АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

29 июня в центре города мурманчане отметят День молодёжи

С 11.00 начнут работать 9 интерактивных площадок с мастер-классами, лекциями и дискуссиями, фотозоны, а также главная сцена, на которой с 14 часов начнётся развлекательная программа. В неё войдут творческие номера местных коллективов, интерактив от «Авторадио» и выступление музыкальной команды «Filatov & Karas».

Сквер на ул. Ленинградской:

Площадка «Здоровые отношения». Участникам площадки будет предложено выбрать критерии здоровых отношений в соответствии со своим пониманием, узнать, что выбрал партнер, совместно обсудить выбранные варианты и прийти к общему представлению о собственных или идеальных отношениях.

Фотосушка. Профилактическая акция «Как прекрасен этот мир», посвященная международному Дню борьбы с наркоманией. Любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

Площадка «Выпусти гнев». Участники под руководством психолога научатся использовать дыхательную технику для управления гневом.

Практическое занятие «Древо ресурсов». Участники изображают индивидуальный ресурс, который помогает им при проблемах, конфликтах, эмоциональном выгорании и т. д. Затем приклеивают листики на одну сторону объемного дерева. После этого молодежь получает обратную связь от психолога и прикрепляет на дерево с обратной стороны тот ресурс, который способствует созданию положительного психологического настроя в трудных, стрессовых ситуациях.

Футбольный тир.

«Движение Первых». Интерактивные игры, конкурсы и розыгрыши. Информационная точка «Будь в движении».

Лазертаг. Спортивно-тактическая игра, в которой используется инфракрасный луч.

Площадка книгообмена. Участники смогут оставить свои книги, чтобы любой желающий мог их взять и прочитать.

Трасса для гоночных машинок. Игровые заезды для желающих с небольшими препятствиями для усложнения прохождения маршрута.

Фестиваль фотозон. Каждый желающий может сделать тематическое фото и разместить его у себя в соцсетях с хэштэгом городского Дня молодёжи.

Вертикальный металлофон. Компактный музыкальный объект, предназначенный для развития навыков восприятия звуков и извлечения тона.

Эстафета «Задорный спринт». В эстафете могут принимать участие как заранее зарегистрировавшиеся участники/команды, так и сформированные на месте. Эстафета носит спортивный и юмористический характер, так как планируется неклассическое спортивное наполнение.

«Злые птички». С помощью большой рогатки участникам необходимо сбить всех расставленных в ячейках птичек.

«Найди дубль». Игра предполагает поиск одинаковых картинок. На карточках будут изображены различные профессии.

«Перфекционист». Перед участником находится игровая панель, разделенная на 7 столбиков, в которых лежат по 8 шариков разных цветов. Задача участника — упорядочить в одном столбике шарики одного цвета, при этом в линии не должно быть больше 8 шаров.

Тетрис. Фигуры необходимо сложить правильным образом, чтобы получить другую, более сложную фигуру. Напольный мягкий конструктор состоит из мягких поролоновых фигур, которые обтянуты материалом ярких цветов.

Интерактивная викторина «Шариковый тир». За правильные ответы на вопросы викторины участник сможет попробовать свои силы в шариковом тире. При попадании дротиком в шарик, участник выигрывает призы.

Интерактивная зона «Мурманск молодёжный». У яркой фотозоны можно сфотографироваться на память. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению символов Мурманской области в технике оригами, на которым можно будет оставить пожелание для молодёжи города и сделать их частью фотозоны.

«Эластик». С помощью эластичной резинки игрокам необходимо со своего игрового поля перебросить фишки через отверстие на поле соперника.

«Эрудит». Участникам необходимо будет с помощью подготовленных букв составлять слова на тему ЗОЖ.

Крестики-нолики. Логическая игра между двумя противниками на квадратном поле 3 на 3 клетки.

Гигантские спички. Игра-головоломка. Участникам необходимо из определенной фигуры сложить другую по схеме.

«Ну, погоди». Один участник игры, должен собрать в корзинку все шарики, которые выпадают из желобов.

«Змейки и лесенки». Большая напольная игра с кубиком, участникам необходимо ходить на количество шагов, которые выпали на кубе.

«Дуршлаг». Игра-головоломка. Нужно довести шарик при помощи веревочек.

Лабиринт. Участники должны провести по лабиринту, при помощи магнитной пластины, металлический шарик. Игра рассчитана на 2-4 человека.

Видео-спинер 360. С помощью видео-спинера мурманчане смогут записывать креативные видео. Каждый, кто опубликуют свое видео в социальной сети ВК с отметкой Центра, становится участником розыгрыша подарков.

Малая сцена:

12.00-15.00 - Фестиваль уличной культуры «Двигатель — 2024». Каждое лето, в День молодёжи, фестиваль уличного искусства «Двигатель» собирает на мурманской сцене самых ярких танцоров города и области. Мурманск окунается в хип-хоп и брейк-данс.

15.00-16.00 - «Открытый микрофон». Площадка для начинающих артистов, представляющих различные творческие направления из городов и районов Мурманской области (резиденты муниципальных молодёжных пространств «СОПКИ»).

16.00-17.00 - Шествие одинаковых людей. Шествие близнецов, двойняшек, тройняшек, и всех, кто одеты в одинаковую одежду/костюмы/маски и так далее.

Шатёр «Вместе с карьерой»:

11.00-13.30 - тестирование на тренажере виртуальной реальности по профессиям:

1. Пилот штурмовой авиации;

2. Виртуальный тир «Калашников»;

3. Автомеханик;

4. Повар;

5. Водитель легкового автомобиля (с возможностью сдачи экзамена);

6. Токарь;

7. Оператор БПЛА;

8. Машинист башенного крана;

9. Фельдшер;

10. Сварщик.

Шатёр «Креатив»:

11.00-14.00 - мастер-класс «Подвеска в технике макраме». В ходе мастер-класса молодые люди с помощью ниток и колец смогут создать украшения ручной работы на морскую тематику.

11.00-14.00 - мастер-класс «Винтажная ключница». В ходе мастер-класса участники смогут изготовить ключницу из натуральной кожи с трафаретным рисунком.

11.00-14.00 - мастер-класс по оригами «Бумажные изгибы». В ходе мастер-класса участники без помощи клея и ножниц создадут объёмные фигурки животных.

14.00-17.00 - семейный мастер-класс «Кукла-берегиня». На мастер-классе участники создадут тряпичную куклу-оберег.

14.00-17.00 - крафтинг значков. Изготовление значка на деревянной основе с росписью акрилом.

14.00-17.00 - мастер-класс по изготовлению объемных картин из вторсырья. Создание картин из картонных коробок из-под яиц, которые являются одним из самых распространенных видов бытовых отходов. Участники узнают, как реализовать свой творческий потенциал, используя то, что мы обычно выкидываем.

Улица Ленинградская:

Шатёр «Знания»

11.00-12.00 - соцсети, как искусство. Спикер: Любовь Лычкина Проректор по молодежной политике ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет», кандидат экономических наук, доцент, лектор Российского общества «Знание», председатель Общественного совета при Комитете молодежной политики Мурманской области, депутат Совета депутатов г. Мурманска.

16.00-17.00 - Молодёжь, культура и творчество: тенденции и возможности для реализации и развития молодого поколения. Спикер: Сергей Горшкалев Музыкант, автор и исполнитель собственных песен; директор АНО «Культурный цех»; автор и руководитель Флагманского проекта «Волонтёров Культуры» «Культурный квест».

Презентация самостоятельных путешествий по Мурманской области. Работа выездного офиса туристского информационного центра Мурманской области:

Шатёр «Родина»

Спилс-карты. Интерактивный арт-объект, созданный художником-концептуалистом Евгением Тюриковым. Представляет собой набор магнитных древесных элементов в форме административно-территориальных единиц регионов, либо районов или государств, сборка которых в соответствующем порядке образует административно-территориальную карту соответствующей территории (района, города, региона, континента, мира).

Разборка-сборка автомата Калашникова на время, индивидуальные соревнования.

«Патриот Мурмана» (напольная игра). В процессе игры участники при помощи ведущего знакомятся с военной историей Кольского полуострова, значимыми датами, событиями и фактами, в том числе географическими, относящимися к периоду Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье.

Выставка «Герои и подвиги» Выставка «Жены героев». Экспозиция рассказывает об историях подвигов Героев Советского Союза, Героев России и участников специальной военной операции. На выставке также представлены портреты женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине. Это и жены военнослужащих, выполняющих задачи СВО, и вдовы героев.

Выставка «Без срока давности». Выставка посвящена сохранению памяти о трагедии мирного населения — жертвах нацистских преступников и их сообщников. Представленные на выставке архивные документы и фотографии раскрывают темы злодеяний гитлеровцев в оккупированных областях СССР.

Криминалистический чемодан. Обучение поиску деструктивного контента и проведение дактилоскопии специалистами.

Командный турнир «Географическая гонка». Командное соревнование на знание географии России.

Шатёр «Добро»

Корзина добра #МЫВМЕСТЕ. Площадка, на которой каждый из гостей сможет оставить полезную гуманитарную помощь в соответствии с актуальным перечнем необходимых вещей, в которых нуждаются военнослужащие и жители новых регионов России. В рамках площадки будут также организованы точки: «Своп» — обмен вещами с целью дать им «вторую жизнь», «Благотворительная ярмарка» сувениров, изготовленных в «Доброй мастерской», пункт сбора помощи для приютов для животных.

Доброе письмо #МЫВМЕСТЕ. Площадка, на которой будет предоставлена возможность сказать «спасибо» защитникам и поделиться жизнеутверждающим настроением, написать письмо, подготовить открытку или нарисовать эскиз шеврона, чтобы отправить на передовую. Кроме того, каждый гость может написать письмо волонтерам проекта #МЫВМЕСТЕ.

«Добрая Мастерская». Площадка с прикладными творческими занятиями, направленными на вовлечение в добровольческую (волонтёрскую) деятельность людей различного возраста Экологическое просвещение, использование вторсырья для решения социальных проблем (изготовление игрушек и ковриков для животных в приютах, сувениры для «Ярмарки добра» #МЫВМЕСТЕ). Фотовыставка животных, которые ищут новых хозяев. Для пожертвований будет приниматься корм для животных. Создание предметов, необходимых незащищённым группам населения.

«Я - донор. Иди за мной!». Активисты организации расскажут о донорстве крови и костного мозга, о Федеральном регистре доноров костного мозга и как в него вступить, ответят на вопросы, возникшие у желающих присоединиться к донорскому движению Мурманской области, раздадут информационные материалы. Любой гость площадки сможет пройти тематический опрос по донорству и получить презент с символикой «КАПЛИ ЖИЗНИ».

«Знакомство с медициной». В рамках работы площадки будет проведен мастер-класс по первой помощи: сердечно-легочная реанимация, приём Геймлиха, использование кровоостанавливающих жгутов, использование эластичных бинтов.

«Точка здоровья». Для участников будет доступно измерение артериального давления, сатурации, пульса, подсчёт ИМТ, анкетирование по факторам риска.

Ярмарка волонтёрских вакансий. На ярмарке участники могут узнать о добровольческих проектах и организациях, к которым они могут присоединиться прямо во время фестиваля.

Фотовыставка волонтёров «МЫ РАЗНЫЕ, НО #МЫВМЕСТЕ». Фотовыставка, на которой будут представлены лица добровольцев Мурманской области из разных сфер: медики, спасатели, #МЫВМЕСТЕ и других.

Арт-объект #МЫВМЕСТЕ. Объединяющий арт-объект, часть которого каждый участник сможет оставить себе на память.

11.00-14.00 - Эко-ГТО. Участникам предлагается выполнить одно из четырех ЭКО-заданий: 1. Правильно рассортировать отходы 2. Выбрать эко-товары в потребительскую корзину 3. Угадать названия эко-профессий по иллюстрациям 4. Определить из какого вторсырья сделаны различные изделия.

11.00-14.00 - оценка уровня экологической культуры (Зелёный IQ). Экологические тест-опросники помогут участникам определить уровень субъективного отношения к природе

Центральный сквер:

Шатёр «Карьера»

Ярмарка вакансий. Работодатели расскажут о вакансиях и карьерных возможностях соискателям из разных целевых групп: студентам, выпускникам, молодым специалистам и сотрудникам с опытом, которые ищут новые пути развития.

Путь к профессиональной карьере в Арктике (презентация проекта «Курс на Север»). Знакомство участников мероприятия с проектом губернатора Мурманской области «Курс на Север».

Профессиональная проба на тренажере по профессиям с помощью VR-реальности: 1. Пилот штурмовой авиации 2. Виртуальный тир «Калашников» 3. Автомеханик 4. Повар 5. Водитель легкового автомобиля (с возможностью сдачи экзамена) 6. Токарь 7. Оператор БПЛА 8. Машинист башенного крана 9. Фельдшер 10. Сварщик.

Шатёр «Вместе со своим делом»

11.00-14.00 - меры поддержки молодых предпринимателей в Мурманской области. Информирование молодёжи об имеющихся возможностях поддержки предпринимателей, консультации.

14.00-16.00 - Вместе со своим делом:

14.00-14.05 — открытие основной программы;

14.05-14.20 — от идеи до продукта. Как придумать новый продукт и продать его крупному предприятию;

14.20-14.35 — предприниматель в 16. Как школьнику запустить свой бизнес;

14.35-14.55 — самозанятый — мода ХХI века. Плюсы и подводные камни этого налогового режима;

14.55-15.15 — клуб молодых предпринимателей. Как сообщество помогает найти новых друзей, партнеров, клиентов и ускорить развитие бизнеса для молодёжи;

15.15-15.30 — топ-5 ниш для запуска бизнеса в ближайшие годы на территории Мурманской области;

15.30-15.45 — предприниматель как профессия. Как и где учиться на бизнесмена в Мурманске и области?

16.00-17.00 - бизнес-квиз. Предпринимательский квиз о бизнесе, мультфильмах, фильмах и известных брендах.

Шатёр «Креатив»

Библиопикник. Организация уличного читального зала с книгами о путешествиях и путешественниках, необычных и интересных местах России, которые можно посетить с семьей и самостоятельно. Настольные игры-путешествия.

Мастер-класс «Кот учёный». Каждый желающий сможет изготовить креативную объемную открытку по мотивам знаменитого произведения А.С Пушкина «Руслан и Людмила».

Выставка книг «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!».

«Арктическая викторина». Посетителей ждут интересные задания о флоре и фауне, исторических событиях и выдающихся личностях Кольского края. Это уникальная проверить свои знания о нашем регионе, узнать много нового и получить приятные подарки.

Фотоквест «В поисках самолетика». Считав QR-код, участник попадает к чат-боту в Телеграмм, где рассказываются правила игры и появляется первое задание. На территории площади Пять Углов в разных местах будут спрятаны логотипы «Навигаторов Детства» (жёлтый самолётик). Разгадывая различные ребусы и загадки, участник сможет получить подсказки, где искать следующий самолётик. После того, самолётик найден, необходимо сделать фото вместе с ним и направить в чат-бот. Чат-бот анализирует фото и выдаёт следующую подсказку. После выполнения всех заданий участник получает сообщение о том, где можно забрать свой приз.

Мастер-класс «Живое фото». Участники научатся выбирать подходящее место для фото, настраивать телефон и создавать сами снимки.

Мастер-класс по изготовлению сувениров — из самозатвердевающей глины в виде арктических животных.

«Арктические игры». Участникам предлагается сыграть в мини-игры гражданско-патриотической направленности, позволяющие узнать историю Мурманской области.

«Орлята России». Участникам предлагается ряд мини-игр, соответствующих основным трекам движения «Орлята России»: Орлёнок-эколог (сбор крышек), Орлёнок-спортмен («Игры нашего двора»: классики, резиночка, городки и пр.), Орлёнок-хранитель исторической памяти (историческая викторина).

Мастер-классы:

11.00-11.45 - по росписи браслетов;

12.00-12.45 - по созданию контента в социальных сетях;

13.00-13.45 - по росписи браслетов;

14.00-15.00 - сценический мастер-класс;

15.00-16.00 - по плетению кос;

16.00-17.00 - по дебатам.

Площадь перед ГДЦ «Меридиан»

11.00-17.00 - соревнования по баскетболу 3 на 3. Турнир по Баскетболу формата 3 на 3, где более 80 спортсменов Мурманской области определят лучшего не только под кольцом, но и на digital-площадке на игровых консолях.

Главная сцена, площадь Пять Углов

14.00 - выступление творческих коллективов Мурманской области, представителей Мурманской лиги КВН и призеров фестиваля «Российская студенческая весна», программа активистов «Движения Первых», трек «Авторадио».

20.00 - выступление хедлайнера фестиваля «Filatov&Karas».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.

27 сентября - 19.00

«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.

28 сентября - 18.00

«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.

29 сентября - 17.00

«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.

4 октября - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.

5 октября - 18.00

«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.

6 октября - 14.00

«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

6 октября - 17.00

«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 октября - 17.00

«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

17 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.

18 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.

20 ноября - 19.00

«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

29 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Умка». (4+)

29 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

30 июня - 11.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

30 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

Закрытие 91-го театрального сезона.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Выставка «Два взгляда». Живопись, графика А.В. Хачатряна и П.А. Коноша. г. Санкт-Петербург.

29 июня - 13.00

«Мурманск архитектурный». Интерактивная прогулка.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».

Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI веков» (по записи).

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

Выставка «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей». К 30-летию создания Академии. Из собрания музея + экскурсия (до 30 июня).

«А Север не отпускает…». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.

«Александр Пушкин. Жизнь и судьба». К 225-летию со дня рождения поэта Графика XIX–XX вв. Из коллекции В.Г. Беликова (до 30 июня).

29 июня - 16.00

Лекция «Наталья Гончарова».

30 июня - 17.00

Арт-медиация «Закончится ли искусство?» по выставке «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Музейный урок «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 13.00 и 15.00:

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно, по заявкам – индивидуальная экскурсия:

Тематическая экскурсия.

Музейно-образовательное занятие, мастер-классы.

29 июня - 16.30

Мастер-класс «Изготовление картины в технике папертоль».

30 июня - 12.00

Автобусная экскурсия «Дорогой памяти» (по маршруту Мурманск — Долина Славы).

Территориальный отдел в с. Ловозеро (ул. Советская, 28)

Ежедневно по заявкам:

Обзорная экскурсия.

Территориальный отдел в п. Умба (ул. Дзержинского, 78)

Ежедневно по заявкам:

Обзорная экскурсия.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

29 июня - 17.00

Мастер-класс «Акварельный коллаж».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

29 июня - 17.00

Мастер-класс «Акварельный коллаж», приуроченный ко Дню молодёжи,

в рамках цикла встреч «Антистресс.Перезагрузка».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

29 и 30 июня

«Подсмотрено у Даля»: QR-квест (запись по телефону 44-27-26).

29 и -30 июня

«Суматоха»: комикс-игра (запись по телефону 44-27-26).