АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

16 декабря - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Новогодняя диорама Василия Поленова».

17 декабря - 15.00

Фабрика елочных украшений. Мастер-класс по росписи акрилом деревянной игрушки.

23 декабря - 12.00

Фабрика елочных украшений. Мероприятие «Ангел из бумаги».

23 декабря - 15.00

Мастер-класс «Создание интерьерной картины».

24 декабря - 12.00

Мероприятие для детей «История снежинки».

24 декабря - 16.00

Фабрика елочных украшений. Мастер–класс «Супрематические новогодние игрушки».

27 декабря - 17.00

Открытие выставки «Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.

До 17 декабря

Экскурсии по выставке из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910 годов».

Экскурсии по выставке «История одного похищения. Вечный сюжет глазами современных авторов».

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».

Выставка «Палитра». Цикл выставок «Простые вещи».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

16 декабря - 13.00

Музейный урок «Добро и красота в картинах Евсея Моисеенко» по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея.

16 декабря - 15.00

Мероприятие с творческим заданием «День северного сияния в холодильнике» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».

17 декабря - 13.00

Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».

17 декабря - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «День рождественских огней» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».

22 декабря - 17.00

Открытие выставки «Жоховы. Отец и дочь». Иконопись. Живопись. СПб.

23 декабря - 13.00

«Матрёшечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. Из собрания музея.

23 декабря - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «День дарения елочных праздничных шаров» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».

23 декабря - 16.00

«Исаак Бродский». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

24 декабря - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Что такое Новый год?».

24 декабря - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «День снежных ангелов» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».

До 17 декабря

Экскурсии по выставке «Именем Петра» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Экскурсии по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея.

В течении месяца

Экскурсия по выставке «Времена года. И снова зима» Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.

Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

16 декабря - 12.00

Мастер-класс «Роспись футболки» в технике «тай-дай».

17 декабря - 15.00

Мастер-класс «Рождественские фантазии» по созданию панно в технике «батик».

23 декабря - 12.00

Мастер-класс «Ангел рождества» по созданию открытки в технике масляной живописи на бумаге.

24 декабря - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «История новогодней игрушки».

27 декабря - 14.00

«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

С 15 декабря

Экскурсии по 48-й выставке любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области».

Экскурсии по выставке «Под ярким северным сиянием».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

16 декабря - 11.00 и 15.00

Губернаторская новогодняя ёлка в Ледовом дворце. (0+)

16 декабря - 17.00

Благотворительный рок-концерт группы «Нереида». (18+)

23 декабря - 11.00 и 15.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

23 декабря - 19.00

Иммерсивный спектакль «Корпоратив». (18+)

24 декабря - 11.00 и 18.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

26, 28 и 29 декабря - 11.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

30 декабря - 11.00 и 15.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

31 декабря - 11.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

16 декабря - 15.00

Тематическая экскурсия «Прикоснись к прошлому».

17 декабря - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск – столица Арктики».

23 декабря - 14.30

Демонстрация учебных интерактивных программ.

24 декабря - 16.30

Демонстрация учебных интерактивных программ.

30 и 31 декабря - 15.00

Мастер-класс в рамках культурной программы «Новогодний кавардак».

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

16 декабря - 12.00-18.00

Празднование 55-летия территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов. День открытых дверей с участием муниципальных музеев Мурманской области.

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

16, 17, 23 и 24 декабря - 15.00

Мастер класс по изготовлению новогодней игрушки.

По 20 декабря

Работает фотовыставка «Петроглифы Чальмн-Варрэ: древние изображения и их исследователи», посвященная 50-летию открытия петроглифов Чальмн-Варрэ. Гости музея познакомятся с историей открытия и изучения уникального комплекса древних наскальных фигур, расположенного в одном из самых труднодоступных мест Кольского Севера.

Представленные на выставке фотографии детально отражают работу археологов 70-х годов прошлого века и позволяют всем желающим «погрузиться» в атмосферу археологических экспедиций тех лет.

Выставочный проект подготовлен совместно с начальником Кольской археологической экспедиции Владимиром Яковлевичем Шумкиным и фотографом экспедиции Павлом Ивановичем Ивановым.

По 14 января 2024 года

Работает выставка «Волки», организованная совместно с Государственным Дарвиновским музеем (Москва). Выставка «Волки» рассказывает о жизни сильного и выносливого зверя, о его важной роли в экосистемах для регуляции численности копытных и о двойственных, складывающимися столетиями, отношениях человека с волками. Волков боялись и ненавидели, но вместе с тем восхищались и пытались приучить. Какие бывают волки? Кто их ближайшие родственники? Как происходит воспитание и взросление волчат? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке.

На выставке будут представлены коллекции из фондовых собраний Дарвиновского музея и Мурманского областного краеведческого музея: чучела, шкуры, черепа животных семейства Псовые. Тематические планшеты ознакомят посетителей со всеми аспектами жизни волков.

В семейство Псовые входит 40 видов животных: волки, домашние собаки, койоты, лисицы, шакалы и др. Волки – это хищники с высокоразвитой психикой и сильными коммуникативными способностями. Они способны анализировать обстановку, делать определенные выводы, прогнозировать события, легко приспосабливаться к изменившимися условиям.

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по Мурманскому областному краеведческому музею. В ходе экскурсии гости узнают о первобытных жителях Кольского края: как они попали на Крайний Север? Как выживали, чем питались, на кого охотились и для чего построили загадочные лабиринты? Куда ушли первобытные охотники и рыболовы, и какой коренной народ Севера пришел им на смену?

Посетителям расскажут о первых русских поселенцах Терского берега, поморах – умелых мореходах и ремесленниках. В посвященном им зале можно увидеть настоящее поморское судно, макеты замечательных храмов, в том числе, уничтоженного в годы Крымской войны Воскресенского собора.

Зал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Военная техника, оружие, предметы быта военного времени поведают историю небывалого мужества и стойкости. (16+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

16 декабря - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)

17 декабря - 13.00

Открытие региональной выставки-конкурса «Зимняя сказка». (12+)

17 и 24 декабря - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

17 и 24 декабря - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)

17 декабря - 16.00

Показ диафильмов из цикла «Маленькая страна». (6+)

17 декабря - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (12+)

17 декабря - 17.00

Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих». (12+)

17 декабря - 17.00

Кинозал «21А». Просмотр фильма «Полярный экспресс». (6+)

19, 21, 26 и 28 декабря - 9.30

Клуб «Старшие». Секция «Школа здоровья». Оздоровительная гимнастика Цигун. (18+)

19, 21, 26 и 28 декабря - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК» для старшего поколения. (18+)

20 декабря - 14.30

Клуб «Старшие». (18+). Экскурсия «Знакомьтесь, «Научка!».

20 декабря - 15.00

Клуб «Старшие». Секция «Литературная». (18+)

21 декабря - 15.00

Мероприятие «Дед Мороз: из злого старика - в доброго». Проводит искусствовед Ольга Чехова. (18+)

21 декабря - 20.00

Встреча с молодыми поэтами Мурманска «Обратная связь». (18+)

22 декабря - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Новогодние посиделки». (6+)

23 декабря - 12.00-20.00

Творческий квартал. (12+)

23 декабря - 15.00

Цикл встреч «Фантастические миры». (16+)

24 декабря - 14.00

Занятия клуба «Покорители Рунета». (18+)

24 декабря - 16.00

Заседание клуба «Заполярная фонотека». (12+)

24 декабря - 17.00

Заседание книжного клуба «Переплет». (16+)

24 декабря - 17.00

Кинозал «21А». Просмотр фильма «Рождественская история». (6+)

30 декабря - 12.00-21.00

День новой книги. (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

До 31 декабря

Выставка живописи и дизайна «Интерьерка» художника Марии Махно (г. Оленегорск). (16+)

Выставка работ участников областного детского конкурса «Зимняя сказка». (12+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Ночь перед Рождеством».

«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).

«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).

«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).

«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).

«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).

«Новые книги – новые встречи».

«Из века в век: история России».

«Я хочу на ручки!».

«Новогоднее настроение».

«Жанровое разнообразие: Повесть».

«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).

«Поэтический снегопад».

Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Встречайте новинки!».

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Литературный профиль «Научки».

«Ровесники «Научки».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Зимний сад на окне».

«Зима – время согревать друг друга».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

16 декабря - 18.00

Концерт молодых мурманских музыкантов. (16+)

17 декабря - 12.00

Фестиваль молодёжных субкультур. (16+)

20 декабря - 18.00

Медиация по выставке «Интерьерка». (16+)

21 декабря - 19.30

Спектакль в жанре «Плейбек». (16+)

22 декабря - 18.00

Лекция-концерт «Рождественский бестиарий». (12+)

23 декабря - 12.00-20.00

Творческий квартал. (12+)

24 декабря - 16.00

Танцевальный фестиваль корейской культуры «Кейкон». (16+)

26 декабря - 11.00

Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Росреестра и 25-летию государственной регистрационной службы в регионе. (18+)

27 декабря - 19.00

Новогодний концерт детской студии «Music Family». (6+)

28 декабря - 18.00

Театрализованный концерт «Карнавальная ночь». (18+)

Планетарий «Просто космос»

Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

16 и 17, 19-24, 26-30 декабря - 17.00

Новогоднее шоу «С Новым годом по галактике». (6+)

17 декабря - 14.30

Мастер-класс по созданию ёлочной объёмной игрушки. (6+)

23, 24, 26-30 декабря - 15.30

Новогоднее шоу «С Новым годом по галактике». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

17 декабря (по записи)

Мастер-класс «Новогодняя красавица – залог праздничного настроения».

20 декабря (по записи)

Виртуальное путешествие «Вокруг света за праздником».

Презентация «Сергей Есенин и «божественная босоножка».

23 декабря, 14.00

Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня».

В течение месяца (по записи)

Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

Своя игра «Я и Государство».

Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.

Волшебный мастер-класс «Карта мечты».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

20 декабря - 19.00

«Прибайкальская кадриль». В. Гуркин, лирическая комедия. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

21 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

24 декабря - 19.00

Премьера! «Чародеи». Н. Гадомский, М. Романенко, спектакль-концерт. «Пушкинская карта». (12+)

7 января - 16.00 и 19.00

«Щелкунчик». Жанр. Балет в 2-х действиях. (6+)

14 февраля - 19.00

«Покровские ворота». Л. Зорин, музыкальная комедия. (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 декабря - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

17 декабря - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

17 декабря - 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

25-30 декабря - 12.00 и 15.00

2-6 января - 12.00 и 15.00

Премьера. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. По мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 декабря - 17.00

Квинтет «El Lobo Proyecto». Владимир Слободин (гитара фламенко), Концертный зал.

19 декабря - 19.00

«Там, где слова бессильны...». Ксения Мусланова (сопрано), Екатерина Лукаш (меццо-сопрано), Москва. Концертный зал.

22 декабря - 19.00

«Doody Band Quintet». Камерный зал.

23 декабря - 18.00

«Doody Band Quintet». Арт-кафе.

24 декабря - 17.00

«Образы Рождества - озарение и предчувствие». Мурманский филармонический оркестр. Концертный зал.

27 декабря - 19.00

Иван Бессонов. Сольный фортепианный концерт. Концертный зал.

30 декабря - 18.00

«Богини экрана». Art Cinema Ensemble.

5 января - 12.00

«Новогодняя погремушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

5 января - 14.00

«Мульторган». Концерт для детей. Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.

5 января - 18.00

«Виртуозная педаль, или Танцуя за органом». Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.

6 января - 12.00

«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. Камерный зал.

6 января - 14.00

«Путешествие в детство». «Arctic- brass». Руководитель Сергей Горбатюк. «Песочная анимация». Концертный зал.

8 января - 14.00

«Новый год вокруг света». Группа «Калейдоскоп». Концертный зал.

13 января - 19.00

«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Арт-кафе.

14 января - 17.00

«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Концертный зал.

20 января - 18.00

«Отзвуки театра». Музыкально - драматический коллаж. Концертный зал.

21 января - 17.00

«Музыкальные витражи». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), г.Москва. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

16 декабря - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

16 декабря - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

17 декабря - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

17 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. По мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

Мурманский областной театр кукол приглашает с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на новогодние представления с участие Деда Мороза и Снегурочки.

22 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

22 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

25 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

25 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

26 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

27 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

27 декабря - 16.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

28 декабря - 10.00, 13.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

28 декабря - 16.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

29 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

30 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

7 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

13 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

13 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

22 декабря - 19.00

Рождественский концерт студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады».

24 декабря - 13.00

Рождественский концерт Сектора педагогической практики Мурманского колледжа искусств.

24 декабря - 19.00

Рождественский концерт хора «Amadeus».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

16 декабря - 16.00

Виртуальная выставка «Литературный дилижанс» (сайт: https://blind-library.ru/dopolnitelno/meropriyatiya-onlayn/; группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club_mgosbss). (18+)

21 декабря - 13.00

Новогодний калейдоскоп «Сияет ёлочка огнями». (6+)

26 декабря - 14.00

Обзор периодических изданий «Год минувший провожая». (18+)

27 декабря - 12.00

Библиомаскарад «Новогоднее приключение» в Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых. (18+)

г. Мурманск, ул. Марата, 22.

28 декабря - 13.00

Праздничная программа «Забавы у новогодней елки» в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов. (6+)

г. Мурманск, ул. Шевченко, 15.

28 декабря

Декада белой трости – Декада инвалидов. Передвижная межрегиональная выставка «В краю моем история России» Липецкой областной специальной библиотеки для слепых в городе Мурманске.

В течение месяца

Фотовыставка Юрия Шумилкина «Приметы времени». (16+)

Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

20 декабря

Публикация об истории образования улицы Олимпийская в г. Кировске Мурманской области в рамках интернет-проекта «Улицы города Кировска прежде и теперь».

29 декабря

Публикация о населенном пункте Порья-Губа Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район».