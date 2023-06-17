АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

24 июня - 13.00

Флагманский фестиваль День молодёжи. В фестивале примет участие руководитель направления «Росмолодёжь.Добро» Дарья Жукова. В ходе мероприятия гости смогут посетить 10 площадок по различным направлениям, будут представлены карьерные и образовательные возможности, презентованы успешные проекты в сфере молодёжной политики.

г. Мурманск, площадь Пять Углов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

18 июня - 15.00 и 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». Малая сцена. «Спасите Лёньку». Малика Икрамова, драматическое приключение. (12+)

22 июня - 19.00

23 июня - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «Волки и овцы». Александр Островский, комедия. (12+)

6 сентября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)

15 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)

16 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)

17 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

17 июня - 11.00

Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)

17 июня - 17.00

Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)

18 июня - 11.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

18 июня - 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

20 июня - 11.00

Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)

24 июня - 13.30

Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

24 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

25 июня - 11.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

25 июня - 13.30

Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 июня - 19.00

«Такая долгая война»

18 июня - 12.00

«Аленький цветочек».

18 июня - 19.00

«Привет с фронта».

24 июня - 19.00

«Теркин. Кто же он такой?».

25 июня - 19.00

«Семейка Краузе».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

17 сентября - 14.00

«Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта. Камерный зал.

17 сентября - 17.00

«КиноОрган». От Баха до Циммера. Тимур Халиуллин (г. Белгород). Концертный зал.

23 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов (г.Москва); солист Александр Тростянский – скрипка (г.Москва). Концертный зал.

24 сентября - 17.00

«Чужая музыка». Александр Тростянский – скрипка (г.Москва). Партия фортепиано - Наталья Ардашева (г.Москва). Концертный зал.

28 сентября - 19.00

Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.

30 сентября - 17.00

«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.

30 сентября - 18.00

«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.

7 октября - 18.00

«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.

8 октября - 17.00

Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.

22 октября - 17.00

«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.

28 октября - 18.00

«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

17 июня - 10.00

«Спорт начинается с детства» - спортивно-игровой праздник для детей из летних оздоровительных лагерей в рамках акции #НаСевереЛето.

17 июня - 11.00

«Спорт начинается с детства» - спортивно-игровой праздник для детей из летних оздоровительных лагерей в рамках акции #НаСевереЛето.

17 июня - 12.00

«Спорт начинается с детства» - спортивно-игровой праздник для детей из летних оздоровительных лагерей в рамках акции #НаСевереЛето.

17 июня - 14.00

Центр г. Мурманск. «Если город заговорит» - иммерсивный променад в рамках акции #НаСевереЛето.

17 июня - 16.00 и 18.00

Интеллектуальный турнир по правилам игры «Что? Где? Когда?».

18 июня - 19.00

Евгений Гришковец. Монолог-концерт.

19 июня - 11.00

«Зеленые уроки» - познавательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей.

19 июня - 11.00

«ФотоБудни» - квест для детей из летних оздоровительных лагерей.

20 июня - 11.00

«Чудеса России» - познавательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей, посвященная Дню России.

21 июня - 11.00

«Знай свой край» - интерактивная программа для детей из летних оздоровительных лагерей, посвященная 85-летию со Дня образования Мурманской области.

22 июня - 10.00

«ФотоБудни» - квест для детей из летних оздоровительных лагерей.

22 июня - 11.00

Акция «Помним» - посвященная Дню памяти и скорби.

22 июня - 12.00

«ФотоБудни» - квест для детей из летних оздоровительных лагерей.

24 июня - 10.00

«Спорт начинается с детства» спортивно-игровой праздник в рамках акции #НаСевереЛето.

24 июня - 11.00

«Спорт начинается с детства» спортивно-игровой праздник в рамках акции #НаСевереЛето.

24 июня - 12.00

«Спорт начинается с детства» спортивно-игровой праздник в рамках акции #НаСевереЛето.

24 июня - 16.00 и 18.10

Интеллектуальный турнир по правилам игры «Что? Где? Когда?».

26 июня - 11.00

«Улётное лето!» - игровая развлекательная программа в рамках закрытия первой смены летних оздоровительных лагерей.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

17 июня - 16.00

Музейное занятие «Не очевидное, но вероятное». (6+)

17 июня - 16.00

Интерактивная площадка «Быть здоровым – это модно!». К Дню медицинского работника. (0+)

21 июня - 11.00

Интерактивная площадка «Артефакты Победы». (12+)

24 июня - 16.30

Квест «Окна Полярной Правды». (12+)

25 июня - 14.00

Демонстрация фильма «История Мурманска». (16+)

25 июня - 15.00

Демонстрация фильма «Природа Мурманской области». (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

17 июня - 15.00

Мастер-класс «Полимерная глина». (12+)

18 июня - 14.00

Пленэр «Природа – лучший художник!». (16+)

26 июня - 13.00

Мероприятие «Сокровища музея». (6+)

26 июня - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Сирень в пяти лепестках». (6+)

28 июня - 13.00

Мероприятие «Жанры живописи». (6+)

28 июня - 16.00

Музейный урок «Арктика глазами художников». (6+)

29 июня - 15.00

Интерактивная прогулка «Мурманск архитектурный». (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

17 июня - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Твоих оград узор чугунный…» по выставке «Непарадный Ленинград». Живопись и графика из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. (6+)

18 июня - 14.00

«Люблю тебя, Петра творенье…» по выставке «Красуйся, град Петров…». Образ города в гравюре ХХ века. Из собрания В.Г. Беликова. (6+)

24 июня - 14.00

Музейный урок «Тайны фарфора», роспись фарфорового предмета. (6+)

24 июня - 16.00

«Поль Гоген». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (6+)

26 июня - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Воспоминания о Петербурге». Живопись, графика из собрания музея. К 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. (12+)

Отдел народного искусства и ремесел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Работает областная выставка текстиля «Дорогами Параскевы». (6+)

22 июня - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Мы этой памяти верны», посвящённое Дню памяти и скорби. (6+)

24 июня - 12.00

Творческая мастерская «Доброе ремесло». (6+)

28 июня - 12.00

Мероприятие с мастер-классом «По морям, по волнам» к Международному дню моряка. (6+)

30 июня - 12.00

Музейный урок «В поле выросла рубашка …».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

17 июня - 11.00

Интеллектуальная игра «Пиратский квиз». (6+)

17 июня - 11.00

Игра «Морские волки». В рамках акции #На Севере Лето. (6+)

17 июня - 11.30

Библиопазл «Собери книгу». В рамках акции #На Севере Лето. (6+)

18 и 25 июня - 13.00

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими». (6+)

20, 22, 27 и 29 июня - 9.30

Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)

21 июня - 11.00

Мероприятие «Без срока давности» ко Дню памяти и скорби. (12+)

22 июня - 11.00

Мероприятие «Без срока давности» ко Дню памяти и скорби. (12+)

23 июня - 11.00

Виртуальная игра-викторина «Чудо в перьях и без них». (6+)

23 июня - 18.00

Открытие выставки Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу». (16+)

24 июня - 12.00

День новой книги. (0+)

24 июня - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

24 июня

Мастер-класс «На съёмочной площадке» ко Дню молодёжи. (16+)

24 июня

Интеллектуальная игра «Книгоквиз» ко Дню молодёжи. (16+)

25 июня - 15.00

Клуб «Фантастические миры». (12 +)

25 июня - 12.00

День возвращённой книги. (0+)

25 июня - 16.00

Культурно-досуговое мероприятие «Один час в фонотеке». (6+)

27 июня - 18.00

Летняя литературная школа. (16+)

29 июня - 18.00

Летняя литературная школа. (16+)

Художественные выставки

До 18 июня

«Quantum statis»: фотографии Светланы Мамакиной. (12+)

До 30 июня

«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек». (16+)

21-30 июня

Выставка работ, представленных на III региональный смотр-конкурс «Школа художника». (0+)

23–30 июня

Выставка Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу». (16+)

Книжные выставки

До 30 июня

«Названия не помню, но обложка... Розовая». (18+)

«Меценаты и культура». (16+)

«Русскому слову посвящается». (16+)

«НЕформат». (16+)

«Учителю истории». (в рамках цикла «В Год педагога и наставника»). (16+)

«Новые книги – новые встречи». (18+)

«Я хочу на ручки!». (16+)

«Любимые книги Толстого» из цикла «Открываем Толстого». (16+)

«У этих книжек юбилей!». (16+)

«Окончательный диагноз» (ко Дню медицинского работника). (18+)

«История, одетая в роман» (ко Дню России). (16+)

«Встречайте новинки!». (18+)

«Стороны света: идём на Восток» (восточные языки мира). (16+)

«Читаем по-английски: зарубежные издания». (16+)

«Деревня и «деревенщики» (к 100-летию со дня рождения Бориса Можаева). (16+)

«Книги, с которыми не скучно в дороге». (18+)

«Кулинария в стиле «ретро». (12+)

«На стиле! Ретромода». (12+)

«Есть идея – поможем, нет идеи – подскажем»: мастерская рукоделия. (12+)

«Удивительная Россия: неизвестные места, загадочные маршруты». (12+)

«Ваш летний сад». (12+)

«Энергия здоровья». (12+)

«Путешествуем по «Золотому кольцу России». (12+)

«Художник рекомендует: Ольга Лобанова». (12+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

18 июня - 17.30

Киноклуб. Французский сезон. Художественный фильм «Париж, я люблю тебя», 2006. (18+)

23 июня - 17.30

Киноклуб. Французский сезон. Художественный фильм «Подземка», 1985 г. (16+)

24 июня - 17.00

Мастер-класс по акварельной росписи на бумаге в стилистике полароидов «Запечатли момент». (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До 30 июня

Игра «Правда или Фейк» от проекта «SkillCity». Безопасность в Интернете. Участники научатся отличать достоверную информацию от ложной. (12+)

22 июня - 12.00

«Воскресший из пепелищ»: час мужества. В день памяти и скорби библиотекарь расскажет ребятам о том, как город Мурманск выстоял Великую Отечественную войну, какой ценой досталась Победа, познакомит с героями Заполярья. (6+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

Работают выставки: книг и изданий специальных форматов для незрячих и слабовидящих по здоровому питанию «От пищи полезной не будет болезней» (16+); книжно-иллюстративная выставка «Живое пушкинское слово»: К Пушкинскому дню России и Дню русского языка (6+); работы выставки детского рисунка «Моя родина – моя Россия» из цикла «Мы видим мир»: ко Дню России. (0+); персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». Из фонда Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. (12+); выставка Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)

22 июня - 12.00

Выездная экскурсия по Мурманску в рамках проекта «Прикосновение Севера». (12+)

24 июня - 12.00

Интеллектуальная игра «Вспомнить всё!»: ко Дню молодёжи России. (16+)

24 июня - 16.00

Виртуальная выставка «Мы хотим, чтоб это лето было книгами согрето». (18+)

29 июня - 14.00

Обзор периодических изданий «Начало лета встречай с газетой» в рамках клуба «Пресс-кафе». (18+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

25 июня

Публикация на сайте архива к 100-летию Б.А. Глухова - ветерана Великой Отечественной войны, директора школы профессионально- технического образования ПО «Арктикморнефтегазразведка» (в рамках Года педагога и наставника).

30 июня

Документальный фильм из серии «Исторический детектив» - о трагической судьбе генерал-майора А.А. Журбы.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

В течение месяца: виртуальная выставка «Образование в Хибинах» (сайт ГАМО в г. Кировске); статья «К 50-летию Кольской АЭС» (газета г. Полярные Зори); публикации в группе архива в социальной сети «ВКонтакте: о с. Варзуга Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район»; об улицах г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь»; публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край»; о прошлом и настоящем кировского госархива в рамках интернет-проекта «Летопись архива».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.