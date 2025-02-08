АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

8 февраля - 19.00

«Чародеи. С Новым годом!». Николай Гадомский, Михаил Романенко, спектакль-концерт в двух действиях. Пушкинская карта.

9 февраля - 12.00

«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Пушкинская карта.

9 февраля - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Пушкинская карта.

12 февраля - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

13 февраля - 19.00

«Фонтан страстей» Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

14 февраля - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Пушкинская карта.

15 февраля - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Надежда Большакова, по сказкам северных народов, сказка в одном действии. Пушкинская карта.

15 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

16 февраля - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. Пушкинская карта.

16 февраля - 19.00

«Эти свободные бабочки». Леонард Герш, перевод с французского Михаила Мишина. Комедия о любви в двух действиях. Пушкинская карта.

19 февраля - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Евгений Пермяков, музыкальная сказка в двух действиях. Пушкинская карта.

19 февраля - 19.00

«Игра» Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

20 февраля - 19.00

«Папа Адажио». Флориан Зеллер, перевод с французского Ильи Именитова. Психоэксцентрика в двух действиях.

21 февраля - 19.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

22 февраля - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Пушкинская карта.

23 февраля - 15.00

«Ты моё воскресенье». Борис Васильев, история первой любви по рассказу «Пятница». В одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

23 февраля - 19.00

«Девятый выпуск». Елена Исаева, историческая мелодрама в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

26 февраля - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков. Фантастическая сказка для взрослых. Московский театр комедии.

27 февраля - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

8 февраля - 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г. Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+)

8 февраля - 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

9 февраля - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

9 февраля - 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

14 февраля - 19.00

Александр Островский. «Женитьба Бальзаминова». (16+)

15 февраля - 13.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

15 февраля - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

16 февраля - 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

16 февраля - 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

21 февраля - 19.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)

22 февраля - 13.30

Премьера. Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)

22 февраля - 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

23 февраля - 11.00 и 13.30

Премьера. Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (5+)

23 февраля - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

28 февраля - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 февраля - 18.00

«Загадки старой Европы». Концертный зал.

9 февраля - 14.00

«Волшебник Изумрудного города». Группа «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.

9 февраля - 17.00

«Под небом Парижа». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

12 февраля - 19.00

Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Иван Никифорчин. Концертный зал.

13 февраля - 18.00

Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Камерный вечер. Концертный зал.

14 февраля - 18.00

«Мастера саундтрека-2». ART CINEMA. Арт-кафе.

14 февраля - 19.00

Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Концерт лауреатов международных конкурсов. Концертный зал.

15 февраля - 18.00

«Мастера саундтрека-2». ART CINEMA. Концертный зал.

16 февраля - 14.00

«Приключения Миши и Вити». Ансамбль «Калейдоскоп». Камерный зал.

16 февраля - 17.00

«Легенды кельтов». Концертный зал.

19 февраля - 19.00

Гала-концерт «Сила jazza». Сергей Жилин. Фонограф-джаз-квинтет. Концертный зал.

22 февраля - 12.00

«Папины потешки». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

22 февраля - 14.00

С. Михалков. «Три поросёнка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Из цикла «Музыкальный театр теней». Камерный зал.

22 февраля - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Солист Иван Дыма (саксофон), г. Москва.

23 февраля - 16.00

«Морские песни бардов». Проект «Бард-вагон». Концертный зал.

1 марта - 12.00

«Мама, вперёд!». Камерный зал.

1 марта, 14.00

«Мама, вперёд!». Камерный зал.

2 марта - 17.00

«Светлое прошлое». Автор проекта Алена Лебедева. Концертный зал.

8 марта - 17.00

«В предчувствии солнца». Терем-квартет, г. Санкт-Петербург. Концертный зал.

9 марта - 12.00

«Все цветы тебе я подарю...». Музыкальная гостиная.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

8 февраля - 19.00

«Свои люди - сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

9 февраля - 12.00

«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)

9 февраля - 19.00

«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

15 февраля - 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

16 февраля - 12.00

«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

16 февраля - 19.00

«Хозяйка гостиницы». И. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

22 февраля - 19.00

Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

23 февраля - 12.00

«Аленький цветочек». А. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

23 февраля - 19.00

«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

8 февраля – 15.00

Состоится областной конкурс «Мисс обаяние» для девушек с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс станет платформой для самовыражения, где каждая участница сможет блеснуть своим талантом и уникальностью. (6+)

Тема конкурса — «Героиня своего романа». Вдохновение участницы найдут в образах героинь из любимых произведений российской и советской литературы, создавая глубокие и трогательные образы, полные силы и женственности. Каждое выступление станет настоящим повествованием, олицетворяющим смелость, стойкость и обаяние женского характера. Ожидаются уникальные интерпретации известных литературных персонажей, которые, как нельзя лучше, отражают внутренний мир и многогранность всех участниц.

9 февраля – 14.00

Гала-концерт областного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Маленький фонарщик».

9 февраля – 17.00

Драматический театр «Комедиограф» приглашает мурманчан и гостей города во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на спектакль «Доходное место». Спектакль поставлен по одноименной пьесе великого русского драматурга А.Н. Островского, написанной более 150 лет назад, но не потерявшей своей актуальности и в наши дни. Устарели лишь какие-то элементы быта, одежды, обороты речи и имена. Любовь, честь, достоинство, труд, знания, выбор своего пути – эти понятия близки современному человеку, как и героям пьесы А.Н. Островского. (12+)

11 февраля - 19.00

ВИА «Синяя Птица». г. Мурманск.

13 февраля -19.00

Сергей Пенкин. Лучшее.

16 февраля – 15.00

Концерт «Мы живём на Севере!» ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки».

20 февраля - 19.00

«Крик любви».

21 февраля (время уточняется)

Торжественное мероприятие и праздничный концерт ко Дню защитника Отечества.

22 февраля – 15.00

Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры», посвящённый 80-летию Великой Победы.

22 февраля - 16.00

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» имени Владимира Моисеевича Колбасы приглашает каждого посетить концерт «Пора России возродиться». (16+)

Необъятна наша страна – Россия. Здесь, в добром соседстве проживают представители многих национальностей, все они сохранили свои обычаи, традиции, национальные костюмы и язык. Но все мы – единый народ. Веками складывались духовные традиции, объединяющие все нации и народности нашей страны. Мы богаты, когда вместе, и сильны, когда едины!

Именно об этом концерт «Пора России возродиться».

25 февраля - 19.00

Алексей Глызин.

2 марта – 14.00

Концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек» Совсем скоро наступит самый нежный, светлый и прекрасный женский праздник, который ассоциируется с началом весны, началом жизни в природе, первым теплом.

Заполярная «Кировка» приглашает на концерт, посвящённый Международному женскому Дню. В этот день на сцену выйдут юные артисты из детских самодеятельных коллективов Дворца культуры. Участники ансамблей подарят представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение. (12+)

5 марта - 19.00

«Парфюмер».

9 марта -15.00

Концерт «Песни поём — весну зовём».

9 марта - 16.00

Концерт «Настроение – весна!».

24 марта - 19.00

Концерт Валерея Сёмина.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 9 января музей временно закрыт. Открытие в обновлённом здании на проспекте Ленина запланировано на первый квартал 2025 года.

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

8 февраля – 10.00-18.00

Выставка, посвящённая трудовым и военным подвигам женщин в Великой Отечественной войне.

14 февраля – 10.00

Тематическое мероприятие «Арктическая кухня».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

8 февраля – 15.00

Экскурсия по передвижной выставке Мурманского областного краеведческого музея «Олений транспорт на фронте» из истории Карельского фронта 1941— 1944 годов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

8 февраля – 10.00

Научно-популярный марафон «Наука рядом» - ко Дню российской науки.

8 февраля – 17.00

Мастер-класс «Влюбленные в счастье». (16+)

8 февраля – 18.00

Занятие клуба разговорного английского языка. (16+)

8 февраля – 13.00

Платно. Лекция «Дроппер поневоле: как не стать соучастником мошеннической схемы». (16+)

9 февраля – 14.30

Мастер-класс «Брелок из термомозаики». (12+)

9 февраля – 16.00

Встреча цикла «Маленькая страна»: показ диафильмов. (6+)

9 февраля – 14.00

Заседание клуба «Покорители Рунета». (18+)

9 февраля – 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Вечное сияние чистого разума». (18+)

9 февраля – 16.00

Интерактивное шоу «Фуко Тайм». (6+)

9 февраля – 17.00

Заседание клуба «Переплет». (18+)

9 февраля – 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими». (6+)

12 февраля – 18.00

Арт-медиация по выставке «Рельефы». (16+)

12 февраля – 13.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

13 февраля – 10.00-20.00

День молодого избирателя «Я выбираю!». (16+)

14 февраля – 13.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

14 февраля – 13.00

Урок мужества «Навсегда с нами». (12+)

14 февраля – 19.00

Виниловый вечер «Роковая любовь». (16+)

15 февраля – 13.00

Лекция «Мифы о гражданской войне в России». (12+)

15 февраля – 15.00

Арт-квартирник «Струны сердца». (16+)

15 февраля – 17.00

Заседание клуба путешественников. (16+)

15 февраля – 18.00

Лекция ко Дню российской науки «Основы лингвистической безопасности: как уберечься от лженауки и распознать лингвофриков». Лектор - филолог Светлана Гурьянова.

16 февраля – 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими». (6+)

16 февраля – 16.00

Экскурсия в книгохранилище. «Книжные лабиринты «Научки».

16 февраля – 16.00

Интерактивное шоу «Фуко Тайм». (6+)

19 февраля – 13.00

Тренинг «Основы работы на ПК». (18+)

20 февраля – 18.30

Лекции ко Дню российской науки.

«Молочные реки, овсяные берега: правда и вымысел о молоке и молочных продуктах». Лектор – врач-токсиколог Алексей Водовозов.

«Можно ли жить без мозга?». Лектор – главный редактор портала «Нейроновости» Алексей Паевский.

28 февраля – 11.00

Конференция «Фотосевер: путешествие во времени с фотографом Яковом Лейцингером».

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. https://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

8 февраля - 12.30

Космонавтика для детей.

8 февраля - 13.30

Спасибо, Космос.

8 февраля - 14.30

Кокомонг. Космическое приключение.

8 февраля - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

8 февраля - 17.00

Энергия Вселенной.

8 февраля - 18.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

8 февраля - 19.00

Далекие миры — другая жизнь?

9 февраля - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил.

9 февраля - 13.30

Вода — чудо природы.

9 февраля - 14.30

Мастер-класс. Брелок из термомозаики.

9 февраля - 16.00

Солнце — звезда нашей жизни.

9 февраля - 17.00

Розетта.

9 февраля - 18.00

В глубины Вселенной.

9 февраля - 19.00

Призрак Вселенной.

15 февраля - 12.30

Космонавтика для детей.

15 февраля - 13.30

Спасибо, Космос.

15 февраля - 14.30

Кокомонг. Космическое приключение.

15 февраля - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

15 февраля - 17.00

Энергия Вселенной.

15 февраля - 18.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

15 февраля - 19.00

Далекие миры — другая жизнь?

16 февраля - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил.

16 февраля - 13.30

Вода — чудо природы.

16 февраля - 14.30

Мастер-класс. Книжная закладка «Городской пейзаж».

16 февраля - 16.00

Солнце — звезда нашей жизни.

16 февраля - 17.00

Розетта.

16 февраля - 18.00

В глубины Вселенной.

16 февраля - 19.00

Призрак Вселенной.

22 февраля - 12.30

Космонавтика для детей.

22 февраля - 13.30

Спасибо, Космос.

22 февраля - 14.30

Кокомонг. Космическое приключение.

22 февраля - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

22 февраля - 17.00

Энергия Вселенной.

22 февраля - 18.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.

На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)

8 февраля – 13.00

Мастер-класс «Олаф». В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» пройдёт мастер-класс по изготовлению игрушки «Олаф». Участники смастерят добродушного и весёлого белого снеговика – одного из самых любимых героев полнометражного мультфильма «Холодное сердце».

Для изготовления игрушки будем использовать акриловую пряжу, фетр, глазки, синельную проволоку, шнур для рукоделия, заготовленные трафареты из картона. Понадобятся также инструмент для изготовления помпонов и ножницы. Все материалы предоставляются.

Мастер-класс проведут специалисты Мурманского центра социальной помощи семье и детям: методист – Смирнова Валерия Юрьевна, специалист по социальной работе – Харина Светлана Александровна. (6-12+)

9 февраля – 13.00

Вечер памяти заполярного писателя Михаила Орешеты. (12+)

16 февраля – 12.00

День открытых дверей: семейный фестиваль. (6+)

16 февраля – 14.00

Мастер-класс «Доброе сердце». Отдел электронных ресурсов приглашает на мастер-класс по созданию интерьерного украшения в виде сердца с милым котиком. (12+)

22 февраля – 16.00

Мастер-класс «Тёплый коврик». Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает на увлекательное творческое занятие по ковроткачеству. (12+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка «Рельефы» художницы Анастасии Коневой.

Анастасия Конева – педагог-организатор Центра выявления и поддержки талантливых детей и молодёжи «Полярная звезда» ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия». С раннего возраста она проявляла интерес к творчеству: рисовала, училась играть на гитаре в музыкальной школе, занималась уличной и портретной фотографией. В старших классах освоила профессию художника-оформителя, а затем получила высшее образование в Мурманском Арктическом Университете (МАУ), став бакалавром по направлению «Педагог дополнительного образования» с подготовкой по дизайну интерьера и компьютерной графике.

Для создания работ Анастасия использует широкий спектр материалов: художественные (акриловые краски, поталь, заготовки для творчества), строительные (штукатурку, шпаклевку, уплотнительную ленту) и другие. Творческий процесс помогает ей отдохнуть от повседневности, направить свою энергию в созидательное русло, чтобы после радовать окружающих прекрасными работами. Благодаря своему воображению и мастерству, она создает уникальные произведения искусства, которые гармонично вписываются в современные интерьеры, привнося уют и находя своих почитателей.

Выставка продлится с 1 по 23 февраля. (16+)

9 февраля – 17.00

Состоится показ фильма «Сияние чистого разума». Романтическая драма с элементами фантастики, снятая Мишелем Гондри по сценарию Чарли Кауфмана в 2004 году. Фильм удостоен «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Один из немногих фильмов, где Джим Керри занят не в комедийном амплуа. (18+)

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того - они были парой. Вход свободный.

12 февраля – 18.00

Состоится арт-медиация по выставке «Рельефы». (16+)

Арт-медиация по выставке «Рельефы» – возможность для посетителей глубже погрузиться в мир художественного восприятия и осмысления. Специалист Центра современного искусства «СОПКИ.21А» Виктория Яковлева поможет участникам мероприятия открыть новые грани творчества Анастасии Коневой. Во время медиации участники смогут обсудить, как элементы природы и окружающей среды влияют на наше восприятие, какие чувства и образы они вызывают, и каким образом эти впечатления могут быть переданы через искусство.

Кроме того, вы рассмотрите, как интерьерные картины взаимодействуют с пространством, в котором находятся, и как они способны влиять на эмоциональное состояние людей. Каждый участник сможет поделиться своими впечатлениями и ассоциациями, связанными с произведениями Анастасии Коневой, а также узнать больше о том, как художник работает с материалами и какими техниками пользуется для достижения желаемого эффекта. Вход свободный.

15 февраля – 15.00

Пройдёт арт-квартирник: литературный вечер с чтением стихов о любви и прозы «Струны сердца». (16+)

Вечер обещает стать незабываемым событием для всех любителей литературы и романтической атмосферы. Вас ждут живые выступления, где прозвучат стихи и проза, посвящённые любви во всех её проявлениях. Участники вечера смогут окунуться в мир чувств и эмоций, почувствовать себя частью великого литературного наследия.

На мероприятии выступят как профессиональные поэты и писатели, так и начинающие авторы, желающие поделиться своим творчеством. Вы сможете услышать произведения классиков русской и мировой литературы, а также познакомиться с новыми именами и свежим взглядом на тему любви.

Гостей вечера ожидает приятная атмосфера общения, возможность обсудить услышанное и обменяться мнениями. Возможно, вы найдёте новых друзей среди единомышленников или откроете для себя что-то новое в литературе.

Вход свободный. Регистрируйтесь для участия в качестве выступающего: https://mgounb.timepad.ru/event/3200770/

16 февраля – 17.00

Состоится показ фильма «Кейт и Лео». Американская мелодрама в жанре фэнтези 2001 года, с Хью Джекманом и Мег Райан в главных ролях, снятая режиссёром Джеймсом Мэнголдом. (16+)

Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, попадает в будущее, а точнее – в современный Нью-Йорк. Обаятельный джентльмен XIX столетия неожиданно оказывается в стремительном мире, где успешно завоевывает высоты деловая женщина - Кейт Маккей.

Вход свободный, количество мест ограничено возможностями зала.

28 февраля – 18.00

Состоится открытие историко-культурологического проекта «ФОТОСЕВЕР». (12+)

Экспозиция включает изображения из альбомов «Виды Мурмана» и «Типы Севера», созданные в начале XX века известным архангельским фотографом Яковом Ивановичем Лейцингером. Дополнят выставку фотографии, предоставленные Архангельским краеведческим музеем и Музейным объединением города Архангельска.

Концептуальная выставка позволит взглянуть на жизнь Кольского Севера рубежа XIX–XX веков глазами современников. Вниманию посетителей будут представлены живописные пейзажи, виды населённых пунктов и портреты жителей региона. Историко-культурный комментарий поможет глубже погрузиться в атмосферу того времени и узнать важные страницы истории Мурманской области.

Выставка станет своеобразной машиной времени, позволяющей соединить прошлое и настоящее, оценивая наследие прошлого сквозь призму современных взглядов.

Выставка продлится с 28 февраля 30 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» + экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков».

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Огонёк». Жизнь как праздник». Фотографии из собрания Мультимедиа арт музея. г. Москва.

История собрания музея. Живопись, графика, ДПИ. К 35-летию создания Мурманского областного художественного музея. Из собрания музея.

16 февраля – 15.00

Мастер-класс по живописи «Хочу как Ван Гог!».

22 февраля – 16.00

Мастер-класс по декорированию «Открытка ко Дню защитника Отечества».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания музея.

Выставка «Ясненько». Живопись Михаила Глотова. г. Мурманск.

Выставка «Петродворец 1944 года в автолитографиях Романа Жидкова». Из коллекции Владимира Беликова. Москва. Посвящена Дню полного снятия блокады Ленинграда.

9 февраля – 15.00

Мастер-класс по созданию портрета в смешанной технике «Портрет в стиле Пикассо».

21 февраля – 17.00

Торжественное открытие выставки «На параллели. Живопись и графика Владимира Кумашова. К 75-летию со дня рождения художника».

23 февраля – 15.00

Василий Верещагин. Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Выставки в течение месяца:

«Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

14 февраля – 17.00

Торжественное открытие выставки-конкурса «Лоскутная мозаика Заполярья» к 80-летию Великой Победы.

22 февраля – 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Подарок для героя».

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

14 февраля – 13.30

г. Апатиты

Открытие выставки тактильных картин «Небесные покровители» к 280-летию флотоводца, адмирала Федора Ушаков.

26 февраля – 13.00

г. Оленегорск

Масленичные гуляния «Солнечный праздник в рамках тифлотурне «На активной волне».