АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С 29 марта

«Праздник Севера». К 90-летию праздника. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусства. Из собрания музея Мурманского областного художественного музея.

В течение месяца

Мультимедийный проект «Умная гостиная».

«Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

«Сказания о Земле Кольской». Живопись и графика В.Н. Бубенцова. К 80-летию со дня рождения художника. Мурманск.

«Геометрия пространства. Северная вертикаль» произведений Е. М. Орлова (г. Санкт-Петербург).

«Живопись С.П. Локко. (1924-2008)». К 100-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

Областная выставка-конкурс «Плакат молодых художников».

«С днём рождения, художник!». Живопись А. Сенаторова (1964-1998). К 60-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

30 марта - 15.00

Тематическое мероприятие «Сказка Ю. Олеши «Три толстяка» из цикла «Путешествие в сказку».

31 марта - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

ВЫСТАВКИ:

В течение месяца

Выставка «Отдых в Крыму». Живопись, графика. К 10-летию присоединения Крыма. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Выставка «Святое Пушкиногорье». Графика, скульптура, живопись. К. Претро, И. Бурмистров, М. Жукова, О. Панкратова, Б. Сергеев (г. Санкт-Петербург).

Выставка В.И. Терещенко – ювелир (1944-2015). К 80-летию со дня рождения художника. Из собрания Мурманского областного художественного музея.

Открытая выставка «Точка росы» произведений молодых художников.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Выставки в течение месяца:

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания Мурманского областного художественного музея

Выставка «Место притяжения» работ членов клуба «Гобелен».

К 30-летию создания клубного объединения (г. Мурманск).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

30 марта - 14.00

Инклюзивный праздник «Под небом голубым» к Всемирному дню распространения информации об аутизме. (0+)

30 марта - 17.00

Концерт «Весна к нам на север приходит» фольклорного ансамбля «Беломорье» и хора «Встреча друзей». (6+)

31 марта - 15.00

«Планета цирк» - представление цирка «Комплимент». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Лекция «Археологические загадки Кольского полуострова». Читает зав. экспозиционно-выставочной деятельностью Мурманского областного краеведческого музея Георгий Дзенисов. Цикл «Открытые лекции в «Научке». (16+)

30 марта - 12.00-22.00

День новой книги. (16+)

30 марта - 13.00

Занимательный час «Финансовое бинго» с участием Елены Гайдуковой, специалиста отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации. (18+)

30 марта - 13.00

Лекция «Как отстаивать свои границы и при этом не нарушать чужие». Читает Тамара Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики Мурманского арктического университета, лектор российского общества «Знание». (16+)

30 марта - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

30 марта - 18.00

Заседание участников клуба разговорного английского языка. (16+)

31 марта - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

31 марта - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (6+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

30 марта - 15.30

Лекция «Художественная картина мира в повестях и рассказах Виталия Маслова». Читает кандидат филологических наук Марина Наумлюк. (12+)

30 марта - 16.00

Презентация книги Андрея Руслановича Буторина «Зона Севера. Двуединый». (12+)

31 марта - 14.00

Финисаж по выставке АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)

Художественные выставки:

До 31 марта

Выставка фотопортретов онкологических пациенток г. Мурманска и области «Самое время жить» с фрагментами их личных историй к Всемирному дню борьбы против рака. (16+)

Выставка АНО «Ремесленная академия «Неро» - «Керамика, рождённая огнём». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58)

31 марта - 14.30

Мастер-класс «Создание Лотерейного билета». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

30 и 31 марта

Литературный марафон «Путешествие в мир «Книгорадость».

30 марта

Фестиваль семейного творчества «Моя семья».

31 марта - 12.00

Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня».

31 марта (по записи)

Литературная беседа «Обнимите меня, пожалуйста» по сказке Дж. Роу с элементами игры.

31 марта - 14.00

Встреча «Путешествие в сказку» с детским писателем Татьяной Березюк.

В течение месяца (по записи)

Путешествие по Крыму «Удивительный полуостров».

Библиообзор «Семейное чтение-сближает поколения».

Семейный конкурс комиксов «Богатырские истории».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

31 марта - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)

31 марта - 19.00

«Малая Кузёма». Д. Салимзянов, комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)

3 апреля - 19.00

«Пила вино и хохотала. Красное». Основано на историях с женских форумов.

Терапевтические диалоги о главном с успехом идут с 2015 года, и за это время вот уже более 50000 зрительниц успели разделить невыдуманные истории с просторов интернета вместе с неугомонными Инной Егоровой и Аникой Быковой. (18+)

4 апреля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, почти классическая комедия в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)

5 апреля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия с того света. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

6 апреля - 19.00

«По Волге до ...». Н. Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+)

7 апреля - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. (6+)

7 апреля - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия. «Пушкинская карта» (16+)

8 апреля - 19.00

«Барышня-крестьянка». Комедия, по мотивам повести А.С. Пушкина. Большие гастроли, Ферганский областной русский драматический театр (Республика Узбекистан). «Пушкинская карта». (12+)

9 апреля - 19.00

«Онегин». Литературно-поэтическая композиция по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Большие гастроли, Ферганский областной русский драматический театр (Республика Узбекистан). «Пушкинская карта». (12+)

11 апреля - 19.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

12 апреля - 19.00

«Волки и овцы». А. Островский, комедия. «Пушкинская карта». (12+)

13 апреля - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович (по сказкам С. Козлова). Малая сцена. (6+)

13 апреля - 19.00

«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия. «Пушкинская карта». (16+)

14 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)

14 апреля - 19.00

«Малая Кузёма». Д. Салимзянов, комедия. Акция «На Севере – Театр». «Пушкинская карта». (16+)

18 апреля - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

19 апреля - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)

20 апреля - 19.00

«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)

21 апреля - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

24 апреля - 19.00

«Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором всё понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)

25 апреля - 19.00

«Всюду жизнь» – спектакль Егора Дружинина, в котором все понятно без слов. «Пушкинская карта». (6+)

26 апреля - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

27 апреля - 19.00

«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА! Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта». (16+)

28 апреля - 16.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

28 апреля - 19.00

«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА! Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта». (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 марта - 19.00

31 марта - 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. Премьера. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

30 марта - 18.00

Сольный концерт А. Клочкова (скрипка). Партия фортепиано М. Козырев. Камерный зал.

31 марта - 17.00

«Cantate Domino». Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Концертный зал.

4 апреля 19.00

Илья Бешевли, фортепиано. Композитор-неоклассик. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 марта - 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

30 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

31 марта - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

5 апреля - 19.00

ПРЕМЬЕРА! Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)

6 апреля - 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

6 апреля - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

7 апреля - 13.30

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

7 апреля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

12 апреля - 19.00

ПРЕМЬЕРА! Евгений Шварц «Обыкновенное чудо». (16+)

13 апреля - 13.30

Пётр Васильев. «Умка». (4+)

13 апреля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам сказки Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». (2+)

14 апреля - 11.00 и 13.30

Турбьерн Эгнер. «Кариус и Бактериус». (4+)

14 апреля - 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)

16 апреля - 16.00 и 19.00

Гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича. Юрий Дерский, рок-опера по мотивам романа А. Фадеева «Молодая гвардия» «Распятая юность». (12+)

17 апреля - 19.00

Гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича. Евгений Птичкин, музыкальная комедия по мотивам «Донских рассказов» М. Шолохова «Бабий бунт». (12+)

19 апреля - 19.00

ПРЕМЬЕРА! Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)

20 апреля - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

20 апреля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

21 апреля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

21 апреля - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

26 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Бадри Цаава. «Иллюзионное шоу для всей семьи». (0+)

28 апреля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

28 апреля - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

29 апреля - 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

29 апреля - 17.00

Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

30 апреля - 11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

Открыта выставка книг и изданий специальных форматов «Что такое наука?» ко Дню науки. (6+)

30 марта - 16.00

Ежеквартальный обзор журналов «Литературный дилижанс», напечатанных шрифтом Брайля на сайте и группе «ВКонтакте». (18+)

В течение месяца:

Фотовыставка Юрия Шумилкина «В объективе животные». (6+)

Фотовыставка Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

30 марта

Электронная выставка архивных документов к 90-летию Праздника Севера.

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

30 марта - 14.30

День открытых дверей. Малый зал.

4 апреля- 12.30

Мурманский колледж искусств приглашает на концерт, посвящённый 220-летию со дня рождения Михаила Ивановича Глинки, «Солнце русской музыки». Малый зал, вход свободный.