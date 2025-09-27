АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
28 сентября - 19.00
Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.
4 октября - 19.00
Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
5 октября - 12.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
5 октября - 19.00
«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
8 октября - 16.00
«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
8 октября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
10 октября - 19.00
«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».
11 и 12 октября - 19.00
«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».
15 и 16 октября - 19.00
Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
17 октября - 19.00
«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
18 октября - 12.00
Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
18 октября - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
19 октября - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».
23 октября - 19.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».
24 октября - 16.00
«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
25 октября - 19.00
Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
26 октября - 12.00
«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».
26 октября - 19.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
29 октября - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».
31 октября - 19.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
В рамках визита в Мурманск Луганского академического театра кукол и федеральной программы «Большие гастроли» артисты из ЛНР представят маленьким северянам три спектакля.
27 сентября - 13.30 и 16.00
«Полторы горсти».
28 сентября - 11.00 и 13.30
«Моя усатая мама».
10 октября - 19.00
«Вчера на фронт ушла моя подруга».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
28 сентября - 18.00
Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.
1 октября - 19.00
«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.
12 октября - 17.00
«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
27 сентября – 19.00
Премьера! «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)
28 сентября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)
28 сентября – 19.00
«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
27 сентября - 15.00
Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».
27 сентября – 16.00
«И снова здравствуйте!». Концерт клуба авторской песни «Пять углов». (6+) Пушкинская карта.
28 сентября – 15.00
«Поезд Победы». Калининградская областная филармония имени Е.Ф. Светланова. Музыкально-сценическое действо. (6+) Пушкинская карта.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно. 11.00
Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)
Ежедневно. 14.00 и 15.00
Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)
По 20 декабря
В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.
Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.
Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.
27 сентября
Интерактивная площадка «Море туристов», посвящённая Дню туризма. (6»)
30 сентября - 15.30
Интерактивная площадка «Пролетая над Кольским» (VR-зона + аквагрим), посвящённая Дню веры, надежды, любви - любви к малой родине. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
До 27 сентября
Выставка «Строки Кольского Севера». (6+)
По 30 сентября
Медиа-выставка «Это дальнее село на реке Вирма», посвящённая Всемирному дню туризма. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянные экспозиции и выставки:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
По 28 сентября
«Долго будет Карелия сниться...». Живопись Сулло Юнтунена. 1915–1980 г.г. Из собрания музея. К 110-летию со дня рождения автора.
По 28 декабря
Лекторий «Десять историй о современном искусстве».
27 сентября
Мероприятие с творческой частью в технике набойка «Встречи в Заполярье». (12+)
28 сентября
Мероприятие с творческой частью «Лики Фриды». (16+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
По 28 сентября
«В мире красок». XII Региональная выставка детского художественного творчества.
50-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.
По 5 октября
«Простые смыслы». Текстиль Натальи Шиловой.
По 28 декабря
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.
27 сентября
Лекции из цикла «Знакомьтесь: художник!». (12+)
28 сентября – 16.00
Видеоабонемент «Путешествие по истории: от средневековья к новым временам». (12+)
28 сентября
Мастер-класс «Русская набойка». (12+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
Мастер-классы.
По 5 октября
«Связаны одной нитью». Живопись, гобелен Марины Ширяевой. Гобелен Натальи Кузьминой. К юбилеям авторов. 60 и 75 лет.
27 сентября
Мероприятие с мастер-классом в смешанной технике «На встречу приключениям!». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
Открыты выставки:
По 30 сентября
Выставка творческих работ «Школа художника».
В течение месяца
Выставка художественных произведений лауреатов IV регионального смотра-конкурса «Школа художника». (12+)
Книжная выставка «Обвиняется терроризм!» к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. (16+)
* * *
27 сентября
День новой книги.
28 сентября
Экскурсия по выставке «Есенин».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
Кино по воскресеньям: «Под чужим небом».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта
Концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца
Выставка творческих работ «Женских рук прекрасные творенья». (6+)
Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)