АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

В рамках новогодней праздничной программы в Мурманской области пройдёт более 700 мероприятий.

21 декабря - 8 января 2025 года

Традиционная праздничная ярмарка «На Севере – тепло!» начнёт свою работу 21 декабря на территории вблизи дома №11 по улице Воровского.

В торговых рядах северяне и гости города смогут приобрести ёлки и еловые композиции, новогодние подарки, украшения для дома, продукцию из оленины и рыбные деликатесы от местных производителей. Региональные предприниматели удивят разнообразием вкусов блюд арктической кухни и ароматных безалкогольных напитков.

Взрослых и детей ждут большая развлекательная программа, мастер-классы, тематические фотозоны и сказочный ледяной лабиринт.

По традиции каждый желающий сможет бесплатно отправить новогоднюю открытку в любой населённый пункт нашей страны из Почтового домика.

Новогоднее пространство будет работать ежедневно с

Время работы ярмарки: с 21 по 30 декабря - с 12.00 до 20.00, 31 декабря - с 12.00 до 18.00, с 1 по 8 января - с 12.00 до 20.00.

г. Мурманск, ул. Воровского.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

21 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

21 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

22 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

22 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

24 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

24 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

25 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

25 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

25 декабря - 19.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

26 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

26 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

27 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

27 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

27 декабря - 19.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

28 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

28 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

29 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

29 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

29 декабря - 19.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

30 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

30 декабря - 15.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

31 декабря - 12.00

Спектакль для детей. «Хрустальная туфелька Золушки».

31 декабря - 17.00

Спектакль «Чародеи. С Новым годом!».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

Уважаемые зрители! Мурманский областной театр кукол приглашает вас с 20 декабря по 12 января на новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки!

21 декабря - 10.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

21 декабря - 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

22 декабря - 10.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

23 декабря - 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

23 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

24 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

25 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

25 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

26 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

27 декабря - 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

28 декабря - 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

29 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

29 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)

30 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев «По щучьему велению». (6+)

Январь 2025 год

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

9 января - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

10 января - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

11 января - 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

11 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

12 января - 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

12 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 декабря - 12.00

Г.Х. Андерсен «Снежная королева». Камерный зал.

21 декабря - 18.00

Ансамбль «ART CINEMA». Музыка советского кино. Арт-кафе.

22 декабря - 17.00

«Оскар Питерсон - легенда мирового джаза!». Концертный зал.

29 декабря - 18.00

«Место встречи - филармония». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

30 декабря - 14.00

«Аленький цветочек». Проект «Сказки с оркестром». Концертный зал.

Январь 2025 год

4 января - 16.00

«Сальвадор». Танцевальный спектакль. Автор и режиссёр-постановщик Наталья Зайкова. Концертный зал.

5 января - 12.00

«Новогодняя погремушка». Музыкальная гостиная.

5 января - 14.00

«Музыкальные приключения в органном королевстве». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.

5 января - 18.00

«Орган и музыка космоса». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.

6 января - 12.00

«Самая красивая звезда». Камерный зал.

6 января - 15.00

«Самая красивая звезда». Камерный зал.

6 января - 16.00

Ансамбль средневековой музыки «DROLLS» и Молодёжный оркестр Карелии. Концертный зал.

7 января - 14.00

«Путешествие в детство». Arctic-brass. Руководитель Сергей Горбатюк. Концертный зал.

8 января - 13.00

«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.

8 января - 16.00

«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.

12 января - 17.00

«Душа Армении». Три дудука и орган. Концертный зал.

19 января - 17.00

«Музыкальная радуга счастья». Концертный зал.

25 января - 17.00

«Музыка в трёх измерениях». Камерный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 декабря – 19.00

Премьера! «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

22 декабря – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

22 декабря – 19.00

Премьера! «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря – 12.00 и 15.00

Новогодние представления для детей с Дедом Мороз и Снегурочкой.

Премьера! «Царевна-Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

21 и 22, 25-30 декабря - 11.00

Музыкальный новогодний спектакль «Приключения семьи Снегурочки: сказка про украденное время».

21 и 25 декабря - 15.00

Музыкальный новогодний спектакль «Приключения семьи Снегурочки: сказка про украденное время».

7 января - 19.00

Спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

21 декабря - 11.00-18.00

Флешмоб «Моя семья». Культурная программа «Новогодний кавардак».

28 декабря - 14.30

Показ мультфильмов.

29 декабря - 16.30

Мастер-класс «Свеча из вощины: исполнение желаний».

30 декабря - 11.00-18.00

Интерактивная площадка.

31 декабря - 11.00-13.00

Творческая мастерская «Новогодний сувенир».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

22 декабря - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (12+)

24 декабря - 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 и 20.00

Фотодень «Волшебство света». (12+)

25 декабря - 18.00

Мастер-класс-погружение «Новогодняя история». (16+)

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

По вторникам 16.30, по средам 16.30

«Вода – чудо природы». (6+)

По вторникам 17.30, по субботам 14.30, по воскресеньям 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

По вторникам 18.30, по средам 19.15, по субботам 16.00, по воскресеньям 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

По вторникам 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

По средам 17.30

«Спасибо, Космос». (6+)

По средам 18.30

«Зрение». (12+)

По четвергам 16.30, по субботам 13.30, по воскресеньям 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

По четвергам 17.30

«В поисках жизни». (6+)

По четвергам 18.30

«Розетта». (12+)

По четвергам 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

По пятницам 16.30, по субботам 12.30, по воскресеньям 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

По пятницам 17.30

«Сердце Плутона». (6+)

По пятницам 18.30

«Солнце – Звезда нашей жизни». (12+)

По пятницам 19.15, по воскресеньям 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

По субботам 17.00

«О чем расскажет Зодиак». (6+)

По субботам 18.00, по воскресеньям 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

По субботам 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

По воскресеньям 17.00

«Вселенная вирусов». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

По 25 декабря

«Одна судьба на всех». В преддверии 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда отдел художественной литературы приглашает школьников и студентов на урок-реквием «Блокадный Ленинград – одна судьба на всех».

21 декабря - 13.00

Занятие цикла «Азбука эмоций».

22 декабря - 12.00

«Здравствуй, Зимушка-зима!». Семейная театрализованная игровая программа.

22 декабря - 17.00

«Новый год в стиле 2000-х». Вечеринка.

28 декабря - 14.00

«А ёлка против!». Новогодняя игровая программа.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

Открыта выставка живописи и дизайна художника Александры Крыловой. «АNTELL13».

24 декабря - 18.00

Фотодень «Волшебство света».

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Выставки в течение месяца:

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». Экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков» - постоянная экспозиция из собрания музея. Экскурсии по записи.

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

«Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.

До 22 декабря

«В авангарде». Живопись А.Ф. Самоделова. Фотографии А.Е. Говорова, п.г.т. Мурмаши Мурманская область.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Выставки в течение месяца:

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4. Лаковая миниатюра. Хрусталь. Жостово. Вышивка Русского Севера.». Из собрания музея.

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

До 22 декабря

«Живопись, графика А.А. Яковлева (1934-2012). К 90-летию со дня рождения». Из собрания музея.

«Живопись В.В. Крайнева (1879-1955). К 145-летию со дня рождения художника». Из собрания музея.

«Венера советская». Живопись, скульптура из собрания Государственного Русского музея». Экскурсии по записи.

21 декабря - 19.00

Вечер-концерт Екатерины Ефремовой, посвящённый Юрию Визбору.

27 декабря - 17.00

Торжественное открытие выставки «Лица». Живопись, графика Анатолия Сергиенко.

Новогодние мероприятия

21 декабря – 12.00

«День дарения ёлочных праздничных шаров» с мастер-классом «Украшаем ёлку».

21 декабря – 14.00

«Портрет зимы» с мастер-классом «Зимушка-Зима».

22 декабря – 12.00

«День наступления ночи» с мастер-классом «Заполярные огни».

22 декабря – 14.00

«Зимний лес» с мастер-классом роспись фарфорового предмета.

25 декабря – 12.00

«День снежных ангелов» с мастер-классом «Рождественский ангел».

26 декабря – 12.00

«День пожимания лап» с творческим заданием «Открытка «Собачка».

27 декабря – 12.00

«День троп, усыпанных конфетти и блестками» с творческим заданием «Муми-тролли встречают Новый год».

28 декабря – 12.00

Новогодний праздник.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Выставки в течение месяца:

«Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

21 и 22 декабря

Выставка работ мастеров народного искусства «Никольская ярмарка».

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

28 декабря - 15.00

«Подарок своими руками». Новогодняя мастерская.