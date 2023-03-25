АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В течение месяца: постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

29 и 31 марта - 15.00

Тематическое мероприятие по выставке «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».

31 марта - 13.00

Тематическое занятие с мастер-классом «Жанры живописи».

31 марта - 16.00

Мероприятие «Жители Арктики и Антарктики».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

В течение месяца: выставка «PRO – орнамент»; выставка «Художественные промыслы России. Часть 3».

25 марта - 13.00

Музейный урок «Матрёшечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».

25 марта - 16.00

Лекция «Винсент Ван Гог» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

26 марта - 13.00

Музейный урок «Предмет русского быта - домотканый половик» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».

26 марта - 16.00

Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

30 марта - 13.00

Тематическое занятие «Сокровища музея».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта выставка «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея. (0+)

25 марта - 11.00

Интерактивная площадка «Хороший день в музее», включающей мастер-классы, экскурсии, краеведческий диктант, показ фильмов и т.д. К Дню работника культуры. (0+)

26 марта - 12.30

Музейная лаборатория «В объективе микроскопа». (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Открыта выставка «Живая нить традиций», посвященной Году педагога и наставника.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

25 марта - 12.00

День новой книги. (12+)

День возвращенной книги. (12+)

25 марта - 14.00

Лекция «Тайные истории: неизвестные произведения известных писателей». В рамках Цикла «Открытый лекторий в Научке». (16+)

25 марта - 15.00

Экскурсия в «Научке» «Теплые истории для озябшего туриста» (с посещением книгохранилища). (12+)

25 марта - 15.00

Премьера документального фильма Александра Еремеева «Воды неслись не мимо». (12+)

25 марта - 17.00

Курсы «Основы компьютерной графики». (16+)

25 марта - 17.00

Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

25 марта - 17.00

Курс «Основы экономики». (16+)

26 марта - 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими». (12+)

26 марта - 14.00

Заседание Мурманского родословного общества. (16+)

26 марта - 14.00

Клуб «Покорители Рунета». (18+)

26 марта - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм» или «Лаборатория научного сотрудника». (12+)

26 марта - 16.00

Мероприятие из цикла «Маленькая страна». (6+)

26 марта - 15.00

Мастер-класс «Чайная миниатюра». (16+)

26 марта - 15.00

Вечер романса и поэзии «Из нежного стиха романс и песня». (12+)

26 марта - 17.00

Заседание книжного клуба «Переплёт». (16+)

28 марта - 11.00

Онлайн-школа «Цифровые сервисы в работе библиотекаря». (18+). Занятия онлайн-школы пройдут дистанционно с прямой трансляцией на библиотечном канале RuTube.

28 марта - 14.00

Тренинги по основам компьютерной грамотности «Основы работы на ПК». (18+)

28 марта - 14.00

Тренинг «Основы работы на смартфоне». (16+)

29 марта - 14.30

«Литературные среды». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА РАБОТАЮТ КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:

«Новые книги – новые встречи»;

«Я хочу на ручки!»;

«Вне зависимости»;

«Педагогу-организатору»;

«Названия не помню, но обложка была…Зеленая!»;

«Дамы, коты и цветы»;

«Михаил Романов – первый русский царь из династии Романовых»;

«Тропа к духовным родникам»;

Годовая выставка изданий «Встречайте новинки!»;

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира);

«Читаем по-английски: зарубежные издания»;

«Толстой на разных языках»;

«Вспомним стихов забытые строки…»;

«Такие разные…жены!»;

«Жанровое разнообразие: роман»;

«Дамы, коты и цветы»;

«Живая поэзия»;

«Зелёная жизнь: цвет, аромат, польза»;

«Кулинария в стиле «ретро»;

«На стиле! Ретромода»;

«Все краски Весны»;

«Он и Она: психология взаимоотношений»;

«Новые книги»;

«Топ книг по саморазвитию»;

«Ход конем: шахматы»;

Выставка изданий «Космос начинается здесь»;

Выставка изданий «Библиотекарь рекомендует»: Анастасия Митюшова;

Выставка изданий «Художник рекомендует: Марина Тюлюнова» (12+);

Выставка изданий «ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ».

«СОПКИ 21А»

Открыта поэтическая фотовыставка Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)

До 9 апреля

Персональная выставка живописи Лидии Кузнецовой «КОД ДОСТУПА 3803», г. Архангельск. (12+)

25 марта - 19.00

Поэтический концерт «Дни поэзии». (12+)

26 марта - 17.30

Киноклуб. Авторское кино. (16+)

27-30 марта

Поэтическая фотовыставка Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)

28 марта - 19.00

Лекторий по истории русской культуры в рамках Школы критики. (16+)

29 марта - 16.00

Игротека. (12+)

29 марта - 18.00

Кинофестиваль «Золотой ворон». Просмотр фильма «Дети войны». (12+)

30 марта - 19.00

«Обратная связь» в рамках Школы критики. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыта комплексная тематическая выставка «2023 – Год педагога и наставника».

25-31 марта (по записи)

Час истории «Крым: путешествие во времени».

25-29 марта (по записи)

Громкие чтения с викториной «Финский сказочник Сакариас Топелиус». К 205-летию писателя Сакариаса Топелиуса.

26 марта (по записи)

Творческая мастерская, мастер-класс по декламированию стихов «Буря строк».

28 марта (по записи)

Игра «Правда или фейк» из серии «Цифровые профессии и навыки Skill Sity».

28 марта (по записи)

Коммуникативный тренинг «Территория без сквернословия».

В течение месяца (по записи)

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги (программа мероприятий).

Детективная игра- расследование «Во всем виновата книга».

Деловая игра-конструктор «Твои финансы».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

25 марта - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)

26 марта - 12.00

Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

26 марта - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)

29 марта - 19.00

30 марта - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «За тебя...». Концерт группы «ЛЮБЭ». (16+)

30 марта - 19.00

«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

г.Полярные зори

ср

1 апреля - 12.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

1 апреля - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

2 апреля - 12.00

Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

2 апреля - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

5 апреля - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «Не в свои сани не садись». Музыкальная комедия». (16+)

6 апреля - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «Не в свои сани не садись». Музыкальная комедия». (16+)

6 апреля - 19.00

г. Заполярный

«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

7 апреля - 19.00

Акция «В театр всей семьёй». «Пушкинская карта». «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

8 апреля - 12.00

Акция «Ради детских улыбок». «Пушкинская карта». «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

8 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

9 апреля - 12.00

Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

9 апреля - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

11 апреля - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». Балет «T O D E S» Юбилейное шоу. (12+)

12 апреля - 18.30

г. Заозерск

«Пушкинская карта». «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

12 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

13 апреля - 14.30

ДИПИ

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

13 апреля - 19.00

Малая сцена. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

14 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

15 апреля - 12.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

15 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. (12+)

16 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «По Волге до ...». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)

19 апреля - 19.00

Гастроли (Москва- СПб). «Пушкинская карта». «Фрида». Спектакль фламенко (12+)

19 апреля - 19.00

г. Кировск

«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

20 апреля - 19.00

г. Мончегорск

«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

21 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

22 апреля - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 апреля - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

23 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. (6+)

23 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

26 апреля - 16.00

Акция «Театр - школе». «Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

27 апреля - 14.00

Мурманский КЦСОН (отделение пребывания молодых инвалидов)

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

27 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

28 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)

29 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

30 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

1 мая - 19.00

«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

25 марта - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+)

25 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

26 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)

26 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

31 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Театральный дом «Фаворит». «Мечтать не вредно». (12+)

1 апреля - 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

1 апреля - 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

2 апреля - 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)

2 апреля - 17.00

Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)

7 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. М. Олейник, Н. Вернусь, Е. Овсянкин. «Пообещай, что придёшь». (6+)

8 апреля - 13.30

Андрей Усачёв. «По разным странам с балаганом». (4+)

8 апреля - 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок». (3+)

9 апреля - 13.30

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+)

9 апреля - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

14 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Московский независимый театр «Багаж». «Пей моя девочка». (12+)

15 апреля - 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

15 апреля - 17.0

Тамара Волынкина. «Пряничный человечек». (2+)

16 апреля - 13.30

Турбьерн Эгнер. «Кариус и Бактериус». (4+)

16 апреля - 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

19 - 24 апреля

I Международный фестиваль театров кукол. «Полярная сова»:

19 апреля

15.30 - Луганский академический театр кукол. Спектакль «Бабушкины сказки. Красная шапочка». (3+)

17.30 - Луганский академический театр кукол. Спектакль «Бабушкины сказки. Красная шапочка». (3+)

20 апреля

14.00 - Московский негосударственный театр кукол «Шутик». Спектакль «Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча». (16+)

15.30 - Центр современного искусства. Санкт-Петербургский театр кукол «ТриЧетыре». Спектакль «Город детства». (16+)

17.30 - Архангельский театр кукол. Спектакль «Каштанка. (12+)

18.00 - Центр современного искусства. Санкт-Петербургский театр кукол «ТриЧетыре». Спектакль «Город детства». (16+)

19.00 - Московский негосударственный театр кукол «Шутик». Спектакль «Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча». (16+)

21 апреля

11.00 - Санкт-Петербургский театр кукол «Без занавеса». Спектакль «Биба. Про Сашу Блока». (6+)

12.30 - Детская театральная школа. Спектакль «Музыкальный переполох». (6+)

16.30 - Московский театр кукол «Котофей». Спектакль «Счастливый принц». (6+)

17.30 - Псковский областной театр кукол. Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». (12+)

18.30 - Московский театр кукол «Котофей». Спектакль «Счастливый принц». (6+)

22 апреля

10.00 - Вологодский областной театр кукол «Теремок». Спектакль «Синдбад-мореход». (6+)

10.30 - Детская театральная школа. Котласский драматический театр. Спектакль «Три поросёнка». (3+)

12.00 - Вологодский областной театр кукол «Теремок». Спектакль «Синдбад-мореход». (6+)

12.30 - Детская театральная школа. Котласский драматический театр. Спектакль «Три поросёнка». (3+)

14.30 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Золочёные лбы». (16+)

17.00 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Золочёные лбы». (16+)

19.00 - Белорусский театр «Лялька». Спектакль «Казкi пра казку». (6+)

23 апреля

10.00 - Государственный театр кукол Республики Коми. Спектакль «Каша из топора». (3+)

10.30 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Кошкин дом». (6+)

12.00 - Государственный театр кукол Республики Коми. Спектакль «Каша из топора». (3+)

16.00 - Белгородский государственный театр кукол. Спектакль «Терёшечка». (3+)

18.00 - Белгородский государственный театр кукол. Спектакль «Терёшечка». (3+)

19.00 - Детская театральная школа. Санкт-Петербургский детский драматический «Театр у Нарвских ворот». Спектакль «Фабрика слов». (12+)

***

28 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Студия танца фламенко «Nuevo dia». «Сны тореадора». «Сны тореадора». (6+)

29 апреля - 13.30

Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)

29 апреля - 15.30 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

30 апреля - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

30 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

Премьера. «Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)

26 марта - 12.00

«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)

26 марта - 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

25 марта - 12.00

«Приключения Чиполлино». Группа «Калейдоскоп». Камерный зал.

25 марта - 18.00

«Блистательное барокко». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), Москва. Концертный зал.

26 марта - 17.00

«Музыка городов». Из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ, Москва-Мурманск. Концертный зал.

18 апреля - 19.00

19 апреля - 19.00

Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР Владимир Спиваков.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

25 марта - 15.00

Поморские посиделки «Песня, как источник счастья» фольклорного ансамбля «Беломорье», посвященные 45-летию творческой деятельности коллектива.

25 марта - 18.00

Оперетта «Летучая мышь» в исполнении ансамбля солистов «Орфей» и «Виола», драматического театра «Комедиограф».

31 марта - 19.00

Фестиваль Мурманской Лиги КВН.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

До 26 марта

Открыта областная выставка-конкурс «Лоскутная мозаика Заполярья».

25 марта - 15.00

Мастер-класс «Поморская козуля – маленькое чудо».

26 марта - 12.00

Мастер-класс «Уютный домик» в технике ручного ткачества.

29 марта - 15.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

30 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «С любовью к вышивке». Вышивка Л. А. Мызниковой (г. Мурманск). К 80-летию со дня рождения художника.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца работает: книжная выставка «Бессмертие и слава Сталинграда». К 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

25 марта - 14.00

Мастер-класс «Выход из трудной жизненной ситуации» в рамках практико-ориентированного клуба «Финансовый навигатор с Банком России».

29 марта - 12.00

г. Оленегорск

Творческая встреча с поэтом и прозаиком Юрий Петровичем Сковородниковым в рамках инклюзивного проекта «История успеха», Библиотека – филиал № 1 «Забота», г. Оленегорск.

30 марта - 14.00

Пресс-кафе «Весна идёт!».

30 марта - время уточняется

Семинар-практикум для специалистов областных учреждений культуры и искусства «Посетитель с инвалидностью. Этика взаимодействия и оказание ситуационной помощи».

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

25 марта - 14.30

День открытых дверей.