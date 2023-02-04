АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-04-85. http://artmmuseum.ru/)
4-12 февраля
Выставка «Билет в музей».
4-26 февраля
Выставка «Попасть в переплёт».
В течение месяца
Выставка «Истории о полярном медведе».
5 февраля - 15.00
Тематическое занятие «Гончарное дело. Глиняная посуда» с мастер классом. (10+)
9 и 17 февраля - 13.00
Тематическое занятие «Жанры живописи» с мастер классом. (6+)
10 и 16 февраля - 13.00
Тематическое занятие «Сокровища музея». (6+)
26 февраля - 15.00
«Гончарное дело. Глиняная посуда». Тематическое занятие с мастер классом. 10+
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-4-99-44-57 и 815-4-99-44-58)
4-26 февраля
Выставка «Блокада Ленинграда. 1941-1943».
4-26 февраля
Фотовыставка «Лыжня зовёт!».
4-26 февраля
Выставка «Джаз». Живопись и графика из собрания музея.
В течение месяца
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3». Матрёшки.
В течение месяца
Выставка «Костюмированный бал в Зимнем дворце. Санкт-Петербург. 1903». К 120-летию проведения бала. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, г. Москва.
4 и 12 февраля - 16.00
Экскурсия по выставке «Костюмированный бал в Зимнем дворце. Санкт-Петербург. 1903». К 120-летию проведения бала. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, г. Москва. (10+)
5 февраля - 13.00
Музейный урок «Что такое народное искусство» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. (6+)
5 февраля - 16.00
Мастер-класс «Саамский оберег «Техпь». К Международному дню саамов. (12+)
11 февраля - 13.00
Музейный урок «Предмет русского быта - домотканый половик» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. (6+)
11 февраля - 16.00
«Александр Головин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (14+)
12 февраля - 13.00
Музейный урок «Из глубины веков. Русские рушники» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. (6+)
18 февраля - 13.00
Музейный урок «Матрешечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. (6+)
18 февраля - 16.00
Экскурсия по постоянной экспозиции из собрания музея «Скульптура XX-XXI вв.». (6+)
19 февраля - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Зима». (6+)
19 февраля - 16.00
Мастер-класс «Гималайская сюита». Техника «Холст, темпера». (12+)
25 февраля - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Джазовые картинки». (6+)
25 февраля - 16.00
«Казимир Малевич». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (14+)
26 февраля - 13.00
Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее». (6+)
26 февраля - 16.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды». (10+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 44-25-89, 44-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят»; «Дружбы народов союз вековой» - выставка советского плаката; «Большой портрет для маленькой компании» - из собрания Дарвиновского музея.
Ежедневно (кроме нерабочих дней) в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия в сборной группе.
5 февраля – 16.30
Интерактивная площадка «Морем живём, морем кормимся». Гости узнают об основных занятиях поморов, о воспитании детей, о поморском доме, игрушках, о том, чем «нагнетали» сундуки, из чего состояло девичье приданое и познакомим с предметами поморского быта из фондового собрания музея: валек, рубель, чесалка для льна и др. Предварительная запись по телефону (88152) 994-458. (6+)
6 февраля - 15.00
Открытие выставки «Лапландия глазами фотографов», приуроченная к Международному дню саамов.
8 и 15 февраля - 15.00
Музейное занятие «В траве сидел кузнечик». (12+)
11 февраля - 11.00
Интерактивная площадка «Саамская гостиная». (6+)
11 февраля
День влюбленных. (16+)
20 февраля - 14.00
Интерактивная площадка «Море волнуется». (6+)
21 февраля - 16.00
Интерактивная площадка «Ни пуха, ни пера!». 6+
25 и 26 февраля - 14.30
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (14+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
4 и 18 февраля - 18.00
Клуб разговорного английского языка.
4 февраля - 14.00
Лекция Марины Валентиновны Наумлюк о морской прозе Бориса Николаевича Блинова.
4, 11, 18 и 25 февраля - 13.00
Экскурсия «Посмотри на город сверху».
5 февраля - 12.00
Мастер-класс «Полетим на Луну» по изготовлению ракеты из картона.
5, 12, 19 и 26 февраля - 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
5 и 19 февраля - 16.00
«Маленькая страна». Цикл мероприятий для родителей с детьми.
5, 12, 19 и 26 февраля - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм» или «Лаборатория научного сотрудника».
5, 12, 19 и 26 февраля - 17.00
Проект Киноклуб.
7 февраля - 15.00
Встреча с психологом, клуб «Старшие», секция «Мастерская».
7, 8 и 11 февраля
Дни науки «Виват наукам»!
9, 7, 14, 16, 21 и 28 февраля - 9.30
Занятия гимнастикой Цигун в рамках школы «Философия движения».
9 и 16 февраля - 19.00
Школа критики. Литмастерская.
10, 17 и 24 февраля 15.00
Мастер-класс «Азбука вязания».
10 и 17 февраля - 15.30
Цикл занятий «Общаемся в сети».
10 и 26 февраля - 16.00
Вечера арт-релакса.
10 февраля - 19.00
Школа критики.
11 февраля - 14.00
Презентация книг Анастасии Герасенко «Заполярная дорога» и «Сафоново: поселение, гарнизон, посёлок».
11 февраля - 16.00
Мастер-класс «Почерк Бильбо».
11 февраля - 19.00
Школа критики. Лекция.
12 февраля - 13.00
Экскурсия в «Научке» «Тёплые истории для озябшего туриста». (с посещением книгохранилища).
12 и 26 февраля - 14.00
Клуб «Покорители Рунета».
12 февраля - 17.00
Мастер-класс по современному декоративно-прикладному искусству.
12 и 26 февраля - 17.00
Книжный клуб «Переплёт».
15 февраля - 11.00
Проект МГОУНБ «Подводные витязи».
15 февраля - 14.30
«Литературные среды». Клуб «Старшие», секция «Литературная».
16 февраля - 15.00
Клуб Старшие, лекция психолога Лапиной Дарьи.
16 февраля - 18.00
Презентация книги И.Н. Соловьева «Красные линии».
17 февраля - 18.00
Проект «Виниловый вечер».
18 февраля - 15.00
Лекторий «Край, в котором я живу».
18 и 25 февраля - 17.00
Курсы «Основы компьютерной графики».
19 февраля - 12.00
Мастер-класс «23 февраля – День защитника Отечества».
19 февраля - 15.00
Презентация книги Дмитрия Коржова «Родные голоса».
19 февраля - 16.00
Мастер-класс по каллиграфии «Аз есьм».
19 февраля - 16.00
Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён».
19 февраля - 17.00
Цикл литературных встреч «Фантастические миры».
20 февраля
Интерактивный плакат «Красноармеец Александр Матросов».
21-26 февраля
Информационная акция «Неделя русского языка».
21-26 февраля
Лекция с экскурсией по выставке изданий «Пушкин, Даль и русский язык».
25 февраля - 12.00
Акция «Верни, я всё прощу!». (Акция по возвращению книг).
25 февраля - 12.00
«День новой книги».
25 февраля - 14.00
Интеллектуальная игра «Свет разума» совместно с епархией от Тимофея Пискунова.
25 февраля - 15.00
Литературно-музыкальный вечер «Великий смешной». К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая.
25 февраля - 16.00
Презентация книги стихов Александра Даниловского «На крыльях вдохновения».
25 февраля - 15.00
Мерлин против киборгов. Открытый лекторий по художественной литературе.
25 февраля - 19.00
Школа критики. Обратная связь.
28 февраля - в течение дня
День Арктики, посвященный завершению работы научной станции «Северный полюс – 1» под руководством И.Д. Папанина, работе полярных станций в Арктике.
28 февраля - 12.30
«Полярный квиз» в рамках Дня Арктики.
28 февраля - 15.00
Встреча с представителями Ассоциации полярников Мурманской области в рамках Дня Арктики.
В течение месяца:
Научно-популярные развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста в Планетарии.
Музей компьютерной техники «Когда компьютеры были большие».
Выставка «Космос начинается здесь».
Виртуальная выставка «Зимняя сказка».
Книжная выставка «Новые книги – новые встречи».
Годовая книжная выставка «Я хочу на ручки!».
Книжная выставка «Физический Первый».
Книжная выставка «Педагогу-организатору».
Книжная выставка «Названия не помню, но обложка была… голубая!».
Книжная выставка «200 дней и ночей».
Книжная выставка «В лучах надежды».
Годовая книжная выставка «Встречайте новинки!».
Годовая книжная выставка «Стороны Света: идем на Восток». (восточные языки мира).
Годовая книжная выставка «Читаем по-английски: зарубежные издания».
Книжная выставка «Знаменитая фамилия: такие разные Толстые».
Книжная выставка «Мастера детектива».
Книжная выставка «Мой Пушкин: поэт глазами современников, исследователей и потомков».
Книжная выставка «Прочитал – посмотри, посмотрел – прочти!».
Книжная выставка «Мужская территория».
Книжная выставка «Сам себе наставник».
Книжная выставка «Кулинария в стиле «ретро».
Книжная выставка «На стиле! Ретромода».
Книжная выставка «Зима: играем, отдыхаем, путешествуем!».
Книжная выставка «Новые книги».
По записи. Книжная выставка «Дао Винни-Пуха: медведи в художественной литературе».
Книжная выставка «Он и Она: психология взаимоотношений».
Книжная выставка «Библиотекарь рекомендует»: Ольга Федосеева.
Интерактивная книжная выставка «Гляжусь в тебя, как в зеркало…».
4-26 февраля
Художественная выставка «Смешанные чувства». (продолжение).
4-26 февраля
Выставка марок Константина Лисового.
4-26 февраля
Выставка информационных стендов «Ледоколы».
7-28 февраля
Книжная выставка «В науку с увлечением: идеи, гипотезы, научные открытия».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
4-5 февраля
Час мужества «Сталинградский день Победы» в рамках «Марафона Победы».
4 февраля - 14.00
Якорь памяти. Вечер памяти М.Г. Орешеты.
5 февраля - 13.00
Встреча «Необычный гость». Волонтерский библиотечный проект.
5 февраля
Громкие чтения вслух «Не бойся, говори».
6-16 февраля
Онлайн Областной конкурс чтецов «Земля под Северным сиянием» (онлайн-формат).
6-19 февраля
Выставка комиксов «СОБЫТИЕ. ТУЛУН #19». Выставка организована совместно с творческим объединением «Сова» г. Тулун, Иркутская область.
6-28 февраля
Межрегиональный молодёжный конкурс инфографики «Книжный смарт-релиз».
6-28 февраля
Остросюжетная детективная командная игра «Код учёный».
7-14 февраля
VII Общероссийская акция «Дарите книги с любовью».
7-20 февраля
Интенсив-практикум по кибербезопасности.
7-20 февраля
Игра-путешествие «Невероятные приключения в лабиринтах Интернета».
7-20 февраля
Музей информации: коллекция экспонатов, интерактивная медиагалерея. Селфи с экспонатами музея.
7-20 февраля
Цифровое поколение: в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
7-20 февраля
Интерактивный практикум «Интернет как образ жизни».
7-20 февраля
Урок безопасности «Онлайн зависимость».
10-28 февраля
Кибер-квест «Территория Zакона» по мотивам книги Брема Стокера «Дракула».
12 февраля - 12.00
Книгообмен «Книжные феи».
12 февраля
Фан-встреча любителей визуальных новелл.
14-28 февраля
Открываем Россию заново: проводник в мир уникальных мест.
14 февраля - 15.00
Акция «Книжные маневры – книга в воинскую часть».
16-28 февраля
Профориентационный квест «Бойцы невидимого фронта».
18 февраля
Мастер-класс «Прокачай свой аккаунт в «ВКонтакте». Волонтёрский проект «Интеллект добра».
19 февраля
Фестиваль «День открытых дверей в библиотеке».
20-26 февраля
Коммуникативный тренинг «Территория без сквернословия».
20-26 февраля
Интерактивная игра «Кто придумал так сказать?».
20-28 февраля
Познавательная игра «Зарничка».
20-28 февраля
Патриотический турнир «Курс молодого бойца».
25 февраля
Бумажная эскадрилья: улетная битва + мастер-класс.
26 февраля - 14.00
С днём рождения, Умка!: «Библионяня». Волонтёрский библиотечный проект.
28 февраля - 12.00
Праздничное открытие комплексной выставки «Средняя Азия: далекая и близкая».
28 февраля
Социальные сети. За и против!: коворкинг с элементами практики.
В течение месяца (по записи):
Праздник «Удивительная страна Лапландия».
Познавательно-игровое мероприятие «Народ морошкового края».
Исторический медиа-календарь «200 дней у ворот ада».
Историко-патриотическая акция «Крепость из стали, сердец и огня».
Исторический час «Служу России».
Интерактивное занятие «Здоровье – это здорово».
Презентация «Дети Есенина».
Скорочтение: приёмы для быстрого чтения и запоминания прочитанного.
Игра «Правда или фейк» из серии «Цифровые профессии и навыки Skill Sity».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
4 февраля - 12.00
Спектакль «Иван-царевич и серый волк». (6+)
4 февраля - 19.00
Спектакль «…Будем жить как боги?...». (16+)
5 февраля - 12.00
Спектакль «Чиполлино». (0+)
5 февраля - 19.00
Спектакль «Женитьба». (16+)
8 февраля - 18.30
г. Кандалакша
Спектакль «Безымянная звезда». (16+)
8 и 9 февраля - 19.00
Спектакль «Когда ангелы шутят». (12+). Гастроли с участием популярных российских артистов: Мария Порошина, Илья Шакунов, Григорий Сиятвинда, Дмитрий Мухамадеев, Елена Бирюкова, Алексей Моисеев, Олег Соколов.
9 и 12 февраля - 13.00
Спектакль «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». (6+)
10 февраля - 19.00
Спектакль «Ужин с дураком». (16+)
11 февраля - 12.00
Спектакль «Летучий корабль». (6+)
11 февраля - 19.00
Спектакль «Малая Кузёма». (16+)
12 февраля - 19.00
Спектакль «Маскарад». (16+)
15 февраля - 19.00
Спектакль «Rock-N-Roll на закате». (12+)
15 февраля - 19.00
п. Междуречье
Спектакль «Ты моё воскресенье». (12+)
16 февраля - 19.00
Арт-проект лауреатов российской премии «Национальное достояние» - «Тенора XXI века» с программой Золотые хиты о любви».
16 февраля - 19.00
г. Полярные Зори
Спектакль «Игра». (16+)
17 февраля - 19.00
Спектакль «Тартюф». (12+)
18 февраля - 12.00
Спектакль «Сказ о Полярном дне и Полярной ночи». (6+)
18 февраля - 19.00
Спектакль «Сочельник в Манхэттене». (16+). Акция «Театр – для всех»
19 февраля - 19.00
Спектакль «Папа, Адажио». (16+)
22 февраля - 19.00
Спектакль «Ты моё воскресенье». (12+)
23 февраля - 19.00
Спектакль «Не покидай меня…». (12+)
24 и 25 февраля - 19.00
Спектакль «Безымянная звезда». (16+)
25 февраля - 12.00
Спектакль «Остров непослушания». (6+)
26 февраля - 12.00
Спектакль «Чудеса на змеином болоте». (6+)
26 февраля - 19.00
Спектакль «Игра». (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
4 февраля - 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладин. Комедия. (16+)
5 февраля – 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
5 февраля – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
11 февраля – 19.00
Премьера! «Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)
12 февраля – 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
12 февраля – 19.00
«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)
18 февраля – 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
19 февраля – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
19 февраля – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)
25 и 26 февраля – 19.00
Премьера! «Прикосновение». Р. Ибрагимбеков. Драма. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
4 февраля - 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)
4 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
5 февраля - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)
5 февраля - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3+)
10 февраля - 19.00
Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)
11 февраля - 13.30
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
11 февраля - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
12 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена. «Гадкий утёнок». (5+)
12 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)
17 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». Литературно-музыкальный вечер «14 строк о любви...». (12+)
18 февраля - 13.30
Пётр Васильев «Умка». (6+)
18 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)
19 февраля - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
19 февраля - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
24 февраля - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)
25 февраля - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
25 февраля - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
26 февраля - 11.00
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)
26 февраля - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
5 февраля - 17.00
Концерт «Чистая лирика». Ансамбль «Струны Струны» Мурманской областной филармонии.
11 февраля - 18.00
Концерт «Весёлый вечер в оперетте». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Ксения Жарко (г. Москва).
12 февраля - 17.00
Концерт «Музыка трёх эпох». Иван Пасов (гобой), Александр Удальцов (орган), г. Москва.
14 февраля - 18.00
Виртуальный концертный зал. Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.
18 февраля - 17.00
Развлечение для молодёжи «Давайте создадим оперу!».
19 февраля - 16.00
Вечер песен Булата Окуджавы. Проект «Бард-вагон», г. Москва.
19 февраля - 18.00
Концерт «Мечты у моря». Фестиваль «Музыкальное приношение», посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.
22 февраля - 19.00
Стихотерапия. Анна Егонян.
23 февраля - 14.00
Концерт для детей и их родителей «Когда папа был маленьким». Ансамбль «Легкие люди» Мурманской областной филармонии.
25 февраля - 18.00
Концерт «Музыка сердца». Квартет «ART CINEMA».
26 февраля - 17.00
Концерт «Элла и Луи. Джазовые портреты». Квартет Анастасии Ивановой, г. Москва.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
8 и 22 февраля - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.
9 февраля - 13.00
Торжественное мероприятие «День лицеиста» для МБОУ г. Мурманска, Лицей №2.
10 февраля - 14.00
Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры», посвящённый Дню кадетского образования в России и 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
10 февраля - 15.30 и 19.00
Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus». Камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории (г. Москва).
11 февраля - 14.00
«Романовский бал».
11 февраля - 19.00
Балет «Лебединое озеро». Национальный русский балет «Возрождение». (0+)
14 февраля - 19.00
Спектакль «Женихи с участием популярных российских актеров: Александра Панкратов-Черный, Татьяна Кравченко, Геннадий Масленников, Дмитрий Воронин, Борис Комаров, Максим Лебедев, Сергей Горбунов.
15 февраля - 19.00
Шоу «Братья Сафроновы. Супермагия» иллюзионистов братьев Сафроновых (г. Москва).
17 февраля
Форум «Звезда Севера».
18 февраля - 19.00
Музыкально-поэтический вечер «Посвящение С.В. Рахманинову».
19 февраля - 12.00
Областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени В.М. Колбасы.
19 февраля - 14.00
Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик».
19 февраля - 15.00
Концерт «Песни нашей Родины», награждение победителей областного конкурса исполнителей народной песни имени В.М. Колбасы.
21 февраля - 11.00
Конференция «Лоскутная мозаика».
24 февраля - 19.00
Спектакль «Жениться интересно только по любви» драматического театра «Комедиограф».
26 февраля - 14.00
Областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».
26 февраля - 14.00
Концерт «Родники России» ансамбля народной песни «Горенка», посвящённый 15-летию творческой деятельности коллектива.
28 февраля - 19.00
Спектакль «Мастер и Маргарита» с участием популярных российских актёров: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный, Михаил Горский.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
4-19 февраля
Выставка «Белый, белый снег». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.
3 февраля - 15.00
Серия мероприятий «Неделя саамской культуры». Мероприятие с мастер-классом «Саамская кукла» в технике бумагопластики. (7+)
5 февраля - 13.00
Серия мероприятий «Неделя саамской культуры». Мастер-класс по изготовлению саамской куклы из текстиля. (7+)
11 февраля - 12.00
Серия мероприятий «Неделя саамской культуры». Мероприятие с мастер-классом «Бабушкина кукла» по изготовлению народной саамской куклы из природных материалов и текстиля. (7+)
16 февраля - 14.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…». (7+)
18 февраля - 12.00
Мероприятие с мастер-классом ко Дню защитника Отечества «Подарок для героя». (7+)
19 февраля - 13.00
Мастер-класс «Северное сияние» по созданию миниатюры на спиле. (7+)
22 февраля - 17.00
Торжественное открытие выставки «Лоскутная мозаика Заполярья», посвящённой 85-летию Мурманской области, регионального этапа выставки «Лоскутная мозаика России». (7+)
25 февраля - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «Северный олень» по созданию кулона в технике коллажа. (7+)
26 февраля - 12.00
Мероприятие с мастер-классом ко Дню белого медведя по созданию медвежонка из фетра. (7+)
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Телефон 45-39-56)
10 февраля
Концерт клавесинной музыки «Композиторы барокко и рококо».
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
8 февраля - время уточняется
Игра-путешествие «Саамская мозаика». К Международному дню саамов.
21 февраля
Выставка «Воздушный флот – властитель голубых высот».
21 февраля - 13.00
г. Апатиты
Фольклорный праздник «Масленичные потехи» в Апатитской первичной организации Всероссийского общества слепых.
22 февраля - время уточняется
Мастер-класс «Я бы в лётчики пошёл».
25 февраля - 14.00
Экономический тренинг «Выбираем финансовые услуги». В рамках практико-ориентированного клуба «Финансовый навигатор с Банком России».
27 февраля - 12.00
Урок русского языка ко Дню родного языка: в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск.
28 февраля - 14.00
Пресс-кафе «Февральские вьюги».
28 февраля - 14.30
Урок русского языка ко Дню родного языка: в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых в Мурманском областном доме-интернате для престарелых и инвалидов.
28 февраля - время уточняется
Экскурсия в рамках инклюзивного проекта для молодежи «В поисках призвания в Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.