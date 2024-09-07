АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

11 сентября - 19.00

«Раневская. Одинокая насмешница».

14 сентября - 19.00

«Обними меня».

20 и 21 сентября - 19.00

«Девятый выпуск».

22 сентября - 12.00

«Летучий корабль».

22 сентября - 19.00

«Женитьба».

25 сентября - 19.00

«Сильва».

27 и 28 сентября - 19.00

«Отель двух миров».

29 сентября - 19.00

«Ужин с дураком».

3 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

27 сентября - 19.00

«Женитьба Бальзаминова». Александр Островский.

28 сентября - 13.30

«Дюймовочка». Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.

28 сентября - 15.30 и 17.00

«Муха-Цокотуха». Корней Чуковский.

29 сентября - 11.00 и 13.30

«Бармалей». Корней Чуковский.

29 сентября - 15.30 и 17.00

«Красная Шапочка». Николай Шувалов, по мотивам сказки Шарля Перро.

11 октября - 19.00

«Уединённый домик на Васильевском». Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол».

13 октября - 14.00 и 18.00

«Вий. Страшная месть». Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Скороходов. Концертный зал.

27 сентября - 19.00

«Джаз. Истории. Любовь». Алексей Светлов и CветLOVE BAND. Концертный зал.

28 сентября - 18.00

«Сплошное сердце». В. Маяковский. Из цикла Музыкально-литературные вечера «Поэты серебряного века». Камерный зал.

29 сентября - 17.00

«Не покидай меня, весна!». К 90-летию со дня рождения В. Дашкевича. Проект Е. Ефремовой. Концертный зал.

4 октября - 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин, Москва. Концертный зал.

5 октября - 18.00

«Шестое чувство». Моноспектакль. Концертный зал.

6 октября - 14.00

«В гостях у дедушки Контрабаса». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

6 октября - 17.00

«Зарисовки в басовых тонах». Квартет контрабасов «QuattroBass», Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 октября - 17.00

«Мастера саундтрека». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

17 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Арсентий Ткаченко. Концертный зал.

18 октября - 19.00

«Виртуозы Москвы». Дирижёр Владимир Спиваковю. Солистка Елизавета Пахомова (сопрано). Концертный зал.

20 ноября - 19.00

«Песни наших родителей». Хор Сретенского монастыря. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 и 8 сентября – 19.00

Премьера. А. Островский. «Свои люди - сочтёмся». Комедия. (12+)

14 сентября – 19.00

Премьера. К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях (12+)

15 сентября – 12.00

С. Маршак. «Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

15 сентября – 19.00

Спектакль-фантазия артистов Драматического театра СФ. «Страсти по-итальянски». Фантазия. (16+).

21 сентября – 19.00

А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

22 сентября – 12.00

По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)

22 сентября – 19.00

В. Красногоров. «Кто-то должен уйти...». Служебная комедия. (12+)

28 сентября – 19.00

А. Аверченко. «Суета сует». Театральный ералаш. (12+)

29 сентября – 12.00

По мотивам произведений Р. Киплинга. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. (6+)

29 сентября – 19.00

По пьесе А. Коровкина «Тётки». «Семейка Краузе». Детектив высокого напряжения. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

7 сентября - 13.00

Областной конкурс творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Кораблик надежды». (6+)

10 сентября - 19.00

Концерт группы «Садко».

11 сентября - 19.00

Концерт-шоу «Milana Star».

14 сентября – 19.00

«Гамлет story». На сцене актеры: Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко, Сергей Шнырёв, Ансамбль «4’33”» Алексея Айги. Скрипка – Антон Якушев. Режиссёр и автор сценической версии - Наталья Семенова.

15 сентября - 17.00

Спектакль «Походное место» драматического театра «Комедиограф». (12+)

17 сентября - 19.00

Моноспектакль Евгения Гришковец. Монолог-концерт «Порядок слов».

19 сентября - 19.00

Концерт Марины Девятовой.

21 сентября - 19.00

Танцевальная вечеринка «День первокурсника». (16+)

22 сентября - 14.00

Инклюзивный бал-маскарад «Золотая осень». (0+)

28 сентября - 16.00

Концерт «Вместе» клуба авторской песни «Пять углов». (16+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

7 сентября - 15.00

«Небо Севера». Мастер-класс по росписи магнитного холста акрилом.

15 сентября - 15.00

«Моя первая Мозаика!». Мастер-класс по созданию мозаичного панно из витражного стекла.

28 сентября - 15.00

Мастер-класс «Роспись текстильной сумки акрилом».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».

11 сентября - 17.00

Торжественное открытие выставки «Творчество вез границ». Лоскутное шитье Татьяны Михайловны Ишкараевой. К 65-летию со дня рождения художника.

14 сентября - 16.00

«Ольга Людвиговна Делла-Вос- Кардовская». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

28 сентября - 16.00

«Илья Иосифович Кабаков». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Открыта выставка работ учеников Школы ремёсел.

20 сентября - 17.00

Торжественное открытие выставки работ членов клубных объединений учреждений культуры.

28 сентября - 12.00

«В единстве с Россией». Мероприятие с мастер-классом ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

10, 17 и 24 сентября - 16.00

Музейное занятие «Меdicus сurat, natura sanat».

11 и 18 сентября - 16.00

Тематическая экскурсия по выставке «Солдаты в белых халатах».

13 сентября - 15.00

Автобусно-пешеходная экскурсия «Беличий хвост».

27 сентября - 12.00

Автобусная экскурсия «Дорогой памяти» к мемориалу «Долина Славы».

29 сентября - 11.00

Музейное занятие «Крылья, клювы и хвосты».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

7 сентября – 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

13 сентября – 12.00

Всероссийский фестиваль «Вместе ярче». (16+)

22 сентября - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (12+)

27 сентября - 13.00

Международная просветительская акция «Литературный диктант». (12+)

29 сентября - 12.00

Акция «День туризма». Творческий

Квартал: идеи на ходу. (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

12 сентября

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче - 2024».

21 сентября - 12.00

Открытие выставки рисунков Воронцова Матвея «Мировая архитектура».

22 сентября - 14.00

Мастер-класс «Осенний букет».

29 сентября - 14.00

Мастер-класс «ЧЧ: читающий чудик».

Каждый понедельник и четверг - 15.00

Мастерская Мэри Поппинс.

До 30 сентября

(запись по телефону 44-56-76)

Медиавикторина «СуперЗнайки».

До 27 октября

Областной творческий конкурс тематического рисунка «Поздравительная открытка: Думе – 30 лет».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

Открыта выставка графики и керамики Виктории Яковлевой «Переплетения». (16+)

7 сентября - 18.00

Творческая встреча с писателем Рагимом Джафаровым. (18+)

9 сентября - 18.00

Презентация книги Веры Богдановой «Семь способов засолки душ». (8+)