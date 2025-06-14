АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

14 июня - 12.00

Премьера. «Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

14 июня - 19.00

«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

15 июня - 14.00

«Король Оранжевое лето». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.

15 июня - 19.00

«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

20 июня - 19.00

«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.

21 июня - 19.00

«Раневская. Одинокая насмешница». Драматическая комедия. Л. Измайлов, А. Цапик. Основная сцена.

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

14 июня - 11.00 и 15.30

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

15 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 июня - 15.30

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

19 июня - 10.30

Светлана Озерская, по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)

20 июня - 10.30

Светлана Озерская, по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)

21 июня - 15.30

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

22 июня - 15.30

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

27 июня - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

28 июня - 13.30

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 июня - 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

29 июня - 11.00

Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)

29 июня - 13.30

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

14 сентября - 17.00

«Орган и фагот. От барокко до джаза». Александр Посикера (фагот), Хироко Иноуэ (орган), г. Москва. Концертный зал.

20 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.

21 сентября - 17.00

«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 июня – 19.00

С. Лобозеров. Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)

15 июня - 19.00

А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

21 июня - 19.00

Премьера. К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). «Чужая кровь». Драма. (16+)

Закрытие 90-го театрального сезона

28 и 29 июня – 19.00

Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 и 25 июня - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

14.00 и 15.00

Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)

14 июня - 11.00

Информационная площадка «Китофест». (12+)

21 июня - 15.00

Кураторская экскурсия «Особые послания» по выставке «Фронтовые письма». (6+)

22 июня,12.00

Виртуальная выставка «Мурманск в огне». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

14, 21 и 28 июня - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

15 июня - 10.00

Экскурсия «Один час в фонотеке». (12+)

25 июня - 15.00

Литературная секция для участников клуба «Старшие». (18+)

27 июня - 18.00

Виниловый вечер «Карельская музыка». (16+)

28 июня - 18.00

Мастер-класс «Коллаж на пластинке», к Дню молодёжи. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

26 июня - 13.00

Информационная акция «Быть здоровым – здорово!». (6+)

27 июня - 15.00

Лекция «Основы фотографии». (14+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

15 июня (по записи)

Иммерсивная прогулка по городу с искусствоведом «Трогательный Мурманск». (12+)

21 июня - 17.00

Лекция «Йозеф Бойс и Марина Абрамович: жест, действие, ритуал или искусство хрупкости и доверия». (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Постоянные экспозиции:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

25 июня - 11.00

Тематическое мероприятие «Мы помним», ко Дню памяти и скорби. (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)

14 июня- 15.00

Мероприятие о древнем искусстве плетения «Доброе ремесло». (6+)

22 июня - 14.00

Мастер-класс «Минувших лет живая память», ко Дню памяти и скорби. (6+)

28 июня - 15.00

Бесплатная экскурсия по выставке «Школа ремёсел приглашает», ко Дню молодёжи. (6+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта выставка ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)

14 июня - 19.00

Музыкально-пластический спектакль «Видимое-невидимое». (16+)

20 июня - 18.00

Тренинг по актёрскому мастерству. (16+)

28 июня - 18.00

Мастер-класс «Коллаж на пластинке», посвящается Дню молодёжи. (16+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

19 июня - 12.00

Заседание клуба брайлистов «Шеститочие», к Дню памяти и скорби (16+)

24 июня - 10.30

Литературная зарядка «Как стать Неболейкой», к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ. (6+)