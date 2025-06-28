АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
С 28 июня 22.00 по 29 июня 2.00
Очередная вечеринка из серии «Портовый движ», посвящённая Дню молодёжи.
Организатором мероприятия выступает региональный комитет молодёжной политики. Музыкально-танцевальный праздник возглавят ведущий Артем Кириллов и DJ Юлия Богданова.
Гостей ждут конкурсы «Поем вместе» и «Угадай мелодию», состязания по караоке и танцевальные баттлы. Победители получат призы.
Вход свободный для лиц старше 18 лет.
г.Мурманск, площадь морского вокзала.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
28 сентября - 19.00
Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
28 июня - 13.30
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
28 июня - 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
29 июня - 11.00
Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)
29 июня - 13.30
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
20 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Антон Шабуров, г. Екатеринбург. Солисты: Элеонора Карпухова (фортепиано), Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Концертный зал.
21 сентября - 17.00
«Соната и сюита. Диалог струн и клавиш». Элеонора Карпухова (фортепиано) и Геннадий Акинфин (скрипка), г. Москва. Музыкальная гостиная.
28 сентября - 18.00
Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.
1 октября - 19.00
«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.
12 октября - 17.00
«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
Закрытие 90-го театрального сезона
28 и 29 июня – 19.00
Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
14.00 и 15.00
Ежедневно в рабочие дни музея. Обзорная экскурсия с гидом-экскурсоводом по обновленной экспозиции музея. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
28 июня - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
28 июня - 18.00
Мастер-класс «Коллаж на пластинке», к Дню молодёжи. (16+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Постоянные экспозиции:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII - ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
Открыта выставка «Школа ремёсел приглашает». (6+)
28 июня - 15.00
Бесплатная экскурсия по выставке «Школа ремёсел приглашает», ко Дню молодёжи. (6+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта выставка ремесленной академии «Неро» (г. Петрозаводск) «Природа. Ремесло. Мастерство». (12+)
28 июня - 18.00
Мастер-класс «Коллаж на пластинке», посвящается Дню молодёжи. (16+)