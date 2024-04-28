АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Выставки:
Экскурсия по записи. «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
«Сердце на палитре». Живопись В.Н. Корбакова (1922-2013). Из собрания Вологодской картинной галереи.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Постоянная тактильная экспозиция
«Скульптура ХХ-XXI веков».
Экскурсия по выставке по записи
«Скульптура ХХ-XXI веков».
28 апреля - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
29 апреля - 15.00
Концерт «Мы радость в сердце сохраним» ансамбля танца «Радость».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Ежедневно по заявкам:
Индивидуальная экскурсия.
Тематическая экскурсия.
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
29 апреля - 14.30
Тематическая экскурсия «Спортивная весна».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
28 апреля - 16.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
28 апреля - 19.00
«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА! Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта». (16+)
1 мая - 19.00
«День отдыха». В. Катаев, комедия. «Пушкинская карта».
2 мая - 19.00
«Две дамочки в сторону севера». П. Нотт, чёрная комедия в одном действии. Малая сцена.
3 мая - 19.00
«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта».
4 мая - 19.00
«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта».
5 мая - 12.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович (по сказкам С. Козлова). Малая сцена.
5 мая - 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. «Пушкинская карта».
8 мая - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. «Пушкинская карта».
9 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта».
11 мая - 12.00
«Чиполлино». По сказке Д. Родари, инсценировка А. Кладько. Акция «На Севере – Театр» к Международному Дню семьи. «Пушкинская карта».
11 мая - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях.
12 мая - 12.00
«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. Акция «На Севере – Театр» к Международному Дню семьи. «Пушкинская карта».
12 мая - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».
16 мая - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».
17 мая - 19.00
«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА. Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта».
18 мая - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена.
18 мая - 19.00
«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА. Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта».
19 мая - 16.00
«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. «Пушкинская карта».
19 мая - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. «Пушкинская карта».
23 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта».
24 мая - 19.00
«Прибайкальская кадриль». В. Гуркин, лирическая комедия. Малая сцена. «Пушкинская карта».
26 мая - 19.00
«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта».
29 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».
30 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 мая - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
28 апреля - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта.
28 апреля - 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях (12+)
4 мая – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)
11 мая – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
12 мая – 12.00
«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)
12 мая – 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях (12+)
18 мая – 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
19 мая – 12.00
«Кот в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)
19 мая – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов театра. (6+)
17-26 мая
Арктическая сцена.
24 мая – 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях (12+)
25 мая – 19.00
Премьера. «Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)
26 мая – 12.00
«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)
26 мая – 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
28 апреля - 14.00
«По следам Бременских музыкантов». Ансамбль «Калейдоскоп». (6+)
28 апреля - 17.00
«Где музы обитают…» Музыкальный салон XIX века. Ансамбль «Серенада».
29 апреля - 17.00
«Музыка городов». Дмитрий Онишенко (фортепиано), Иосиф Пуриц (баян), Москва; Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель) – Мурманск.
30 апреля - 17.00
«Salut, саксофон!». Илья Макаров (саксофон). Партия фортепиано – Мария Макарова.
1 мая - 17.00
Вокальный квартет «Per4men» («Перфомен»). Концертный зал.
4 мая - 18.00
Квартет Артура Медведева. Концертный зал.
9 мая - 16.00
«Этих дней не смолкнет слава». Оркестр народных инструментов «Полярис». Концертный зал.
12 мая - 17.00
«Мелодии Победы». Филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.
15 мая - 19.00
«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.
18 мая - 17.00
«Бах и наследие кельтов. Орган и вистл». Кристина Ротаева (орган), г. Петрозаводск.
19 мая - 12.00
«Лето красное, где ты?». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
19 мая - 17.00
«Сны Миядзаки». Концертный зал.
19 мая - 18.00
«Ритмы ХХ века». Артур Клочков (скрипка) и Михаил Козырев (фортепиано). Арт-кафе.
22 мая - 19.00
«Всё будет хорошо». Ансамбль «Струны Струны». Камерный зал.
26 мая - 17.00
«Танцы с саксофоном». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.
29 мая - 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.
1 июня - 14.00
«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.
2 июня - 12.00
«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
2 июня 17.00
«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
28 апреля - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
28 апреля - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
29 апреля - 13.30
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
29 апреля - 17.00
Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
30 апреля - 11.00
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
1 мая - 13.30
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
1 мая - 15.30
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
3 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена. Концерт фламенко «Странствие по Андалусии». (6+)
4 мая - 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
4 мая - 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
5 мая - 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
5 мая - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
10 мая - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
11 мая - 13.30
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
11 мая - 17.00
Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
12 мая - 11.00 и 13.30
Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)
12 мая - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
17 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена. Школа укулеле и гитары «Music Family». Театрализованный концерт «Бременские музыканты». (6+)
18 мая - 13.30
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
18 мая - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
19 мая - 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
19 мая - 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
25 мая - 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
26 мая - 13.30
Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)
26 мая - 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
31 мая - 19.00
Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)