АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
23 ноября - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.
24 ноября - 19.00
«Маскарад». М. Лермонтов, мистическая драма в двух действиях. Пушкинская карта.
27 ноября - 19.00
«Летучая мышь». Оперетта в 2-х действиях.
28 ноября - 19.00
«Девятый выпуск». Е. Исаева, историческая мелодрама. Пушкинская карта.
29 Ноября - 19.00
«Безымянная звезда». М. Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.
30 ноября - 19.00
«День отдыха». В. Катаев, комедия в двух действиях.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
23 ноября - 11.00
Пётр Васильев. «Умка». (6+)
23 ноября - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
24 ноября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
24 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)
29 ноября - 19.00
Пётр Васильев «Ночь перед Рождеством». (16+)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
23 ноября - 18.00
Сергей Колесов (саксофон), Москва и Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.
24 ноября - 17.00
«Музыкальный сувенир». Анна Калинкина (орган), Санкт-Петербург. Всероссийский день органа. Концертный зал.
24 ноября - 18.00
«Музыка в трёх измерениях». Камерный зал.
27 ноября - 19.00
«Всегда вместе». Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема. Художественный руководитель и главный дирижёр Борис Фрумкин.
30 ноября - 18.00
Моноспектакль по повести А.С. Пушкина «Метель». Евгений Князев, Москва. С участием Мурманского филармонического оркестра. Концертный зал.
1 декабря - 18.00
«Выше Арарата». Концертный зал.
15 декабря - 17.00
Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама». Концертное исполнение. Мурманскому филармоническому оркестру - 25 лет! Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
23 ноября – 19.00
А. Аверченко. «Суета сует». Театральный ералаш. (12+)
24 ноября – 12.00
По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)
24 ноября – 19.00
И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). «Туман над заливом». Мурманская история. (12+)
30 ноября и 1 декабря – 19.00
Премьера. С. Лобозеров. «Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
24 ноября - 14.00
Музыкальный батл ансамблей русских народных инструментов.
26 ноября - 19.00
Комедия «Женихи».
Комедия Женихи
4 декабря - 19.00
Рок-острова.
5 декабря - 19.00
Северный флот.
6 декабря - 19.00
Олег Газманов – Юбилейный концерт «55 лет на сцене!».
7 декабря - 13.00
Балет «Щелкунчик».
7 декабря - 17.00
Балет «Лебединое озеро»
9 декабря - 19.00
Рок-опера «Юнона и Авось».
7 января - 19.00
Спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».
Каждую среду - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
По 4 декабря
Выставка «Солдаты в белых халатах».
Ежедневно – 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
23 и 30 ноября – 14.30
Демонстрация учебных программ «История Кольского края», «Природа Мурманской области».
24 ноября – 14.30
Демонстрация учебных программ «Война в Заполярье», «История Мурманска».
25 ноября – 12.00
Музейные занятия «Юные медики».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
24 ноября - 11.00-18.00
Познавательный марафон «Увлекательное Мурмановедение».
28 ноября - 10.00-22.00
День периодических изданий «Динамичный мир периодики».
Планетарий «Просто космос»
(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
24 ноября - 14.30
Мастер-класс «Открытка «Ночное освещение». (12+)
По вторникам 16.30, по средам 16.30
«Вода – чудо природы». (6+)
По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)
По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)
По вторникам 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
По средам 17.30
«Спасибо, Космос». (6+)
По средам 18.30
«Зрение». (12+)
По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
По четвергам 17.30
«В поисках жизни». (6+)
По четвергам 18.30
«Розетта». (12+)
По четвергам 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
По пятницам 17.30
«Сердце Плутона». (6+)
По пятницам 18.30
«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)
По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00
«Призрак Вселенной». (12+)
По субботам 17.00
«О чем расскажет Зодиак». (6+)
По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00
«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)
По субботам 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
По воскресеньям 17.00
«Вселенная вирусов». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
24 ноября – 12.00-17.00
«Читающая мама - читающий ребёнок: семейный фестиваль.
24 ноября – 14.00
«Подсвечник своими руками»: мастер-класс.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
29 ноября - 19.00
Юмористический поэтическо-прозаический вечер журналиста, писателя Михаила Шахназарова «Шах и мат».
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Открыта выставка
«Графические миры Владимира Воробья. 1924-2000». К 100-летию со дня рождения художника. г. Мончегорск.
Постоянная экспозиция
«Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» + экскурсии по записи.
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков», постоянная экспозиция из собрания музея + экскурсии по записи.
Мультимедийное пространство «Умная гостиная»
До 24 ноября – Графика В.К. Чеботарь. К 70-летию со дня рождения художника. г. Мурманск.
23 ноября - 14.00
«Открытка для мамы». Мастер-класс ко Дню матери.
24 ноября - 16.00
«Знакомьтесь: акварель!». Мастер-класс из серии «Секреты мастерства».
30 ноября - 17.00
«Вторая половина ХХ века. Оттепель и поиски альтернативы официальному искусству». Лекция из цикла «Десять веков русского искусства».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
Выставки:
«Венера советская». Живопись, скульптура из собрания Государственного Русского музея. Санкт-Петербург.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
«Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера». Из собрания музея.
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.
Живопись В.В. Крайнева (1879-1955 г.г.). К 145-летию со дня рождения художника. Из собрания музея.
До 24 ноября
«Пространство цвета». Графика и декоративно-прикладное искусство И.Е. Сергиенко. Санкт-Петербург.
С 28 ноября
Живопись, графика А.А. Яковлева (1934-2012 г.г.). К 90-летию со дня рождения. Из собрания музея.
23 ноября - 13.00
Тематическое мероприятие «Чудесная акварель».
24 ноября - 15.00
Тематическое мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Выставки: 49-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. 10 лет открытия Дома ремёсел.
Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
25 ноября – 12.00
Музейное занятие «Юные медики» на базе временной выставки «Солдаты в белых халатах». (12+)
29 ноября - 14.00
«Государственные символы России». Мероприятие с мастер-классом «Сердце России».
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
Открыта выставка
«Слепому подарили краски».
26 ноября - 14.00
Открытие выставки «Мурманская область в огне войны. 1941-1945». Госархива Мурманской области.
28 ноября - 14.00
Пресс-кафе «Интересно об актуальном».