АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
15 апреля - 15.00
Мероприятие в рамках выставки «Парижское каре».
15 апреля - 15.00
Мероприятие ко Дню ветеранов ОВД и ВВ.
22-23 апреля
Открытый фестиваль молодых художников-модельеров «НаМОДнение».
26 апреля - 13.00
Мероприятие в рамках выставки «Парижское каре».
26 апреля - 15.00
Мероприятие «Тайна силуэта».
27 апреля - 13.00
Тематическое занятие «Сокровища музея».
27 апреля - 15.00
Мастер-класс «Камея».
28 апреля - 13.00
Тематическое занятие с мастер-классом «Жанры живописи».
28 апреля - 15.00
Тематическое мероприятие ко дню работника скорой мед. помощи
29 апреля - 16.00
Мероприятие с мастер-классом ко Дню танца «В ритме танго».
30 апреля - 15.00
Мастер-класс «Глина. Ручная лепка».
До 16 апреля
Выставка живописи Аарона Зинштейна.
Выставка к юбилею Алексея Горького, графика из собрания музея.
С 28 апреля
Выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве».
В течение месяца:
Выставка «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».
Выставка-конкурс «Плакат молодых художников».
Выставка «Парижское каре».
Постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
15 апреля - 15.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».
16 апреля - 13.00
Тематическое мероприятие «Люблю тебя, Петра творенье», посвящённое 320-летию основания Санкт-Петербурга.
22 апреля - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».
22 апреля - 16.00
«Эжен Делакруа». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
23 апреля - 16.00
Игровой квест «Делу время, потехе час» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
29 апреля - 13.00
«Сказочный мир Г.Х. Андерсена», посвящённое Международному дню книги.
29 апреля - 16.00
Исторический квиз «Имена России: Петр I». по выставке «Именем Петра» из собрания Государственного музея истории СПб.
30 апреля - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Во что играли в старину» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
До 21 мая
Выставка «Игра и Страсть в русском изобразительном искусстве ХVIII-XX веков».
В течение месяца
Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
Игровой квест «Делу время, потехе час». по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
Мероприятие с мастер-классом «Во что играли в старину» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3».
Постоянная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Выставка «Острова тишины и отрады. Белошвейные истории».
Выставка «Живопись Ольги Цылевой. Мурманск».
Выставка «Рахманинов: известный и неизвестный».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Открыта выставка «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея. (0+)
15 апреля - 11.00
Начало работы выставки «Крылья над Мурманом». К 100-летию гражданской авиации России.
15 апреля - 14.00
Демонстрации учебных интерактивных программ.
16 апреля - 16.30
Мастер-класс «Пасхальные мотивы».
22 апреля - 14.00
Демонстрации учебных интерактивных программ.
23 апреля - 15.00
Автобусная экскурсия по городу «Мурманск – ворота в Арктику».
27 апреля
Акция «Диктант Победы».
29 апреля - 12.00
Музейное занятие «Тайны дикой природы».
29 апреля - 12.00
Тематическая экскурсия «О гордости, о подвиге, о славе».
30 апреля - 16.30
Тематическая экскурсия «Весенние хлопоты».
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
18 апреля - 14.00
Открытие выставки «Женское лицо войны».
19 апреля - 14.00
Краеведческий круиз «Моя область – моя гордость».
26 апреля
Час краеведения «На месте старого погоста: Моджесь чарр».
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
15 апреля - 15.00
Семейный выходной в музее «Игрушки нашего предков».
19 апреля - 14.30
Мероприятие «Как учились в старину».
22 апреля - 16.00
Семейный выходной в музее «Медведь в народной культуре».
24 апреля - 8.30
В СОШ №4
Мероприятие «Как учились в старину».
28 апреля - 16.00
Вечер памяти Сурядова В.А.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
15 апреля - 13.00
«Посмотри на город сверху». (12+)
15 апреля - 15.00
«Край, в котором я живу». (12+)
15 апреля - 16.00
«Плетение шнура «кумихимо». (12+)
15 апреля - 16.00
«Чайная миниатюра». (16+)
15 апреля - 17.00
«Полярные сияния как визуальный индикатор состояния космической погоды». (16+)
15 апреля - 18.00
Клуб разговорного английского языка. (16+)
15 апреля - 18.00
Эмбиент-вечеринка. (16+)
15 апреля - 20.00
Танцевальная дискотека. (16+)
16 апреля - 13.00
«Когда компьютеры были большими». (6+)
16 апреля - 13.00
«Когда компьютеры были большими». (6+)
16 апреля - 15.00
Школа критики. Литмастерская. Лирика. (16+)
16 апреля - 15.30
«Краткий курс подготовки в космонавты». (6+)
16 апреля - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)
16 апреля - 17.00
Курс «Офисные программы и приложения». (12+)
16 апреля - 18.00
Юмористический концерт, совместно с клубом «Стендап. Мурманск». (16+)
20 апреля - 13.00
«Основы работы на смартфоне». (18+)
20 апреля - 13.00
Квиз «Дорогами Победы». (14+)
21 апреля - 14.00
Акварельные закладки своими руками. (12+)
21 апреля - 15.00
«Нам не жить друг без друга»: к юбилею поэта Николая Добронравова. (16+)
22 апреля - 15.00
Историческая прогулка, посвященная 100-летию журнала «Вестник Мурманской железной дороги». «История Севера под стук колес…». (12+)
22 апреля - 17.00
Курс «Основы экономики». (12+)
23 апреля - 13.00
«Когда компьютеры были большими». (6+)
23 апреля - 14.00
Клуб «Покорители Рунета». (18+)
23 апреля - 15.00
Вечер памяти Станислава Наумовича Дащинского. (12+)
23 апреля - 15.00
«Фантастические миры». (16+)
23 апреля - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)
23 апреля - 16:00
Цикл встреч «Маленькая страна». (6+)
23 апреля - 16.00
«Рунический почерк». (16+)
23 апреля - 17.00
Книжный клуб «Переплет». (16+)
25 апреля - 10.00
День возвращенной книги. (0+)
25 апреля - 10.30
«Основы работы на смартфоне». (18+)
25 апреля - 15.00
Правовой квеструм. (18+)
25 апреля - 18.00
«Кольский Север в царствование императора Николая II». (12+)
26 апреля - 15.00
Клуб старшие. Литературная секция. (18+)
27 апреля - 10.30
«Основы работы на смартфоне». (18+)
27 апреля - 12.00
Диктант Победы. (12+)
29 апреля - 12.00
День новой книги. (0+)
29 апреля - 13.00
«Посмотри на город сверху». (12+)
29 апреля - 14.00
Открытые лекции в «Научке». «Сакура и Дракон». (16+)
30 апреля - 13.00
«Когда компьютеры были большими». (6+)
30 апреля - 15.00
Школа критики. Литмастерская. Проза. (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
По 30 апреля
Интерактивная выставка «Мир Рахманинова». (6+)
«Библиотекарь рекомендует»: Светлана Алексина. (12+)
«Художник рекомендует: Татьяна Трыханкина». (12+)
«Север в каждом из нас». (12+)
Счастье за поворотом. (12+)
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 16 апреля
«Эй, небо, сними шляпу! Я к тебе иду!».
До 17 апреля
«Человек. Вселенная. Космос».
По 30 апреля
«Встречайте новинки!».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Я хочу на ручки!».
«Толстой на разных языках».
«Неисчерпаемый Островский: пьесы жизни»: к 200-летию со дня рожднения русского драматурга.
«Большие книги детской литературы».
«На взлёт!».
«Совершенно непредсказуемые и невероятно смешные…».
«Сказка – ложь?!».
Новые книги – новые встречи».
«Живая ветвь знаний».
«Я хочу на ручки!».
«Названия не помню, но обложка ...фиолетовая!».
«Выборы: история и современность».
«Учителю истории».
«Учусь быть гражданином!».
«Дорогами Победы».
«Я хочу на ручки!».
«Топ книг по саморазвитию».
«Кулинария в стиле «ретро».
«Новые книги».
«Все краски Весны».
«На стиле! Ретромода».
«Цветущее вдохновение».
«Ход конем!»: шахматы».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
До 16 апреля
Молодёжь за моду на здоровье: акция.
До 19 апреля
Движение вверх. Увлекательный рассказ о космических достижениях России и СССР. (12+)
До 20 апреля
Вредности и полезности: квиз. (12+)
До 30 апреля
Экология – это интересно!»: познавательная игра. (10+)
21 апреля - 12.00
Праздник юных писателей: церемония награждения победителей XXVI международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера».
22 апреля - 12.30
Международный день памятников и исторических мест. Субботник на «Аллее писателей».
27 апреля - 12.00
«Вместе дружная страна!». Фестиваль национальных культур.
30 апреля - 14.00
Библионяня: волонтёрский библиотечный проект.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
15 апреля - 12.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
15 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. (12+)
16 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». «По Волге до ...». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)
19 апреля - 19.00
Гастроли (Москва- СПб). «Пушкинская карта». «Фрида». Спектакль фламенко (12+)
19 апреля - 19.00
г. Кировск
«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
20 апреля - 19.00
г. Мончегорск
«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
21 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
22 апреля - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
22 апреля - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
23 апреля - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. (6+)
23 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)
26 апреля - 16.00
Акция «Театр - школе». «Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
27 апреля - 14.00
Мурманский КЦСОН (отделение пребывания молодых инвалидов)
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
27 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
28 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)
29 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
30 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
1 мая - 19.00
«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
15 апреля - 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
15 апреля - 17.0
Тамара Волынкина. «Пряничный человечек». (2+)
16 апреля - 13.30
Турбьерн Эгнер. «Кариус и Бактериус». (4+)
16 апреля - 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
19 - 24 апреля
I Международный фестиваль театров кукол. «Полярная сова»:
19 апреля
15.30 - Луганский академический театр кукол. Спектакль «Бабушкины сказки. Красная шапочка». (3+)
17.30 - Луганский академический театр кукол. Спектакль «Бабушкины сказки. Красная шапочка». (3+)
20 апреля
14.00 - Московский негосударственный театр кукол «Шутик». Спектакль «Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча». (16+)
15.30 - Центр современного искусства. Санкт-Петербургский театр кукол «ТриЧетыре». Спектакль «Город детства». (16+)
17.30 - Архангельский театр кукол. Спектакль «Каштанка. (12+)
18.00 - Центр современного искусства. Санкт-Петербургский театр кукол «ТриЧетыре». Спектакль «Город детства». (16+)
19.00 - Московский негосударственный театр кукол «Шутик». Спектакль «Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча». (16+)
21 апреля
11.00 - Санкт-Петербургский театр кукол «Без занавеса». Спектакль «Биба. Про Сашу Блока». (6+)
12.30 - Детская театральная школа. Спектакль «Музыкальный переполох». (6+)
16.30 - Московский театр кукол «Котофей». Спектакль «Счастливый принц». (6+)
17.30 - Псковский областной театр кукол. Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». (12+)
18.30 - Московский театр кукол «Котофей». Спектакль «Счастливый принц». (6+)
22 апреля
10.00 - Вологодский областной театр кукол «Теремок». Спектакль «Синдбад-мореход». (6+)
10.30 - Детская театральная школа. Котласский драматический театр. Спектакль «Три поросёнка». (3+)
12.00 - Вологодский областной театр кукол «Теремок». Спектакль «Синдбад-мореход». (6+)
12.30 - Детская театральная школа. Котласский драматический театр. Спектакль «Три поросёнка». (3+)
14.30 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Золочёные лбы». (16+)
17.00 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Золочёные лбы». (16+)
19.00 - Белорусский театр «Лялька». Спектакль «Казкi пра казку». (6+)
23 апреля
10.00 - Государственный театр кукол Республики Коми. Спектакль «Каша из топора». (3+)
10.30 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Кошкин дом». (6+)
12.00 - Государственный театр кукол Республики Коми. Спектакль «Каша из топора». (3+)
16.00 - Белгородский государственный театр кукол. Спектакль «Терёшечка». (3+)
18.00 - Белгородский государственный театр кукол. Спектакль «Терёшечка». (3+)
19.00 - Детская театральная школа. Санкт-Петербургский детский драматический «Театр у Нарвских ворот». Спектакль «Фабрика слов». (12+)
***
28 апреля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Студия танца фламенко «Nuevo dia». «Сны тореадора». «Сны тореадора». (6+)
29 апреля - 13.30
Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)
29 апреля - 15.30 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
30 апреля - 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
30 апреля - 15.30 и 17.00
Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
15 апреля - 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
22 апреля – 19.00
«Шампанского!». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)
23 апреля – 12.00
«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)
23 апреля – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
29 апреля – 19.00
«Привет с фронта!». В. Кондратьев (инсценировка Ю. Сергиенко). История неповторимой любви. (12+)
30 апреля – 12.00
«Кото в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)
30 апреля – 19.00
«Не всё коту Масленица». К 200-летию со дня рождения русского драматурга и писателя А.Н. Островского. Комедия. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
15 апреля - 18.00
«Мои солнцесны». Ирина Волокославская (кантеле) и солисты филармонии. Камерный зал.
16 апреля - 17.00
Венецианский карнавал. Олеся Кравченко (орган), Надежда Сергеева (арфа), г.Москва. Концертный зал.
18 и 19 апреля - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР Владимир Спиваков.
23 апреля - 14.00
В.А. Моцарт. «Волшебная флейта». Музыкальная сказка с песочной анимацией, Санкт-Петербург-Мурманск.
23 апреля - 17.00
«В старинном стиле». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр и солист Алексей Чижик (вибрафон), г.Санкт-Петербург.
29 апреля - 18.00
«SAX-феерия». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.
30 апреля - 12.00
«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Музыкальная гостиная.
30 апреля - 17.00
«Вечер при свечах». Камерный зал.
6 мая - 19.00
Орган, флейта, джаз. Москва-Мурманск. Концертный зал.
8 мая - 17.00
«Песни Победы». Камерный зал.
8 мая - 18.00
«Счастливый жребий». Посвящается Булату Окуджаве. Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
9 мая - 16.00
«От героев былых времен...». Праздничный концерт. Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
16 апреля - 15.00
Концерт «По жизни с радостью» ансамбля танца «Радость», посвящённый 45-летию творческой деятельности коллектива.
22 апреля - 15.00
Областной конкурс инклюзивного творчества для детей и молодёжи «Возьмемся за руки, друзья!».
23 апреля - 16.00
Концерт «Приходите в гости к нам» фольклорного ансамбля «Потешенки», посвящённый 20-летию коллектива.
23 апреля - 15.00
Концерт «Танцуй, гори ярче!» ансамбля эстрадного танца «Форсаж».
25 апреля - 19.00
Спектакль «Еврейское счастье» с участием популярных российских артистов Татьяны Васильевой, Сергея Маховикова, Татьяны Орловой, Андрея Чадова и других.
26 апреля - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».
29 апреля - 16.00
Концерт «От всей души для вас» вокального ансамбля «Цветные сны».
30 апреля - 15.00
Концерт «Мы радостью дышим, мы танцем живём» ансамбля танца «Радость».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
15 апреля - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «Пасхальное чудо».
19 апреля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Первый весенний цветок», посвящённое Дню подснежника.
21 апреля - 14.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
22 апреля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Пряники русские, сладкие, вкусные» к Международному дню пряника.
28 апреля - 14.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
29 апреля - 12.00
Мастер-класс «Уютный домик». в технике ручного ткачества.
В течение месяца
Экскурсии по выставке «С любовью к вышивке». Вышивка Л.А. Мызниковой. К юбилею автора.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
16 апреля - 17.00
Киноклуб. Авторское кино. «Покаяние». Тенгиз Абуладзе.
19 апреля - 19.00
«Сотворчество» - мастер-классы по метафорическому рисованию в рамках выставки «Сонастройка».
23 апреля - 17.30
Киноклуб. Авторское кино. «Сам по себе». Тони Гатлиф.
28 апреля. 19.00
«Сотворчество» - мастер-классы по метафорическому рисованию в рамках выставки «Сонастройка».
30 апреля - 17.30
Киноклуб. Авторское кино. «Кожа, в которой я живу», Педро Альмодовар.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
15 апреля - 16.00
г. Кандалакша
Звуковой обзор журналов рельефно-точечного шрифта «Литературный дилижанс», Кандалакшская первичная организация Всероссийского общества слепых.
21 апреля - 18.00
Звуковая литературная страничка «По следам «Великого комбинатора» из цикла «Золотая полка классики».
26 апреля - 14.00
Конкурс юных чтецов «Люблю тебя, мой край родной!».
27 апреля - 14.00
Пресс-кафе «Апрельские перевёртыши».
28 апреля - 14.00
Интеллектуальная игра «Школьная вселенная». В рамках Года педагога и наставника.
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)
27 апреля - 12.30
Подведение итогов III Открытого городского исследовательского и творческого среди учащихся СПО города Мурманска «Спасибо тебе, солдат».
28 апреля - 18.00
Торжественный концерт, посвящённый 65-летию со дня образования Мурманского колледжа искусств (Мурманская областная филармония).