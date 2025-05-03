АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Программа праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в великой Отечественной войне

3 и 4 мая

В Детской театральной школе (просп. Ленина, 16) пройдут показы спектакля «Дети военного Мурмана». Постановка основана на воспоминаниях детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла.

6 мая - 9.00

Стартует общегородская Вахта памяти и скорби. Ученики мурманских школ, гимназий и лицеев выстроятся в почетных караулах у памятников. Ветераны, дети войны и представители общественных организаций посетят мемориальные доски и памятные места города, связанные с событиями Великой Отечественной войны. В сквере у памятника воинам Полярной дивизии и на территории мемориального комплекса воинам 1-го корпуса ПВО на Абрам-Мысе состоятся торжественные митинги.

6 мая

В честь 40-летнего юбилея со дня присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой» состоятся памятные и праздничные мероприятия. С 11.00 до 11.40 - у памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны на Семёновском озере — акция памяти, с 14.00 до 14.40 - в центральном сквере на площади Пять Углов у ДКиНТ имени С.М. Кирова — поэтический концерт, в 16.00 - в кинотеатре «Мурманск» — театрализованный киноконцерт «О подвиге, о доблести, о славе».

9 мая - 10.00

Состоится парад военной техники и пеших расчётов военнослужащих Министерства обороны РФ, силовых ведомств и учащихся города. По окончании парада начнется шествие «Бессмертного полка».

В 12.00 - у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» начнётся торжественный митинг.

Праздничные гулянья в округах города-героя.

С 11.00, зона отдыха на Семёновском озере — песни военных лет.

С 13.00 до 14.00, зона отдыха на Семёновском озере — фестиваль патриотической песни и акция «Знамя Победы».

С 11.00 до 13.00, площадь у ДК Судоремонтник (район Росляково, ул. Заводская, 1) — праздничный концерт.

С 11.00 до 13.00, парк «Кольский» (просп. Кольский, 101) — массовое гулянье «Забвению не подлежит!».

С 11.00 до 14.00, сквер у ДКиНТ им. С.М. Кирова — театрализованное представление «Сквер Победы», выступления военного оркестра, коллектива «Щербакофф-бэнд», работа полевой кухни.

С 11.00 до 14.00, ул. Пушкинская — выставка военной техники.

На площади перед конгресс-отелем «Меридиан» в 11.00 начнётся радиоконцерт, в 13.00 заработают интерактивные площадки от коллективов учреждений культуры. «Борт военного грузовика», «Праздничное караоке», письма СВО, «Агитбригада», акция «Синий платочек», «Портреты героев».

С 15.00 до 18.00 здесь же пройдёт гала-концерт, посвящённый 80-летию Великой Победы, с участием лучших творческих коллективов города и области. Кроме того, выступят актеры труппы Минского государственного академического музыкального театра (Республика Беларусь) и солисты труппы Мариинского театра.

С 20.00 до 22.00, территория мемориального комплекса воинам 1-го корпуса ПВО (район Абрам-Мыс) — юбилейный 10-й фестиваль патриотической песни «Под звёздами победного салюта».

Вечером состоится артиллерийский салют.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

3 мая - 12.00

«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

4 мая - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

9 мая - 14.00 и 17.00

«Спасите Лёньку!» Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

10 мая - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

11 мая - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена.

«Пушкинская карта».

14 мая - 19.00

«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

15 мая - 19.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Основная сцена. «Пушкинская карта».

16 мая - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

17 мая - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 мая - 12.00

«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 мая - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

29 мая - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».

30 и 31 мая - 19.00

«Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Премьера. Основная сцена. «Пушкинская карта».

20 июня - 19.00

«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

3 мая - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

4 мая - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

6 мая - 19.00

Спектакль «Эшелон», созданный по произведениям Виктора Астафьева, Николая Никулина и Даниила Гранина. Эта постановка — непростое размышление о войне как о судьбе целого поколения, пережившего её тяготы. (12+)

7 мая - 19.00

Зрителей ждёт пронзительный спектакль «Горькая память войны». Сюжет основан на воспоминаниях детей военного времени. Юные герои этих историй столкнулись с ужасами войны, но проявили невероятное мужество. (7+)

8 мая - 19.00

Состоится театрализованный концерт «Стоит над горою Алёша». В программе — стихи, песни военных лет, хореографические композиции и фрагменты фронтовых концертов в исполнении всей труппы театра. (12+)

9 мая - 11.00-15.00

В театральном сквере состоится праздничный концерт с участием артистов театра. Вход свободный для всех желающих. (6+)

10 и 11 мая - 11.00 и 13.30

Премьера спектакля «Мальчиш-Кибальчиш» по мотивам повести Аркадия Гайдара. Эта история о смелости, преданности Родине и героизме, рассказанная с помощью тростевых кукол, станет ярким примером для юных зрителей. (8+)

16 мая - 19.00

Бадри Цаава. «Три в одном». (6+)

17 мая - 15.30

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

17 мая - 17.00

#ОткрытаяСцена. Новая школа музыки «Music Family» «Бременские «МузыПанки» по следам Снежной королевы». (6+)

18 мая - 13.30

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

18 мая - 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

23 мая - 19.00

#ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код» «Минувших дней очарованье». (12+)

24 мая - 15.30

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

25 мая - 13.30

Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

25 мая - 15.30 и 17.00

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

30 мая - 19.00

Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо». (16+)

31 мая - 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

31 мая - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

3 мая - 18.00

«D S C H». Посвящается Д. Шостаковичу. Камерный зал.

4 мая - 17.00

«All Wе Need Is Love». Концертный зал.

10 мая - 18.00

«Этих дней не смолкнет слава». Концертный зал.

11 мая - 12.00

«Лето красное, где ты?». Музыкальная гостиная.

11 мая - 18.00

«Память сердца». Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Концертный зал.

14 мая - 19.00

Иван Бессонов (фортепиано). Концертный зал.

18 мая - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Анастасия Ведякова (г. Москва). Солист Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.

24 мая - 18.00

«Музыкальное путешествие». Концертный зал.

24 мая - 18.00

«FRANCOITALIANO». Ансамбль «ART CINEMA». Арт-кафе.

25 мая - 17.00

«FRANCOITALIANO». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.

25 мая - 18.00

«Песня жаворонка». Музыкальная гостиная.

31 мая - 18.00

«На самом краешке весны». Концерт в фойе.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 мая – 19.00

Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

9, 10 и 11 мая – 19.00

80-летию Великой Победы посвящается!

Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

17 мая - 19.00

«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

18 мая – 12.00

«Царевна-Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)

18 мая – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). Мстория, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

31 мая – 19.00

«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

4 мая - 15.00

«Песни поём - весну зовём». Концерт ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля Потешенки». (0+)

7, 14, 21 и 28 мая - 18.00

«Танцплощадка». Вечера отдыха для людей старшего поколения.

10 мая - 15.00

Международному дню семьи праздничный концерт. (0+)

11 мая - 18.30

«Весенний дивертисмент». Театрализованное шоу студии изысканного стиля. (6+)

13 мая - 19.00

Алексей Брянцев. Концерт. (16+)

15 и 16 мая - 19.00

Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева. Концерт. (6+)

16 мая - 18.00

«Возьми гитару». Открытие фестиваля авторской песни. (6+)

17 мая - 16.00

«Музыкальные краски весны». Концерт вокального ансамбля «Цветные сны» и студии эстрадной песни «Вернисаж». (0+)

18 мая – 14.00

«Возьми гитару». Областной фестиваль авторской песни, гала-концерт. (6+)

18 мая – 15.00

«Мира вам, света и радости!». Концерт ансамбля танца «Радость». (0+)

20 мая - 19.00

Шоу под дождём «Дышу тобой». Концерт. (12+)

22 мая - 19.00

«Папа». Спектакль. (12+)

24 мая - 12.00

День славянской письменности и культуры. Праздник «Слово» на площади Первоучителей. (0+)

24 мая - 13.00

«Пора России возродиться». Концерт ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы и сводного детского хора. (6+)

24 мая - 18.00

«Здесь все свои». Концерт хореографического ансамбля «Божья коровка». г. Гаджиево.

25 мая - 16.00

«Пора России возродиться». Концерт ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы. (6+)

27 мая - 19.00

Группа «Северный флот». Концерт. (12+)

1 июня - 11.00

«Самый детский день». Праздник Международному дню защиты детей. (6+)

7 июня – 18.30

«Рита, или Пиратский треугольник». Комическая опера ансамбля солистов «Орфей». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В рабочие дни музея с 14.00 и 15.00 проводится обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (12+)

Открыта выставка «Покоритель высоких широт» из фондов филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

6-12 мая – 12.00-18.00

Пройдёт информационная акция, посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Целью акции станет формирование исторической параллели, связывающей героическое прошлое нашей страны, подвиги участников и ветеранов Великой Отечественной войны с настоящим временем.

В рамках акции пройдет викторина «Шаги к Победе» о четырёх годах Великой Отечественной войны. Это интерактивная познавательная игра, посвященная ключевым событиям, героям и фактам Великой Отечественной войны. Викторина предназначена для широкой аудитории, от школьников и студентов до всех, кто интересуется историей своей страны.

Участники акции примут участие в интерактивной пошаговой игре «Трудный путь к Победе», которая посвящена тем, кто осуществлял верховное военное руководство фронтами и армиями, наносил удары. Настоящий полководец должен знать и уметь находить выход из любой ситуации. Попробуйте себя в роли полководца!

Специалисты библиотеки помогут найти информацию о погибших или пропавших без вести в годы войны родных и близких, окажут помощь в оцифровке уникальных семейных архивов и размещении информации на сайтах «Бессмертный полк» и «Дорога памяти».

Для организованных групп необходима предварительная запись по телефонам: 45-48-35 или 45-28-39. (12+)

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 мая – 11.00-13.00

В научной библиотеке продолжают работать тренинги «Основы работы на компьютере». Приглашаются представители старшего возраста. Обучающиеся познакомятся с краткой историей компьютерной техники, типами устройств, узнают принципы работы клавиатуры и мыши, изучат функционал клавиш и кнопок, рассмотрят общую структуру файловой системы компьютера. Много внимания будет уделяться работе во всемирной сети Интернет. После окончания тренингов пенсионеры смогут самостоятельно общаться в социальных сетях, и пользоваться полезными и необходимыми сервисами.

Занятия комбинируют теоретическую часть и практическую работу.

Занятия проводятся в учебном классе (3-й этаж) по вторникам и четвергам с 11.00 до 13.00. Для записи звонить по телефону 45-28-39. (18+)

6-30 мая – 12.00-18.00

Мурманская областная научная библиотека в мае приглашает всех желающих присоединиться к проекту «Лица Победы».

Проект «Лица Победы» — это крупнейшая инициатива, посвященная сохранению и передаче будущим поколениям памяти о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. Каждая история — это уникальное свидетельство подвига и самоотверженности нашего героического народа. На сайте проекта можно найти не только истории о солдатах и офицерах, но также рассказы о медсестрах, инженерах, рабочих, детях войны. Ведь Великая Победа ковалась усилиями всего народа, и мы стремимся оставить в истории вклад каждого человека. Для того чтобы стать участником проекта «Лица Победы», нужно передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы.

Мы поможем оцифровать фотографии и внести данные во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» сведения о ваших близких.

Телефон для записи и справок 45-28-39. (12+)

10 мая – 17.00

Состоится очередное заседание клуба для любителей путешествий. Участники делятся лайфхаками, опытом посещения интересных мест, необычными маршрутами, встречаются с гидами и трэвел-блогерами, знакомятся с книгами о разных местах, находят друзей, единомышленников и вдохновение для новых открытий. На заседаниях клуба можно обсудить любые вопросы, связанные с путешествиями, обменяться впечатлениями от поездок, узнать, где провести отпуск, как лучше купить билеты, где снять жилье и вкусно поесть, на какие экскурсии сходить.

Каждый может вступить в клуб на заседании или заполнив форму предварительной регистрации. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.

На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)

До 1 июня работает выставка «Волшебный мир сказки». Она организована Российской государственной детской библиотекой г. Москва, совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Фонда президентских грантов. Посетителей ждёт погружение в волшебный мир сказки, всеми любимого жанра, с которого и начинается знакомство с литературой каждого юного читателя.

Гости выставки познакомятся с историей русского фольклора, с именами собирателей и сказителей, видами сказок. Вспомнят любимых персонажей, отгадают загадки, полюбуются иллюстрациями известных художников.

В интерактивных зонах посетителям будут предложены занимательные задания: пройти лабиринт с гусляром Садко, измерить свой рост с помощью «Сказочного ростомера», отгадать названия старинных предметов русского быта (корчага, садник, крынка) и частей тела (перст, ланиты, уста).

Не оставит равнодушными встреча со сказочными персонажами, знакомство с коллекцией предметов русского быта, предоставленной музеем народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске «Рябиновый край», игры и увлекательные задания. Изюминкой мероприятия станет дефиле в русских народных костюмах.

Каждый посетитель сможет сделать фотографию на память с волшебными предметами и элементами одежды в сказочном уголке.

Выставка продолжит работу до 1 июня (запись на мероприятия по телефону 44-63-52).

3 мая – 14.00

В мультимедийном зале областной детско-юношеской библиотеки пройдёт мероприятие, приуроченное к 40-летию со дня присвоения Мурманску почетного звания «Город-герой»

Людмила Григорьевна Коновалова, заведующая центром краеведения и страноведения, расскажет гостям, какой ценой Мурманску досталось звание «Город-герой». Присутствующие узнают, как советские солдаты остановили врага на подступах к Мурманску и держали оборону целых три года, как работники порта самоотверженно трудились даже при бомбежках, а рыбаки в суровых военных условиях выходили в море.

Со сцены прозвучат проникновенные стихи и песни, рассказывающие о трудных военных годах. Школьники и преподаватели из нескольких общеобразовательных учреждений города Мурманска исполнят самые известные произведения о войне. Заполярные поэты прочитают стихотворения, посвященные 80-летию Великой Победы и непокоренному Мурманску. Собравшиеся отдадут дань памяти героям Великой Отечественной войны. (12+)

5 мая – 17.00

В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» пройдёт мастер класс, посвящённый 80-летию Победы.

В память о подвиге предков дети «зажгут» вечный огонь. Ребята узнают об особенностях и секретах вечного огня, вспомнят известные им памятники, посвящённые Победе и сами создадут макет вечного огня в технике бумагопластики.

Предварительная запись по телефону 44-08-75. (6+)

6 мая – 10.00-23.00

Мурманская областная детско-юношеская библиотека проведёт онлайн-квиз «Спасибо за подвиг!», приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Онлайн-квиз посвящён бесстрашным патриотам страны, сражавшимся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны и ведущим борьбу с ним в настоящее время. Сохранение памяти о героях — это дань уважения к тем, кто отстоял Родину, и наш вклад в сбережение исторической и культурной идентичности народа. Участники вспомнят легендарные судьбоносные события, а также узнают о малоизвестных фактах боевого прошлого и настоящего страны.

К участию в мероприятии приглашаются подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет, независимо от того, являются они пользователями библиотек или нет, проживающие как на территории Мурманской области, так и в других регионах России. Они самостоятельно (изучив информацию по предложенным источникам) или при поддержке библиотекарей готовятся к мероприятию. Отвечать на вопросы можно дома, в библиотеке, в школе и т.д.

Вопросы сгруппированы по темам:

Награды и их кавалеры.

Малоизвестные факты о героях Великой Отечественной войны.

Судьбы героев – на страницах книг.

За шагом шаг – к победе! (события специальной военной операции – в популярных песнях).

*Зарегистрироваться на мероприятие можно при прохождении квиза.

Развёрнутые ответы на вопросы будут размещены на сайте библиотеки на следующий день после публикации квиза.

Победители получат дипломы, а все участники – сертификаты на электронную почту.

Информация об итогах проведения квиза будет размещена 12 мая на сайте библиотеки.

Рассылка электронных дипломов и сертификатов — до 23 мая.

Подробнее об условиях участия в онлайн-квизе можно узнать в положении: https://www.libkids51.ru/img/site/News/2025/nmo/polojenie.pdf

Для успешного прохождения квиза познакомьтесь со списком источников.

Контакты организаторов: телефон 8(8152) 44-21-72 и e-mail: metodist51@yandex.ru

12 мая

Состоится очередная встреча в рамках проекта «Солдаты, не ждущие наград», посвящённого Году защитника Отечества. На этот раз речь пойдёт о собаках-спасателях. У них нет обмундирования, как у специалистов МЧС, однако они тоже помогают людям, попавшим в экстремальную ситуацию, и даже оказывают первую помощь.

Предлагаем всем желающим совершить захватывающее путешествие в Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр. Участники встречи получат уникальную возможность своими глазами увидеть, как работают спасатели.

Главное собачье оружие — это нос. Благодаря обонянию собака приведет своего хозяина на место завала, где может находиться человек, или поможет отряду спасателей найти людей, заблудившихся в лесу. Сотрудники МЧС и их четвероногие напарники продемонстрируют основные задачи, которые они выполняют.

Мероприятие проводится по предварительной записи. Количество мест ограничено. Группа будет состоять из 15 человек.

Уточнить информацию и записаться можно по телефону 44-08-75.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

До 4 мая

В рамках культурной программы МАФ-2025 открылась выставка «H₂O+. Искусство о воде и не только...». Экспозиция включает произведения из собрания Центра современного искусства «Сияние». Важной частью выставки стали 10 работ, которые переданы в дар музею из коллекций тележурналиста Андрея Малахова и коллекционера Владимира Некрасова. (12+)

По 11 мая – 11.00 – 19.00

Областная конкурсная выставка «Плакат молодых художников» проводится в Мурманском областном художественном музее с 2004 года. Мероприятие направлено на стимулирование социальной активности творческой молодежи в сфере пропаганды позитивного и здорового образа жизни, формирование в молодежной среде ответственной гражданской позиции, создание условий для творческой самореализации и профессионального роста молодых авторов. (12+)

27-31 мая

Открытый фестиваль молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение-2025»

Программа фестиваля:

27 мая – 13.00-18.00 - репетиции творческих коллективов из Мурманска, Кольского района, Североморска конкурсов: «Откровение», «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг и модельных агентств.

28 мая - 11.00-16.00 - репетиции участников конкурсов: «Откровение», «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг.

14.00-16.00 - предоставление коллекций на конкурс «На вешалке» участниками «АРТ-соuntuге».

16.00-19.00 - культурно-деловая программа «НаМОДнение-2025». 3

29 мая - публичные конкурсные показы: «Откровение», «На стиле 25», специальной номинации «Ренессанс» - апсайклинг.

11.00 – 15.00 - регистрация и размещение творческих коллективов.

12.00-16.00 - репетиции творческих коллективов конкурса «Откровение», «На стиле 25».

14.00-16:00 - конкурс «На вешалке». Работа жюри.

16.00 – 16.30 - организационное собрание для руководителей коллективов, участников конкурсов «Откровение», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг.

17.00-19.00 - публичные конкурсные показы: «Откровение», «На стиле 25». 19.00-20.00 - работа жюри.

20.00-21.00 - круглый стол для руководителей творческих групп участников «НаМОДнение-2025»: подведение итогов работы конкурсов «Откровение», «На стиле 25», «Ренессанс» - апсайклинг, объявление участников Гала-концерта фестиваля.

30 мая - 17.00-19.00 - публичные конкурсные показы: «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», специальной номинации: «Ренессанс» - апсайклинг.

19.00-20.00 - работа жюри.

20.00-21.00 - круглый стол для руководителей творческих групп участников «НаМОДнение-2025»: подведение итогов работы конкурсов «АРТ-соuntuге», «На Севере шить», «Ренессанс» - апсайклинг, объявление участников Гала- концерта фестиваля.

31 мая - 16.00-18.00 - Гала-концерт фестиваля «НаМОДнение-2025»

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Открыта выставка «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» из фондов Мультимедиа Арт Музея, Москва. Выставка продолжает программу «История России в фотографии. Фотолетопись России», начатую музеем в 1997 году. В экспозиции выставки «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» представлены работы советских фотокорреспондентов, освещавших самый трагический период истории нашей страны, запечатлевших, рискуя жизнью, страшные уроки истории, которые не должны повторяться.

Структура выставки, с одной стороны, позволит заново пережить основные события Великой Отечественной войны. Среди тысяч и тысяч фотокорреспондентов из 62 стран, участвовавших во Второй мировой войне, работавших на разных фронтах, именно российские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства этого страшного времени, проявляя чудеса героизма в условиях, когда просто наведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально.

Неслучайно, именно работы Дмитрия Бальтерманца «Атака» и «Горе» во всем мире стали самой ёмкой метафорой главной трагедии ХХ века. Кроме фотографических отпечатков, реконструирующих основные события Великой Отечественной войны, в экспозицию войдёт уникальная чёрно-белая и цветная кинохроника Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 1 июня. (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

С 11.00 до 18.00 отдел народного искусства и ремёсел приглашает мурманчан и гостей города на выставку-ярмарку изделий мастеров Мурманска «Весеннее настроение». На выставке-ярмарке вы сможете приобрести уникальные подарки и сувениры: предметы гардероба из шёлка и шерсти, украшения из натуральных камней, бисера, интерьерные картины, изящные резные изделия из дерева, сувенирную керамику, пряники ручной работы и многое другое.

Записаться на мастер-классы и узнать подробности можно по телефонам: 45-08-60 и 45-08-38.

С 4 апреля

Открыта выставка живописи современных художников из коллекции Виктора Широких «Храмы мира».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

4 мая – 15.00 и 18.00.

Спектакль «Дети военного Мурмана». Спектакль-памятник поставлен на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. Рассказывает о тех, чей вклад в победу в Великой Отечественной войне по праву сравним с вкладом фронтовиков.

...Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди — светлая дорога во взрослый мир.

Одни подростки планировали стать лётчиками, другие — пожениться, но фашистские «стервятники» уничтожили все мечты. Мальчики, которые хотели стать маркшейдерами, и девочки, которые хотели уехать учиться в Ленинград — эти дети стали тылом и фронтом нашей страны.

За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадёт на хрупкие плечи детей! Война начинает с первого дня влиять на все: не только на отношения, дружбу, любовь, но и на понятия общие и абстрактные, например, на детство как таковое. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Томка, потерявшая маму, Анечка, потерявшая пальцы - числа потерям нет.

Автор пьесы, режиссёр-постановщик и заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина. Режиссёр-педагог Марина Кузнецова. В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ. (12+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

По 4 мая открыта выставка-расследование «Любовь остаётся» художницы Маяны Насыбулловой.

В 2022 году, работая во дворах улицы Победы в Апатитах, художница обнаружила возле мусорных контейнеров несколько советских чемоданов из недавно освобождённой от вещей квартиры. Содержимое чемоданов — настоящий клад для исследователя: фотографии, личные письма, документы и старые издания вперемешку с платьями и туфлями советского времени. Целая жизнь, компактно сложенная, ожидала забвения на мусорном полигоне. Художница бережно собрала артефакты памяти и истории неизвестной семьи и немедленно приступила к изучению. Владельцем всех этих вещей оказалась Любовь Михайловна Морозова. Изучение архивов и расследование плавно, в течение 2-х лет, складывались во фрагменты истории Любови Михайловны. Она любила советский джаз, преподавала вокал, выступала в разных ансамблях, широко улыбалась на фотографиях, часто смеялась, рисовала смешные картинки в нотных тетрадях, гуляла на природе и собирала грибы.

Собирая разрозненные куски памяти, художница пыталась нарисовать в голове портрет неизвестной женщины, которой они принадлежали. Её образ (одновременно мифический и реальный) — основа этой выставки, в которой каждый может разглядеть самого себя, ведь все мы тоже когда-то оставим фрагменты истории без объяснения. Вход свободный. (6+)

4 мая – 17.00

Пройдут спектакли, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники образцового детского коллектива — театра-студии «Катарсис», действующей при Доме детского творчества имени А. Торцева, представят две постановки: «Взрослое детство» и «Такая далёкая даль светлая».

Постановка «Взрослое детство» основана на живых воспоминаниях жителей Мурманска, прошедших войну детьми. Это истории маленьких героев, чьи юные годы пришлись на тяжёлые военные времена. Испытания детства: потеря родных, страх оккупации и голод стали частью их судьбы, но несмотря ни на что, ребята вместе со взрослыми смогли преодолеть трудности, сохранив достоинство и веру в победу.

Второй спектакль — «Такая далёкая даль светлая» — это своеобразная дань благодарности людям поколения 20-х–30-х годов XX века. Молодые юноши и девушки тех времён выросли с верой в добро, честность, гуманизм и преданность Родине. Эти качества помогли им сохранить человечность даже в самые трудные дни войны, позволив достойно пережить невзгоды и разделить радость победы в мае 1945 года.

Эти яркие эмоциональные постановки позволят зрителям погрузиться в атмосферу военных лет, почувствовать сопричастность героическому прошлому и передать эстафету памяти будущим поколениям.

Вход свободный. (6+)

7 мая – 18.00

Откроется выставка живописных и графических произведений «Помните...» студентов Мурманского колледжа искусств, приуроченная к знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Студенты I-IV курсов представят работы, выполненные в различных жанрах изобразительного искусства: от классических портретов и тематических композиций до иллюстративных рисунков и пейзажей. Произведения написаны в технике масляной живописи, акварели, использована тушь и маркеры.

Каждая работа отражает личное восприятие студентами темы Великой Отечественной войны и Победы, демонстрирует их талант и творческое видение.

Выставка продлится с 7 мая до 1 июня 2026 года. (12+)

8 мая – 17.00

Состоится показ военного фильма «В бой идут одни старики» режиссёра Леонида Быкова. Мировая премьера фильма состоялась 12 августа 1974 года. Изначально Леонид Быков хотел снимать фильм цветным. Но цветная пленка, которая лежала на студии Довженко, давалась только на соцреалистические фильмы. Быкову говорили: если будешь снимать под заказ фильм о трактористах – дадим цветную пленку. Но для фильма о войне предоставили только чёрно-белую.

Эта эскадрилья стала «поющей» – так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали. Им еще многое предстояло испытать – и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты... И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолётам.

На кинопоказ приглашаются все желающие. Вход свободный. (12+)

11 мая – 17.00

Состоится показ исторического фильма «Летят журавли» режиссёра Михаил Калатозов. Мировая премьера фильма состоялась 12 октября 1957 года. В 1958 году фильм был удостоен главной премии Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви». Это была первая и единственная советская картина, получившая эту престижную награду.

Этот фильм – рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести – трагическая история двух влюбленных, которых разлучила война.

На кинопоказ приглашаются все желающие. Вход свободный. (12+)