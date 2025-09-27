АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

28 сентября - 19.00

Александр Малинин. В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые.

4 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 16.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

10 октября - 19.00

«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

11 и 12 октября - 19.00

«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

15 и 16 октября - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 октября - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 12.00

«Жихарка»

Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 октября - 16.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

29 октября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

В рамках визита в Мурманск Луганского академического театра кукол и федеральной программы «Большие гастроли» артисты из ЛНР представят маленьким северянам три спектакля.

27 сентября - 13.30 и 16.00

«Полторы горсти».

28 сентября - 11.00 и 13.30

«Моя усатая мама».

10 октября - 19.00

«Вчера на фронт ушла моя подруга».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 сентября - 18.00

Группа «Feelin’s и Boris Savoldelli» (Россия-Италия). Шедевры мировой эстрады и популярного джаза. Концертный зал.

1 октября - 19.00

«Vivaldi vs Bach». Ансамбль солистов Мурманской филармонии. Концертный зал.

12 октября - 17.00

«Похождения Казановы. И смех, и грех...». Альберт Жалилов. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян. Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 сентября – 19.00

Премьера! «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

28 сентября – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)

28 сентября – 19.00

«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 сентября - 15.00

Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».

27 сентября – 16.00

«И снова здравствуйте!». Концерт клуба авторской песни «Пять углов». (6+) Пушкинская карта.

28 сентября – 15.00

«Поезд Победы». Калининградская областная филармония имени Е.Ф. Светланова. Музыкально-сценическое действо. (6+) Пушкинская карта.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

27 сентября

Интерактивная площадка «Море туристов», посвящённая Дню туризма. (6»)

30 сентября - 15.30

Интерактивная площадка «Пролетая над Кольским» (VR-зона + аквагрим), посвящённая Дню веры, надежды, любви - любви к малой родине. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

До 27 сентября

Выставка «Строки Кольского Севера». (6+)

По 30 сентября

Медиа-выставка «Это дальнее село на реке Вирма», посвящённая Всемирному дню туризма. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции и выставки:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

По 28 сентября

«Долго будет Карелия сниться...». Живопись Сулло Юнтунена. 1915–1980 г.г. Из собрания музея. К 110-летию со дня рождения автора.

По 28 декабря

Лекторий «Десять историй о современном искусстве».

27 сентября

Мероприятие с творческой частью в технике набойка «Встречи в Заполярье». (12+)

28 сентября

Мероприятие с творческой частью «Лики Фриды». (16+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 28 сентября

«В мире красок». XII Региональная выставка детского художественного творчества.

50-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

По 5 октября

«Простые смыслы». Текстиль Натальи Шиловой.

По 28 декабря

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.

27 сентября

Лекции из цикла «Знакомьтесь: художник!». (12+)

28 сентября – 16.00

Видеоабонемент «Путешествие по истории: от средневековья к новым временам». (12+)

28 сентября

Мастер-класс «Русская набойка». (12+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

По 5 октября

«Связаны одной нитью». Живопись, гобелен Марины Ширяевой. Гобелен Натальи Кузьминой. К юбилеям авторов. 60 и 75 лет.

27 сентября

Мероприятие с мастер-классом в смешанной технике «На встречу приключениям!». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Открыты выставки:

По 30 сентября

Выставка творческих работ «Школа художника».

В течение месяца

Выставка художественных произведений лауреатов IV регионального смотра-конкурса «Школа художника». (12+)

Книжная выставка «Обвиняется терроризм!» к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. (16+)

27 сентября

День новой книги.

28 сентября

Экскурсия по выставке «Есенин».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

Кино по воскресеньям: «Под чужим небом».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта

Концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца

Выставка творческих работ «Женских рук прекрасные творенья». (6+)

Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)