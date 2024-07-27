АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.

27 сентября - 19.00

«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.

28 сентября - 18.00

«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.

29 сентября - 17.00

«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.

4 октября - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.

5 октября - 18.00

«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.

6 октября - 14.00

«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

6 октября - 17.00

«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 октября - 17.00

«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

17 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.

18 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.

20 ноября - 19.00

«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В течение месяца:

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России», экскурсия по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков» постоянная экспозиция из собрания музея.

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

«Два взгляда». Живопись, графика А.В. Хачатряна и П.А. Коноша. г. Санкт-Петербург.

«Иван-чай». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

27 июля - 14.00

«Хочу как Климт!». Мастер-класс по живописи акрилом.

28 июля - 15.00

«Лето, июль! Ботаника в печатной графике». Мастер-класс по линогравюре.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».

Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI веков» (по записи).

В течение месяца: «А Север не отпускает…». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.

«Прикоснуться к Арктике». Выставка тактильных барельефов.

Выставка «История искусства. Эпоха Возрождения. Новое время. Факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже». Из собрания музея.

Выставка «Краски мира». Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

27 июля - 13.00

Тематическое мероприятие «Матрёшечки румяные» по выставке «А Север не отпускает...». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.

27 июля - 16.00

«Эдгар Дега». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

27 июля - 13.00

Музейный урок «Секреты лаковой миниатюры» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4. Из собрания музея.

28 июля - 15.00

Мастер-класс «Покой и цвет Анри Матисса». Техника «Масляная живопись».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

В течение месяца:

«Красота России». Декоративно-прикладное искусство из собрания музея; «Делу время, потехе час. Художественная обработка дерева». Постоянная экспозиция. Из собрания музея.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

28 июля - 12.00

Пешеходная экскурсия к лабиринту.

30 июля - 16.00

Музейное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

28 июля - 15.00

Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До конца лета

Областной творческий онлайн-конкурс фотографий «Лето без интернета».