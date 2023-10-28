АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

В Мурманске отмечают День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

29 октября – 11.00

Юных мурманчан приглашают на историко-краеведческий квест «На скалистых рубежах», который пройдёт во всех филиалах Центральной детской библиотеки города Мурманска.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

28 октября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом для детей ко Дню анимации.

28 октября - 14.00

Мастер-класс «Создание интерьерной картины. Цветочный натюрморт».

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».

Экскурсии по выставке из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910 годов».

Экскурсии по выставке «Новое поступление».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

28 октября - 13.00

Музейный урок «Как создается картина?» по выставке «От идеи к воплощению». Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.

28 октября - 16.00

«Михаил Козловский». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

29 октября - 13.00

Музейный урок «Матрешечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея».

Экскурсии по выставке «Времена года. Осень».

Экскурсии по выставке «От идеи к воплощению».

Экскурсии по выставке «Слово о полку Игореве».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

28 октября - 13.00

Мастер-класс «Сказочный домик» ко Всемирному дню городов.

В течение месяца:

Экскурсии по областной выставке «Притяжение красоты». К 15-летию создания клуба росписи ткани «Махаон».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

28 октября - 15.00

Областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Душа Заполярья».

29 октября - 16.00

Концерт клуба «Грань перемен и предчувствий» авторской песни «Пять углов».

30 октября - 19.00

Спектакль «Ищу мужа» с участием популярных российских актеров театра и кино Ольги Тумайкиной, Михаила Полицеймако, Даниила Спивакова.

31 октября - 19.00

Спектакль «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Спектакль Евгения Гришковца с участием популярных российских актёров театра и кино Татьяной Веденеевой, Еленой Санаевой, Юрием Черновым, Джульеттой Шабановой и других.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

28 октября - 16.30

Финал открытого регионального краеведческого конкурса «Край героев».

29, 30 и 31 октября – 13.00 и 15.00

Обзорная экскурсия по экспозиции Мурманского областного краеведческого музея в сборной группе (без предварительной записи, любое количество посетителей).

29 октября - 12.00

Музейное занятие «О хищниках серых замолвите слово».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

28 октября

Всероссийская научно-просветительская историко-краеведческая конференция «XVI Феодоритовские чтения». (12+)

29 октября 17.00-19.00

Кинозал «21А». «Коралина в стране кошмаров». (6+)

Художественные выставки:

По 29 октября

Выставка Мурманской Епархии «Кольский Север/картография». (0+)

По 31 октября

«Север в каждом из нас». (0+)

Книжные выставки:

По 31 октября

Выставка изданий «В педагогическую копилку знаний».

«Фантастические Твари».

«Библиотекарь рекомендует».

«Пабло Пикассо».

К 50-летию со дня памяти художника.

«Названия не помню, но обложка… Оранжевая».

«Учителю русского языка и литературы».

«Советы для здоровья» (10 октября - Всемирный день психического здоровья).

«Жизнь замечательных людей» (90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей»).

«Я хочу на ручки!».

«Для тех, кто годы не считает». Ко Дню пожилых людей».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Учитель на страницах книг». Ко Дню учителя, в рамках Года педагога наставника.

«Венедикт Ерофеев: путешествие длиною в жизнь».

«Новые книги – новые встречи».

«Жанровое разнообразие: Драматургия».

«Лев Толстой – литературный герой» из цикла «Открываем Толстого».

«Я хочу на ручки!».

«Встречайте новинки!».

«Стороны Света: идём на Восток» (восточные языки мира).

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Золотой возраст».

«Психология в лицах»: Андрей Курпатов,«Жизнь в стиле «йога».

«Все краски осени».

«На стиле! Ретромода».

«Кулинария в стиле «ретро».

«Найди свой путь!».

«Досуг, охота и рыбалка».

«Плоды осени».

«Новые книги».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

Открыта выставка ко Дню города Мурманска совместно с Епархией. (0+)

29 октября - 18.00

Мистический вечер. (18+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

По 30 октября (по записи)

Интеллектуальная игра «Я просто люблю этот город». (14+)

По 30 октября (по записи)

Экскурсия по музею + квест «Сергею Есенину посвящается».

По 30 октября (по записи)

Час поэзии «Стих мой душу зверя лечит».

По 30 октября

По-осеннему шепчут листья: читаем вместе.

По 30 октября

Час истории «Война в Заполярье».

По 31 октября (по записи)

Командная детективная интеллектуальная игра «Во всем виновата книга».

29 октября - 12.00

Литературно-музыкальная композиция «Мы в бой идём за вольный край, за наше Баренцево море».

29 октября - 12.00-17.00

Фестиваль славянской культуры «АРТ-миф: славянская мифология».

29 октября - 14.00

Библионяня: Волонтёрский социокультурный проект.

Октябрь (дата согласовывается)

Необычный гость: Волонтёрский обучающий проект.

Серия благотворительных мастер-классов «Доброделки» в рамках проекта «ДНК. Культурный код России».

Акция «Чемодан добра» по сбору кормов для бездомных животных.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

28 октября - 12.00

Спектакль «Чиполлино». (0+)

28 октября - 19.00

Спектакль «Пёс идёт домой». (12+)

29 октября - 19.00

Спектакль «По Волге до…». (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 октября - 19.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия (16+)

29 октября - 12.00

«Кошкин дом». Сергиенко Ю. Сказка. (0+)

29 октября - 19.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 октября - 18.00

Концерт «Звуки музыки» ансамбля «ART CINEMA» Мурманской областной филармонии. В рамках фестиваля «Мелодии Арктики».

29 октября - 17.00

Концерт «От Вивальди до Пьяццоллы» три баса-профундо: Михаил Круглов, Павел Андреев и Владимир Миллер.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

28 октября - 11.00

Спектакль «Колобок». (4+)

28 октября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Красная Шапочка». (3+)

29 октября - 11.00

Спектакль «Три медведя». (3+)

29 октября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Телефон». (3+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца:

Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моем сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

29 октября

Электронная выставка документов на сайте архива «Жизнь Мурманской области в 1943 году», посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

30 октября - 10.00

Публикация в группе архива в социальной сети «ВКонтакте» к 85-летию Мурманской области о населённом пункте Чапома Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район».