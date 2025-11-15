АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
15 ноября - 11.00
«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Основная сцена. Пушкинская карта.
15 ноября - 18.00
«Папа. Адажио». Акция «На Севере – Театр». Флориан Зеллер, перевод с французского Ильи Именитова. Психоэксцентрика в двух действиях. Основная сцена.
16 ноября - 18.00
Премьера! «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
17 ноября - 19.00
Творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Александровичем Калягиным. Пушкинская карта.
19 ноября - 19.00
«Любовь и голуби». В. Гуркин, комедия в 2-х действиях.
20 ноября - 19.00
«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
21 ноября - 19.00
«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена.
Пушкинская карта.
22 ноября - 11.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
22 ноября - 18.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
23 ноября - 18.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Акция «На Севере – Театр». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
26 ноября - 19.00
«Призрак оперы». Мюзикл в исполнении звёзд ведущих театров Санкт-Петербурга. Пушкинская карта.
27 ноября - 14.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. Пушкинская карта.
27 ноября - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
29 ноября - 12.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. Пушкинская карта.
29 ноября - 18.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
30 ноября - 18.00
«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
3 декабря - 19.00
«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Пушкинская карта.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
15 ноября - 13.00 и 15.00
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)
15 ноября - 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)
16 ноября - 13.00
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
16 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
21 ноября - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
22 ноября - 13.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
22 ноября - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
23 ноября - 13.00
Пётр Васильев. «Умка». (6+)
23 ноября - 17.00
Николай Шуваловю «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
29 ноября - 13.00
Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
29 ноября - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
30 ноября - 13.00 и 15.00
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
30 ноября - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
29 ноября - 17.00
«Приношение Рахманинову». Музыкально-литературная композиция Юлия Рутберг, ансамбль «Рапсодия».
6 декабря - 18.00
Концертный зал. «Баллада о времени». Концерт солистов филармонии, посвящённый творчеству В. Высоцкого. (12+)
7 декабря - 14.00
Камерный зал. «Мой друг - Моцарт!». Фантазия на музыку Моцарта. Артисты филармонии. (6+)
7 декабря - 18.00
Концертный зал. «Джаз в ХХІ веке!». Анна Бутурлина (вокал) и джазовое трио. Москва. (12+)
7 декабря - 18.00
Арт-кафе. «Букет цветов». Вечер иронической поэзии и музыки в стиле джаз. Артисты филармонии. (12+)
13 декабря - 18.00
Камерный зал. «Flute & Flute». Екатерина Усатенко и Зоя Башко. (18+)
14 декабря - 12.00
Музыкальная гостиная. «Постучимся в Новый год». Ирина Волокославская (кантеле). (6+)
14 декабря - 17.00
Концертный зал. «Дыхание вечности». Анна Шкуровская (арфа), Оганес Казарян (дудук), Марина Омельченко (орган). (12+)
14 декабря - 18.00
Арт-кафе. Ансамбль «ART CINEМА». (12+)
20 декабря - 18.00
Концертный зал. Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк, солисты: Сергей Горбатюк (труба), Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Олег Плоткин (тромбон). (12+)
21 декабря - 18.00
Концертный зал. «Рок-н-ролл без тормозов». Квартет Дениса Мажукова, Москва. (18+)
28 декабря - 17.00
Концертный зал. «Любимые песни из кинофильмов». Ансамбль «ART CINEMAА». (18+)
30 декабря – 14.00 и 16.00
Концертный зал. П.И. Чайковский. Музыкальная сказка «Щелкунчик». Ансамбль солистов филармонии. Художественный руководитель Евгений Попов. Сказку читает Екатерина Ефремова. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
15 ноября – 19.00
Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)
16 ноября – 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
16 ноября – 19.00
Премьера. «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)
22 ноября – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
23 ноября – 12.00
«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)
23 ноября – 19.00
«Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)
29 ноября – 19.00
«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
30 ноября – 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
30 ноября – 19.00
Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
16 ноября - 15.00
Концерт «Пусть радостью наполнятся сердца».
23 ноября - 14.00
Праздник танца «Осенние ритмы».
24 ноября - 12.00
День гимназиста.
25 ноября - 19.00
«Музыка в темноте. Время женщин».
26 ноября - 19.00
«Заложники любви».
27 ноября - 19.00
Спектакль «Убегая от тебя».
29 ноября - 15.00
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
30 ноября - 15.00
Концерт «20 лет вместе».
2 декабря - 19.00
«Ночь её откровений».
3 декабря - 19.00
«Рок-острова».
5 декабря - 15.00
«Щелкунчик».
5 декабря - 19.00
«Лебединое озеро».
9 декабря - 19.00
Наташа Королёва. «The BEST».
13 декабря - 15.00
Юбилейный концерт ансамбля танца «Сполохи».
13 декабря - 16.00
Творческий вечер «Ты просто играй своё сердце...».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно. 11.00
Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)
Ежедневно. 14.00 и 15.00
Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)
Открыта выставка
«Культ еды: край вкусных традиций». В экспозиции воссозданы интерьеры советской кухни, рыбного магазина и мурманской столовой, представлены мебель, посуда, бытовая техника, фотоматериалы и документы эпохи. Выставка раскрывает значимость питания в жизни северян и знакомит с традиционными рецептами.
По 20 декабря
В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.
Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.
Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.
29 ноября - 11.00
Музейное занятие «Моя любимая мама». (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянная экспозиция:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
По 28 декабря
Интерактивный зал «Умная гостиная». Проект предлагает посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея, в том числе и те, которые никогда не покидали запасников. Технологии дополненной реальности позволяют детально рассмотреть картины, погрузиться в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.
По 28 декабря – 17.00
Лекторий «Десять историй о современном искусстве».
15 ноября - 11.00
Мастер-класс по росписи магнита акрилом «Заполярные закаты». (16+)
29 ноября - 12.00
Мастер-класс ко Дню матери «Открытка для мамы». (6+)
30 ноября - 14.00
Мастер-класс «Мамино сердце». (6+)
До 30 ноября
Выставка 3D макетов утраченных скульптур г. Мурманска «Скульптурные истории». (0+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
До 19 ноября
Выставка скульптурных портретов Г. Глухих «Художник ищет совершенства». (0+)
По 28 декабря
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.
21 ноября - 12.00
Музейный праздник «Чудесная акварель», посвящённый Международному дню акварели (6+)
29 ноября - 13.00
Мероприятие с творческой частью «Светлый образ мамы», посвящённое Дню матери. (6+)
30 ноября - 13.00
Тематическое мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве», посвященное Дню матери. (12+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 14 декабря
Художественная выставка «Из ремесла рождается искусство».
22 ноября - 15.00
Мероприятие с мастер-классом в технике плетения «Семейный оберег». (16+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
15 ноября
Мастер-класс «Лица кумиров. Сальвадор Дали». Платно.
Мастер-класс по созданию магнита с изображением Луны.
Лекция «Искусство движения».
Вечер нарративных игр в «Научке».
16 ноября
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке». Платно.
Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».
18 ноября
Заседание клуба «Книжный Мотиватор».
Лекция-занятие «Фигма для учёбы».
19 ноября
Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».
21 ноября
Арт-квартирник «Детский портрет в мировой живописи». Платно.
Концерт ансамбля «Art Cinema Ensemble».
Лекция «Антимикробная резистентность». Платно.
22 ноября
Мастер-класс «Блокнот путешественника». Платно.
Мастер-класс «Пузырьки».
Занятие клуба разговорного английского языка.
Заседание клуба путешественников.
Вечер нарративных игр в «Научке».
Лекция «Военная интервенция Германии в Советскую Россию в 1918 году».
23 ноября
Занятие клуба «Покорители Рунета»: «Справочно-правовые базы данных библиотеки». Платно.
Экскурсия по книгохранению «Книжные лабиринты «Научки».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Заседание клуба «Семейный архив».
Лекция «Путь к идеальному весу».
25 ноября
Лекция-занятие «Фигма для учёбы».
Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».
Акция «День возвращенной книги».
Познавательная программа из цикла о кинематографе и книгах «Узнать новое, вспомнить забытое».
26 ноября
Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».
27 ноября
Виниловый вечер «Как слушать музыку». Часть 2.
28 ноября
Лекция «Профилактика заболеваний ЖКТ».
Платно
29 ноября
Мастер-класс «Краски жизни». Платно.
Мастер-класс по созданию открытки «Любимой маме».
День новой книги.
Вечер нарративных игр в «Научке».
30 ноября
Заседание клуба «Гиря и сельдерей»: «Лето прошло — бодрость осталась!». Платно.
Мастер-класс «Полароидный снимок».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Романтика романса».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
16 ноября - 16.00
Творческая встреча с писателем Асей Лавринович в рамках литературного фестиваля «Книгопед» (16+)
21 ноября - 17.00
Фестиваль талантов «Звезда Арктики» совместно с МАУ МП «Молодёжь 51». (16+)
21 ноября - 19.00
Творческая встреча с писателем Асей Лавринович в рамках литературного фестиваля «Книгопед». (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
До 15 ноября
Областной творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Природы чудеса». (6+)
До 15 ноября
ХХІІ Областной конкурс чтецов «Стихов осенних листопад. (2+)
1-30 ноября
Межрегиональный конкурс фотокосплея «По канону». (12+)
15 ноября - 16.00
Творческое мероприятие «Просто так!»: мастерская радости (изготовление новогодних подарков для детей, проходящих лечение в больнице). (12+)
23 ноября - 14.00
Мастер-класс «От всего сердца». (6+)
30 ноября - 12.00
Фестиваль ко Дню матери. (3+)
30 ноября - 13.00
Творческая встреча с актрисой Екатериной Ефремовой. (5+)
30 ноября - 13.00
Встреча с матушкой Амелиной Софией Александровной. (12+)
30 ноября - 14.15
Концерт новой школы музыки «Music Family» «Мама – главная нота!». (5+)
30 ноября - 14.30
Встреча с художниками Юрием Шачневым и Марией Михайленко «Женские образы в искусстве». (12+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
19 ноября - 14.30
Час памяти «Фронтовые маршруты Победы». (10+)
20 ноября - 12.00
Клуб «Шеститочие» в рамках цикла «Непокоренные», к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. (16+)
20 ноября - 17.00
Исторический экскурс «Вечной памяти живы». (10+)
21 ноября - 12.00
Час памяти «Фронтовые маршруты Победы». (10+)
25 ноября - 10.30
Литературная мозаика «Единственной маме на свете». (0+)
27 ноября - 14.00
Обзор периодических изданий (пресс-кафе) «Позволь нам ноябрь.
увидеться снова». (10+)
29 ноября - 15.00
Встреча-вдохновение «Доброту дарить без сожаления». (10+)
29 ноября
Выставка фоторабот Евгении Ватанской «Притяжение красоты». (10+)
30 ноября - 11.30
Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант». (10+)
Мурманский областной колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Телефон 47-80-42. https://mki-51.ru/)
27 ноября - 12.30
Концерт вокальной музыки. (10+)
29 ноября - 18.00
Концерт «Под покровом Бездонных небес». Четвертая программа проекта «Территория любви». (10+)
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/2009-02-11-09-31-44)
21 ноября - 16.00
Лекция «Имена в истории Мурмана: Алексей Алексеевич Киселев». (12+)
27 ноября - 14.00, 15.00 и 16.00
Экскурсионный день. (6+)