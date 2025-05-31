АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Праздничная программа, посвящённая 87-летию Мурманской области
С 26 мая по 1 июня на площадках муниципалитетов пройдут праздничные концерты, выставки, краеведческие викторины, лекции и творческие конкурсы. Например, в ЗАТО Александровск откроется выставка рисунков «Мой край родной», в Печенге состоится краеведческий час «Хроника рекорда», в Коле — исторический квест «Мурманская земля начинается с Колы». Кроме того, в Кировском историко-краеведческом музее пройдет мероприятие «Удивительные места Мурманской области», а в Ловозере организуют субботник «Чистый Север».
Насыщенная программа ждёт также молодых и юных северян. В молодёжных пространствах «СОПКИ» во всех муниципалитетах пройдут тематические квизы, краеведческие часы, патриотические квесты, тематические акции и многое другое.
До 31 августа в областной детско-юношеской библиотеке северяне могут познакомиться с фотовыставкой «Победный май. Мурманск».
Областной драмтеатр приглашает жителей и гостей региона на премьеру спектакля «Мурманский вальс», который создан специально к 87-летию Мурманской области. Премьера состоится 31 мая в 19.00.
В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова 31 мая пройдёт фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни имени Иосифа Кобзона. Среди членов жюри: диктор Анна Шатилова, певец-композитор Игорь Демарин, заслуженный артист Краснодарского края, баритон Павел Кравчук, легендарная Ольга Кормухина, певицы Мариам Мерабова и Варвара, семья Божгуа. Два дня более 100 вокально-хоровых коллективов и исполнителей будут бороться за звание лучшего в конкурсных номинациях.
31 мая в 17.00 состоится гала-показ победителей фестиваля «НАМОДНЕНИЕ», после которого с 19.00 до 21.00 выступит московский уличный театр «Макаркина студио».
На главной сцене у отеля «Меридиан» 31 мая в 16.00 начнётся праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Кольского Заполярья. В 18.00 состоится награждение победителей конкурса имени Кобзона, после чего члены жюри порадуют зрителей своими хитами и исполнят песню «День Победы». Также запланировано выступление шоумена Виталия Гогунского и музыкальный марафон от заполярных диджеев.
1 июня, в День защиты детей, празднование Дней Мурманской области продолжится тематическими площадками. В Мурманске состоится фестиваль детства и юности «Фестиваль «Движения Первых». С 1100 до 13.00 на улице у ДК имени С.М. Кирова будет работать выставка спецтехники, страйкбольный тир от центра «ВОИН» и другие активности. Далее фестиваль продолжится на площадке у «Меридиана», где с 13.00 до 14.00 состоится концертная программа от «Движения Первых», финальной точкой которой станет хоровод дружбы. Здесь же в 15.00 северян всех возрастов приглашают на шоу мыльных пузырей, а в 16.00 — на концертную программу с участием заполярных коллективов.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
31 мая - 19.00
«Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Премьера. Основная сцена. «Пушкинская карта».
1 июня - 19.00
«Эти свободные бабочки». Леонард Герш, перевод с французского Михаила Мишина. Комедия о любви в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Основная сцена. «Пушкинская карта».
4 июня - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
5 июня - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Владимир Гуркин, комедия в двух действиях. Малая сцена. «Пушкинская карта».
6 и 7 июня - 19.00
«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света, в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
8 июня - 19.00
«Ты моё». Борис Васильев, история первой любви. В одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
12 июня - 15.00
«Король Оранжевое лето». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
13 июня - 19.00
«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
14 июня - 12.00
Премьера. «Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
14 июня - 19.00
«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
15 июня - 14.00
«Король Оранжевое лето». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
15 июня - 19.00
«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
20 июня - 19.00
«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.
21 июня - 19.00
«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.
28 сентября - 19.00
Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
31 мая - 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
31 мая - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
1 июня - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
1 июня - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
7 июня - 11.00 и 15.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
8 июня - 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
8 июня - 15.30
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
12 июня - 17.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
14 июня - 11.00 и 15.30
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
15 июня - 11.00
Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
15 июня - 15.30
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
19 июня - 10.30
Светлана Озерская, по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)
20 июня - 10.30
Светлана Озерская, по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)
21 июня - 15.30
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)
22 июня - 15.30
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
27 июня - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
28 июня - 13.30
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
28 июня - 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
29 июня - 11.00
Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)
29 июня - 13.30
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
31 мая - 18.00
«На самом краешке весны». Концерт в фойе.
1 июня - 14.00
«Где музыка берет начало?». Концертный зал.
13 сентября - 18.00
«Шедевры в четыре руки». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова, г. Москва. Концертный зал.
14 сентября - 17.00
«Орган и фагот. От барокко до джаза». Александр Посикера (фагот), Хироко Иноуэ (орган), г. Москва. Концертный зал.
20 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.
21 сентября - 17.00
«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.
28 сентября - 18.00
Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.
1 октября - 19.00
«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.
12 октября - 17.00
«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
31 мая – 19.00
«Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)
7 июня - 19.00
К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях. (12+)
8 июня - 19.00
Премьера. В. Опьшанский. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». Невероятное происшествие. (12+)
14 июня – 19.00
С. Лобозеров. Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)
15 июня - 19.00
А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
21 июня - 19.00
Премьера. К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). «Чужая кровь». Драма. (16+)
Закрытие 90-го театрального сезона
28 и 29 июня – 19.00
Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
1 июня - 11.00
«Самый детский день». Праздник Международному дню защиты детей. (6+)
7 июня – 18.30
«Рита, или Пиратский треугольник». Комическая опера ансамбля солистов «Орфей». (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
В рабочие дни музея с 14.00 и 15.00 проводится обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея (14 тематических залов). (12+)
Открыты выставки: «Покоритель высоких широт» из фондов филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин». (12+)
«Фронтовые письма», к 80-й годовщине Великой Победы. (12+)
«Таланты и традиции: 50 лет с филармонией», к 50-летию Мурманской областной филармонии. (6+)
«Самый южный округ Арктической столицы», к 50-летию Первомайского района города Мурманска. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
31 мая - 13.00-14.30
«Посмотри на город сверху». Неформальная экскурсия. (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
Открыта комплексная тематическая выставка, приуроченной к Году защитника Отечества в России. Наполнение экспозиции разнообразно и многопланово. В центре внимания – государственная политика в области исторического просвещения; героические страницы Великой Отечественной войны и ратный подвиг современных воинов; лучшие произведения художественной литературы, посвященные теме войны.
На выставке размещено более 130 источников информации разного формата: воспоминания фронтовиков, документальные и дневниковые записи, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические пособия, творческие работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, деревянные модели военной техники периода Великой Отечественной войны. В этих материалах запечатлено героическое прошлое нашей страны. (6+)
До 1 июня работает выставка «Волшебный мир сказки». Она организована Российской государственной детской библиотекой г. Москва, совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Фонда президентских грантов. Посетителей ждёт погружение в волшебный мир сказки, всеми любимого жанра, с которого и начинается знакомство с литературой каждого юного читателя.
Гости выставки познакомятся с историей русского фольклора, с именами собирателей и сказителей, видами сказок. Вспомнят любимых персонажей, отгадают загадки, полюбуются иллюстрациями известных художников.
В интерактивных зонах посетителям будут предложены занимательные задания: пройти лабиринт с гусляром Садко, измерить свой рост с помощью «Сказочного ростомера», отгадать названия старинных предметов русского быта (корчага, садник, крынка) и частей тела (перст, ланиты, уста).
Не оставит равнодушными встреча со сказочными персонажами, знакомство с коллекцией предметов русского быта, предоставленной музеем народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске «Рябиновый край», игры и увлекательные задания. Изюминкой мероприятия станет дефиле в русских народных костюмах.
Каждый посетитель сможет сделать фотографию на память с волшебными предметами и элементами одежды в сказочном уголке.
Выставка продолжит работу до 1 июня (запись на мероприятия по телефону 44-63-52).
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Открыта выставка «Война. Победа. Мир». К 80-летию Великой Победы. (12+)
31 мая - 16.00-18.00
Гала-концерт фестиваля «НаМОДнение-2025»
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Постоянные экспозиции:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Открыта выставка «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» из фондов Мультимедиа Арт Музея, Москва. Выставка продолжает программу «История России в фотографии. Фотолетопись России», начатую музеем в 1997 году. В экспозиции выставки «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» представлены работы советских фотокорреспондентов, освещавших самый трагический период истории нашей страны, запечатлевших, рискуя жизнью, страшные уроки истории, которые не должны повторяться.
Структура выставки, с одной стороны, позволит заново пережить основные события Великой Отечественной войны. Среди тысяч и тысяч фотокорреспондентов из 62 стран, участвовавших во Второй мировой войне, работавших на разных фронтах, именно российские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства этого страшного времени, проявляя чудеса героизма в условиях, когда просто наведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально.
Неслучайно, именно работы Дмитрия Бальтерманца «Атака» и «Горе» во всем мире стали самой ёмкой метафорой главной трагедии ХХ века. Кроме фотографических отпечатков, реконструирующих основные события Великой Отечественной войны, в экспозицию войдёт уникальная чёрно-белая и цветная кинохроника Великой Отечественной войны.
Выставка будет работать до 1 июня. (6+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
С 11.00 до 18.00 отдел народного искусства и ремёсел приглашает мурманчан и гостей города на выставку-ярмарку изделий мастеров Мурманска «Весеннее настроение». На выставке-ярмарке вы сможете приобрести уникальные подарки и сувениры: предметы гардероба из шёлка и шерсти, украшения из натуральных камней, бисера, интерьерные картины, изящные резные изделия из дерева, сувенирную керамику, пряники ручной работы и многое другое.
Записаться на мастер-классы и узнать подробности можно по телефонам: 45-08-60 и 45-08-38.
Открыта выставка живописи современных художников из коллекции Виктора Широких «Храмы мира».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта выставка живописных и графических произведений «Помните...» студентов Мурманского колледжа искусств, приуроченная к знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Студенты I-IV курсов представят работы, выполненные в различных жанрах изобразительного искусства: от классических портретов и тематических композиций до иллюстративных рисунков и пейзажей. Произведения написаны в технике масляной живописи, акварели, использована тушь и маркеры.
Каждая работа отражает личное восприятие студентами темы Великой Отечественной войны и Победы, демонстрирует их талант и творческое видение.
Выставка продлится до 1 июня. (12+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
Открыта фотовыставка Юрия Шумилкина «Символ Победы и мужества» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. (18+)