцевальная программа у ёлки.
31 декабря – 11.00
Впервые в Мурманске! Новогодний квест «Вперед за звездой». Мурманчан и гостей города ждёт насыщенное яркими событиями приключение по загадочному зимнему городу.
3 и 4 января - 11.00 и 15.00
«Царица Арктика» семейная сказка.
5 и 6 января - 19.00
«Квартирник» караоке-спектакль.
15 января - 14.00
«Чтобы доброю была твоя дорога» юбилейный концерт ансамбля народной песни «ЛЮБАВА».
22 января - 15.00
«В кругу друзей» концерт ансамбля танца «Сполохи».
28 января - 15.00
«Праздник дружбы» областной фестиваль национальных культур.
29 января – 19.00
«Чашка чая с лимоном» спектакль драматического тетра «Комедиограф».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Открыта персональная выставка «Расширенная Вселенная 2.0». Графика Валентина Зайцева (п. Никель).
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…»
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «В поле выросла рубашка».