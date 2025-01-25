АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

25 января - 12.00 и 15.00

«Жихарка». М. Романенко, музыкальная сказка. Малая сцена. Пушкинская карта.

26 января - 19.00

«Волки и овцы». А. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Пушкинская карта.

30 января - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

26 февраля - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков. Фантастическая сказка для взрослых. Московский театр комедии.

1 февраля - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

1 февраля- 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Пушкинская карта.

2 февраля - 12.00

«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

2 февраля - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия в двух действиях. Пушкинская карта.

5 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

6 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Пушкинская карта.

7 февраля - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

8 февраля - 19.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Пушкинская карта.

9 февраля - 12.00

«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Пушкинская карта.

9 февраля - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Пушкинская карта.

12 февраля - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

13 февраля - 19.00

«Фонтан страстей» Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

14 февраля - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Пушкинская карта.

15 февраля - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Надежда Большакова, по сказкам северных народов, сказка в одном действии. Пушкинская карта.

15 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

16 февраля - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. Пушкинская карта.

16 февраля - 19.00

«Эти свободные бабочки». Леонард Герш, перевод с французского Михаила Мишина. Комедия о любви в двух действиях. Пушкинская карта.

19 февраля - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Евгений Пермяков, музыкальная сказка в двух действиях. Пушкинская карта.

19 февраля - 19.00

«Игра» Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

20 февраля - 19.00

«Папа Адажио». Флориан Зеллер, перевод с французского Ильи Именитова. Психоэксцентрика в двух действиях.

21 февраля - 19.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

22 февраля - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Пушкинская карта.

23 февраля - 15.00

«Ты моё воскресенье». Борис Васильев, история первой любви по рассказу «Пятница». В одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

23 февраля - 19.00

«Девятый выпуск». Елена Исаева, историческая мелодрама в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

26 февраля - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков. Фантастическая сказка для взрослых. Московский театр комедии.

27 февраля - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

25 января - 13.30

Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

25 января - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина «Новогодний переворот». (3+)

26 января - 13.30

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

26 января - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина «Мышка ищет маму». (3+)

31 января - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

1 февраля - 13.30

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

1 февраля - 17.00

Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)

2 февраля - 13.30

Пётр Васильев. «Умка». (6+)

2 февраля - 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

7 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Мурманская группа «Вагабонд». «Всем миром двигает любовь». (12+)

8 февраля - 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г. Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+)

8 февраля - 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

9 февраля - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

9 февраля - 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

14 февраля - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

15 февраля - 13.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

15 февраля - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

16 февраля - 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

16 февраля - 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

21 февраля - 19.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)

22 февраля - 13.30

Премьера. Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)

22 февраля - 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

23 февраля - 11.00 и 13.30

Премьера. Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)

23 февраля - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

28 февраля - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

25 января - 17.00

«Музыка в трёх измерениях». Елена Сафонова (скрипка), Екатерина Усатенко (флейта), Мария Макарова (фортепиано).

25 января - 18.00

«Орган и ударные в формате кино». Екатерина Огаркова (орган), Хабаровск, Сергей Дудецкий, Виталий Кондаков (ударные), г. Мурманск.

26 января - 17.00

Сольный концерт Артура Клочкова (скрипка), партия фортепиано - Петр Макаров.

2 февраля - 17.00

«Офелия плывет...». Концерт в старинном стиле. Концертный зал.

4 февраля - 19.00

«Маленькие солисты Большого оркестра». Концертный зал.

8 февраля - 18.00

«Загадки старой Европы». Концертный зал.

9 февраля - 14.00

«Волшебник Изумрудного города». Группа «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.

9 февраля - 17.00

«Под небом Парижа». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

12 февраля - 19.00

Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин. Концертный зал.

13 февраля - 18.00

Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Камерный вечер. Концертный зал.

14 февраля - 18.00

«Мастера саундтрека-2». ART CINEMA. Арт-кафе.

14 февраля - 19.00

Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Концерт лауреатов международных конкурсов. Концертный зал.

15 февраля - 18.00

«Мастера саундтрека-2». ART CINEMA. Концертный зал.

16 февраля - 14.00

«Приключения Миши и Вити». Ансамбль «Калейдоскоп». Камерный зал.

16 февраля - 17.00

«Легенды кельтов». Концертный зал.

19 февраля - 19.00

Гала-концерт «Сила jazza». Сергей Жилин. Фонограф-джаз-квинтет. Концертный зал.

22 февраля - 12.00

«Папины потешки». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

22 февраля - 14.00

С. Михалков. «Три поросёнка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.

22 февраля - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Солист Иван Дыма (саксофон), г. Москва.

23 февраля - 16.00

«Морские песни бардов». Проект «Бард-вагон». Концертный зал.

1 марта - 12.00

«Мама, вперёд!». Камерный зал.

1 марта, 14.00

«Мама, вперёд!». Камерный зал.

2 марта - 17.00

«Светлое прошлое». Автор проекта Алена Лебедева. Концертный зал.

8 марта - 17.00

«В предчувствии солнца». Терем-квартет, г. Санкт-Петербург. Концертный зал.

9 марта - 12.00

«Все цветы тебе я подарю...». Музыкальная гостиная.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 января – 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

26 января – 12.00

«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

26 января – 19.00

«Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

26 января - 15.00

Концерт «Сполохи». В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи» с участием хореографических коллективов Мурманской области.

26 января - 16.00

Концерт «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…» клуба авторской песни «Пять углов», посвящённый творчеству В.С. Высоцкого.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 9 января музей временно закрыт. Открытие в обновлённом здании на проспекте Ленина запланировано на первый квартал 2025 года.

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

25 января - 10.00

Кинопоказ выходного дня «Блокада всегда со мной».

25 января - 15.00

Экскурсия для студентов «Подарок ко Дню студента».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

25 января - 15.00

Квест-игра «Советский новый год».

24 января - 15.00

Игра «День студента».

29 января - 15.00

Урок мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

25 января - 14.30

Мастер-класс по созданию открытки «Вишневый сад». (12+)

26 января - 14.30

Мастер-класс по созданию рисунка «Дама с собачкой». (12+)

26 января - 16.00

Экскурсия в книгохранение «Книжные лабиринты «Научки». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

25 января - 12.30

«Космонавтика для детей». (6+)

25 января - 13.30

«Спасибо, Космос». (6+)

25 января - 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

25 января - 17.00

«Энергия Вселенной». (12+)

25 января - 18.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

25 января - 19.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

26 января - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

26 января - 13.30

«Вода - чудо природы». (6+)

26 января - 16.00

«Солнце Звезда нашей жизни». (12+)

26 января - 17.00

«Розетта». (12+)

26 января - 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

По 31 января

«Этот сказочный Новый год». Узнать всё-всё-всё про Новый год и прикоснуться к праздничному волшебству приглашает книжная выставка в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ».

26 января - 14.00

«Ангел на удачу». Мастер-класс.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

26 января - 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Ноэль». (12+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С 3 января

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» + экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков».

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Огонёк». Жизнь как праздник». Фотографии из собрания Мультимедиа арт музея. г. Москва.

С 23 января

История собрания музея. Живопись, графика, ДПИ. К 35-летию создания Мурманского областного художественного музея. Из собрания музея.

25 января - 17.00

«Когда началось современное искусство и почему оно такое?». Лекция из цикла «10 историй о современном искусстве».

26 января - 12.00

Мастер-класс для детей по мраморированию бумаги «Здравствуй, солнце».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

С 3 января

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания музея.

Выставка «Ясненько». Живопись Михаила Глотова. г. Мурманск.

До 26 января

Выставка «Лица. Метаморфозы реальности». Живопись А.А. Сергиенко. ЗАТО г. Североморск.

С 29 января

Выставка «Петродворец 1944 года в автолитографиях Романа Жидкова». Из коллекции Владимира Беликова. Москва. Посвящена Дню полного снятия блокады Ленинграда

25 января - 12.00

Мероприятие «Портрет Зимы» с мастер-классом «Зимушка - Зима».

25 января - 15.00

Экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX-XXI веков».

25 января - 16.00

Валентин Александрович Серов. Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

26 января - 12.00

Мероприятие «День северного сияния в холодильнике» с творческим заданием «Морозильная история».

26 января - 15.00

Тематическое мероприятие «Где живёт Снегурочка?».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Выставки в течение месяца:

«Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

25 января

Мероприятие с мастер-классом «Блокадная ласточка – символ добрых вестей».