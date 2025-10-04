АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

4 октября - 9.00-21.00

Город-герой Мурманск отмечает 109-ю годовщину со дня основания заполярной столицы

На территории парка «Кольский» (просп. Кольский, 101) с 12 до 16 часов развернётся программа «Мурманск — город молодёжи». Для гостей будут организованы различные мастер-классы, в том числе по граффити, площадка предпринимателей сообщества «Росмолодёжь» «Маркет молодых». В зоне для создания памятных фотографий и видео разместят фотостойку и видеоспинер 360, а молодые музыканты представят композиции в разных жанрах.

В Росляково на площади перед Дворцом культуры «Судоремонтник» с 12 до 15 часов состоится караоке-баттл «О любимом городе поём». В первом раунде участники исполнят популярные песни о Мурманске, во втором сразятся на музыкальных дуэлях. Победителей выберут вместе со зрителями.

Площадка «Мурманск — город детства» с 11 часов будет встречать гостей в детском городке «Сказка». До 13 часов всех пришедших ждут арт-мастерская «Искусство перевоплощения», интерактив «Мурманск в ритме детства» — спортивные и игровые активности для ребят младшего и среднего возраста, мастер-класс по созданию крафт-бирки с пожеланиями любимому городу, туристические станции «Турград: детская республика туризма», где юные мурманчане попробуют себя в топографии, вязке узлов, познакомятся с видами костров и научатся другим полезным для юного туриста навыкам.

Танцевально-вокальная площадка «Сказочный переполох» подарит гостям выступления и мастер-классы от творческих коллективов учреждений допообразования города Мурманска.

В районе Семёновского озера проведут ряд спортивных мероприятий. С 9 утра от мемориального комплекса мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны стартуют соревнования по ездовому спорту в дисциплине «кросс».

В 10.30 от той же точки запланирован старт в дуатлон-спринте: спортсмены пробегут 5 км, затем их ждёт заплыв на сапбордах на дистанции 2 км. В 10.40 стартуют участники трейл-забега. Их дистанция составит 5 км. Заплыв в холодной воде стартует в 12 часов от старого здания «Домика моржей».

Кроме того, 4 и 5 октября северяне примут участие в традиционных соревнованиях по бильярду.

Рядом, у остановочного комплекса «улица Юрия Гагарина» у Семёновского озера в 14 часов работу площадки «Мурманск — город друзей» откроет фестиваль национальных культур и концерт юных артистов. На лодочной станции детей и взрослых будут ждать надувные аттракционы и музыкальная танцевальная программа.

Для жителей района Абрам-Мыс организована площадка «Мурманск — город внимания к старшим». С 13 до 15 часов на площади перед ДК «Первомайский» пройдёт развлекательная программа «Серебряный возраст в золотом Мурманске».

Для жителей Ленинского округа организована площадка «Мурманск — город любви и верности» у памятника «Ждущая». В программе: концерт, настольные и подвижные игры, армрестлинг, викторины, литературная минутка.

Большая концертная программа ждёт тех, кто проведёт этот день в центре города. В Центральном сквере у ДК имени Кирова с 14 до 17 часов хоры и солисты детских музыкальных школ и школ искусств выступят с номерами, посвященными любимому городу. Присоединятся к ним и участники мурманских групп «Музыкальный рубеж», «Роджеры», «Белые сопки». Там же, в Центральном сквере пройдут мастер-классы по изготовлению значков, технике пластилиновой живописи, рисованию на мольбертах.

Кроме того, будет организована выставка репродукций работ мурманских художников, а на огромной открытке размером 2 на 3 метра мурманчане смогут раскрасить фрагменты и написать пожелания родному городу.

Для детей там же проведут игровую программу «Сказочное путешествие по Мурманску» с участием ростовой куклы Бабы Яги, юным мурманчанам предстоит отгадывать загадки, поучаствовать в литературной викторине и эстафетах.

Рядом пройдёт семейная спортивно-игровая программа «Игры нашего двора»: можно будет раскрасить большое полотно с достопримечательностями Мурманска, создать огромный пазл или конструктор, сыграть в мега-дженгу. Самые артистичные смогут сыграть в «Крокодила» с заданиями, посвященными Дню города Мурманска.

На одной из самых проходимых аллей Центрального сквера откроется «Город профессий»: мурманчане смогут посетить развлекательные площадки, представляющие профессии города Мурманска.

На главной сцене праздника у ГДЦ «Меридиан» с 16 до 21 часа для мурманчан и гостей города выступят мурманские диджеи, творческие коллективы города и области, Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, Хор Турецкого и заслуженный коллектив Республики Беларусь Белорусского государственного академического музыкального театра из города-побратима Минска. В завершение праздника состоится пиротехническое шоу.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

4 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 12.00

«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

5 октября - 19.00

«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 16.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

8 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

10 октября - 19.00

«Трепет моего сердца». Трагифарс в 2-х действиях по пьесе Ханоха Левина. Перевод с иврита М. Сорского. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

11 и 12 октября - 19.00

«Барон Мюнхгаузен». Комедия в 2-х действиях, по мотивам сценария Г.И. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. «Пушкинская карта».

15 и 16 октября - 19.00

Премьера. «День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

17 октября - 19.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 12.00

«Жихарка»

Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

18 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

19 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 октября - 19.00

«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. «Пушкинская карта».

24 октября - 16.00

«Волки и овцы». А.Н. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 октября - 19.00

Премьера. «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. «Пушкинская карта».

26 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

29 октября - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

31 октября - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

4 октября - 12.00

ОткрытаяСцена. Бадри Цаава. «Вера, Надежда, Любовь». (5+)

4 октября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

5 октября - 14.00

Благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу». (0+)

5 октября - 15.30

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

10 октября - 19.00

ОткрытаяСцена. Светлана Бобрицкая и группа «Культурный код». «Вчера на фронт ушла моя подруга». (12+)

11 октября - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

11 октября - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

12 октября - 13.00

Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

12 октября - 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)

18 октября - 13.00 и 15.30

Премьера. Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)

19 октября - 13.00

Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

19 октября - 17.00

Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

25 октября - 13.00

Пётр Васильев. «Умка». (4+)

25 октября - 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

26 октября - 13.00 и 15.30

Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)

26 октября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

29 октября - 11.00

Премьера. Светлана Озерская «Легенды полярной ночи». (8+)

31 октября - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

4 октября - 18.00

Концерт органной музыки к 340-летию со дня рождения И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

5 октября - 17.00

«Так было много лет назад». Ансамбль «Струны Струны».

11 октября - 18.00

«Моцарт и Гайдн». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва.

12 октября - 12.00

С. Михалков. «Три поросёнка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (6+)

12 октября - 17.00

«Казанова (о женщинах, мужчинах и любви)» - Альберт Жалилов (баритон), партия фортепиано Михаил Егиазарьян.

12 октября - 18.00

«Осенние мотивы» - ансамбль «Art Cinema». Арт-кафе.

18 октября - 14.00

«Веткин-Щепкин, человек сосновый». «Простой театр Кати Ефремовой». (6+)

19 октября - 17.00

«Северные руны» - оркестр «Полярис», Ирина Волокославская (кантеле), Арсений Газизов (контрабас).

25 октября - 14.00

«Любовь к трём апельсинам», музыкальная сказка - ансамбль «MozArt».

25 октября - 17.00

«Что мне жить помогает на этой земле...» - юбилейный концерт. Автор-исполнитель Юрий Хабаров, Санкт-Петербург. Музыкальная гостиная.

25 октября - 18.00

Джаз-квартет Армира Ли - традиционный джаз в современном стиле.

26 октября - 17.00

«Сонатный вечер» - Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).

1 ноября - 18.00

«Осенние мотивы» - ансамбль «Art Cinema». Арт-кафе.

1 ноября - 18.00

«Свет и тени» - Д. Онищенко (фортепиано), Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель).

2 ноября - 17.00

«Пьяццолла VS Морриконе» - ансамбль «ART CINEMA».

3 ноября - 14.00

«Про всё на свете». Самуилу Маршаку посвящается. (6+)

4 ноября - 17.00

« Открытые струны» - Ирина Волокославская (кантеле), Дмитрий Черевко (ренессансная гитара).

6 ноября - 19.00

«Любимые хиты и новые песни» - Ольга Кормухина и Алексей Белов. Мурманский филармонический оркестр.

7 ноября - 19.00

Спектакль « Династии» - Илзе Лиепа. Екатерина Рождественская. Александра Захарова.

8 ноября - 18.00

«Настроение – JAZZ» - Никита Болдырев (гитара), Москва и артисты филармонии.

29 ноября - 17.00

«Приношение Рахманинову». Музыкально-литературная композиция Юлия Рутберг, ансамбль « Рапсодия».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 октября - 19.00

«Свои люди сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

5 октября - 12.00

«Царевна Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)

5 октября - 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

11 октября - 19.00

Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)

12 октября - 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

12 октября - 19.00

«ЧехонТэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

18 октября - 19.00

«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

19 октября - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

19 октября - 19.00

Премьера. «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)

25 октября - 19.00

Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)

26 октября - 12.00

«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

26 октября - 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

4 октября – 15.00

«А у нас во Дворце». Концерт для детей и родителей.

7 октября – 19.00

«Подыскиваю жену недорого». Спектакль.

8, 15 и 22 октября – 18.00

«Танцплощадка». Вечера отдыха для людей старшего поколения.

11 октября – 13.00

«Кораблик надежды». Областной конкурс творчества людей с ограниченными возможностями и инвалидностью.

12 октября - 17.00

35-летию коллектива. «Генеральная репетиция». Юбилейный концерт драматического театра «Комедиограф» с участием клуба авторской песни «Пять углов», фольклорного ансамбля «Беломорье», ансамбля солистов «Орфей», цирка «Комплимент».

16 октября – 19.00

«Скамейка». Спектакль.

19 октября – 14.00

К 80-летию композитора. «Музыка Владимира Колбасы». Концерт ансамбля русских народных инструментов «Россия».

19 октября – 17.00

«Рита, или Пиратский треугольник». Комическая опера Гаэтано Доницетти в исполнении ансамбля солистов «Орфей».

25 октября – 16.00

«От героев былых времён». Концерт клуба авторской песни «Пять углов».

26 октября – 15.00

«Ярмарка ремёсел». Концерт ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки».

28 октября – 19.00

Валерий Сёмин. Концерт.

29 октября – 19.00

«Мастер и Маргарита». Спектакль.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Открыта выставка

«Культ еды: край вкусных традиций». В экспозиции воссозданы интерьеры советской кухни, рыбного магазина и мурманской столовой, представлены мебель, посуда, бытовая техника, фотоматериалы и документы эпохи. Выставка раскрывает значимость питания в жизни северян и знакомит с традиционными рецептами.

По 20 декабря

В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.

Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.

Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции и выставки:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

По 28 декабря

Лекторий «Десять историй о современном искусстве».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

По 5 октября

«Простые смыслы». Текстиль Натальи Шиловой.

По 28 декабря

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

По 5 октября

«Связаны одной нитью». Живопись, гобелен Марины Ширяевой. Гобелен Натальи Кузьминой. К юбилеям авторов. 60 и 75 лет.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Художественные выставки:

по 12 октября – концептуальная выставка Юлии Шоховой, приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Центр современного искусства «СОПКИ.21А». (16+)

по 28 октября – выставка Любови Владыкиной «Стихия Севера». Холл, 2-й этаж. (12+)

4-12 октября

По заявке – «Космическая неделя» открытых дверей «Обзор Вселенной». Запись по телефону 45-48-35.

По заявке – интеллектуальная игра «Планетарная академия». Справки по телефонам: 45-48-35, 45-28-39.

4 октября - 13.00

Лекция «Диалог о любви. Так сложно и так просто» из цикла «Открытые лекции в «Научке». Зал «Развитие», 3-й этаж. (12+)

4 октября - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». Зал «Русская Арктика», 4-й этаж. (12+)

4 октября - 14.30

Мастер-класс по созданию объемного панно «Мой город». Планетарий «Просто космос». (12+)

4 октября - 16.00

Мастер-класс по рисованию акрилом на холсте «Над горами севера». Зал искусств, 3-й этаж. (16+)

4 октября - 17.00

Заседание клуба путешественников. Зал «Развитие», 3-й этаж (16+)

4 октября - 18.00

Моноспектакль «ХЪ я сдамся». Центр современного искусства «СОПКИ.21А». (16+)

5 октября - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». Холл, 3-й этаж. (6+)

5 октября - 16.00

Интерактивное шоу «ФукоТайм». Цокольный этаж. (6+)

5 октября - 16.00

Заседание клуба «Заполярная фонотека», посвящённое Международному дню музыки. Зал искусств, 3-й этаж. (12+)

5 октября - 16.00

Вечер нарративных игр в «Научке». РЦПБ, 3-й этаж. (16+)

5 октября - 17.00 и 17.30

Кино по воскресеньям. Кинопоказ фильмов «Царская колыбель» и «Сияние Оптиной» из цикла «Монастырские стены». Зал «Развитие», 3-й этаж. (16+)

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)

Открыта

Концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

4 октября - 12.00

В нашем городе большом очень весело живём. Познавательно-игровая программа. «СОПКИ.СЕМЬЯ», 1-й этаж. (6+)

4 октября - 14.00-17.00

Игра-поиск «Кругозор». Найди в журналах ответы на вопросы и узнай что-то новое и интересное. Медиатека, 2-й этаж. (6+)

4 октября - 15.00

Малышник «Жили-были». Литературно-игровое занятие. Платное - 600 рублей (ребёнок 2-3 года + родитель). Зал психологической поддержки читателей.

4 октября - 15.00-16.00

За морями, за лесами ждут нас сказки с чудесами. ПОЧИТАЙки. Центр краеведения и страноведения, 2-й этаж). (6+)

4 октября - 16.00-17.00

«Табу». Территория игр. Центр добровольческих инициатив «Наше дело». (12+)

5 октября - 12.00

«Глубины океана». Обзор 3D книг на английском языке. «СОПКИ.СЕМЬЯ», 1-й этаж. (6+)

5 октября - 13.00

Осенние приключения Ёжика-Серёжика в Мурманске. Литературно-творческое приключение. Отдел детского чтения, 1-й этаж. (6+)

5 октября - 13.00

«Музей С. Есенина». Аудиоэкскурсия. (12+)

5 октября - 14.00

Проект «Про книги вслух». Стань голосом книжных рекомендаций! Молодёжный центр «БиблиоДвиж», цоколь. (12+)

5 октября - 15.00

«Жизнь моя за песню продана». Музыкально-поэтический вечер. Музей С. Есенина. (16+)

5 октября - 15.00

Интерактивные игры. «СОПКИ.СЕМЬЯ», 1-й этаж. (6+)

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца

Выставка творческих работ «Женских рук прекрасные творенья». (6+)

Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)