АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

С 18 на 19 мая

Мурманская область вновь присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев». Традиционная акция, приуроченная к Году семьи, пройдёт под девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Мурманский областной художественный музей

17.00

В главном здании музея гости смогут принять участие в творческой встрече с заслуженным художником России Анатолием Сергиенко, а также побывать на авторской экскурсии директора музея Ольги Евтюковой по выставке «Отечественное изобразительное искусство ХVII–XXI веков».

Программа мероприятий в Культурно-выставочном центре Русского музея и Отделе народного искусства и ремёсел доступна по ссылке: https://artmmuseum.ru/

Мурманский областной краеведческий музей

18.00

В выставочном зале посетителей музея ждут выступления творческих коллективов и клубов исторической реконструкции, автобусные и пешеходные экскурсии, интерактивные зоны, мастер-классы, аквагрим, викторины и другое.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

18 мая - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена.

18 мая - 19.00

«Отель двух миров». ПРЕМЬЕРА. Э-Э. Шмитт, мистическая мелодрама. «Пушкинская карта».

19 мая - 16.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. «Пушкинская карта».

19 мая - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. «Пушкинская карта».

23 мая - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 мая - 19.00

«Прибайкальская кадриль». В. Гуркин, лирическая комедия. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 мая - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта».

29 мая - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта».

30 мая - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 мая - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика в двух действиях. Акция «На Севере – Театр».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 мая – 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

19 мая – 12.00

«Кот в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)

19 мая – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов театра. (6+)

17-26 мая

Арктическая сцена.

24 мая – 19.00

Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях (12+)

25 мая – 19.00

Премьера. «Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

26 мая – 12.00

«Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе, по мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

26 мая – 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 мая - 17.00

«Бах и наследие кельтов. Орган и вистл». Кристина Ротаева (орган), г. Петрозаводск.

19 мая - 12.00

«Лето красное, где ты?». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

19 мая - 17.00

«Сны Миядзаки». Концертный зал.

19 мая - 18.00

«Ритмы ХХ века». Артур Клочков (скрипка) и Михаил Козырев (фортепиано). Арт-кафе.

22 мая - 19.00

«Всё будет хорошо». Ансамбль «Струны Струны». Камерный зал.

26 мая - 17.00

«Танцы с саксофоном». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.

29 мая - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр М. Архипов. г. Москва. Концертный зал.

1 июня - 14.00

«Где музыка берёт начало?». Композитору Евгению Крылатову посвящается. Артисты филармонии. Концертный зал.

2 июня - 12.00

«Там, на неведомых дорожках...». Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

2 июня 17.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

18 мая - 13.30

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

18 мая - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

19 мая - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

19 мая - 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

25 мая - 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

26 мая - 13.30

Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)

26 мая - 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)

31 мая - 19.00

Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 мая – 16.00

Концерт «Музыкальные краски весны» ансамбля «Цветные сны» и студии эстрадной песни «Вернисаж».

19 мая – 14.00

XXIX областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару» (гала-концерт).

22 мая - 18.00

Вечера отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

18 и 19 мая – 18.00-1.00

Всероссийская акция «Ночь музеев».

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

18 мая – 17.00

Всероссийская акция «Ночь музеев». Выступления музыкальных коллективов, ярмарка изделий мастеров, мастер-классы.

21 и 28 мая – 12.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

25 мая – 16.00

«Александр Александрович Дейнека». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

23 мая – 14.00

«Кто в Арктике живёт?». Мероприятие с мастер-классом, посвящённое Дню полярника.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

24 мая – 10.00

День славянской письменности и культуры «Живое слово».

28 мая – 14.00

Интерактивная программа «С днём рождения, Мурманская область».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

18-30 мая

«Семейные тайны»: детективная игра-расследование. Запись то телефону 44-27-26.

19 мая

«Что важней всего на свете - дом, семья, любовь и дети»: семейный квест. Запись по телефону 44-08-75.

19 мая – 14.00

«Очаровательный совёнок из пряжи и меха»: мастер-класс. «Пушкинская карта».

19 мая – 16.00

«Креативный вызов: развитие творческого мышления». Тренинг. «Пушкинская карта».

20-26 мая

«Как А к ЯТЬ в гости ходила»: познавательный час. Запись то телефону 44-34-33.

23 мая – 17.00

«От письменности к поэзии»: поэтический вечер.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

18 мая – 18.00

Летний кубок КВН Мурманской молодёжной Лиги КВН.

24 мая – 18.00

Творческая встреча с лауреатами и дипломантами Всероссийской Арктической премии им. В.С. Маслова.

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

21 мая – 17.30

Отчетный концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые и ударные инструменты.

23 мая – 12.30

Хоровой концерт студентов-выпускников специальности «Хоровое дирижирование».

25 мая – 17.00

Отчётный концерт класса флейты.