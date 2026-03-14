АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

14 марта - 14.00

15 марта - 14.00

21 марта - 14.00

28 марта - 15.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру. Запись прекращена, так как мест уже нет.

14 марта - 18.00

«Двойник». Драма в 2-х действиях.

15 марта - 18.00

«Безымянная звезда». Лирическая комедия.

18 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Трагикомедия с того света по пьесе Никиты Воронова.

19 марта - 19.00

«Спасите Лёньку!» Драматическое приключение.

20 марта - 19.00

«Мурманский вальс». Городская легенда в 2-х действиях.

21 марта - 11.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви по пьесе Валерия Ткачука.

21 марта - 18.00

«Женитьба». «Комедия с привкусом трагедии» русского классика Николая Васильевича Гоголя.

22 марта - 18.00

«Маскарад». Мистическая драма.

26 марта - 19.00

«Папа. Адажио». Психоэксцентрика в двух действиях.

28 марта - 11.00

«Жихарка». Музыкальная сказка в одном действии.

28 марта - 18.00

«Ужин с дураком». Остроумная комедия положений от известного французского драматурга и режиссёра любимых зрителями фильмов.

29 марта - 18.00

Акция. «Отель двух миров». Мистическая мелодрама.

31 марта - 19.00

«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.

15 апреля - 19.00

Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

14 марта - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

14 марта - 15.00 и 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

15 марта - 13.00 и 15.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

15 марта - 15.00 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

19 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

20 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

21 марта - 13.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

21 марта - 15.00 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

22 марта - 13.00

Николай Шувалов «Колобок». (4+)

22 марта - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)

27 марта - 17.00

Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

27 марта - 19.00

Премьера. Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)

28 марта - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 марта - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

29 марта - 13.00 и 15.00

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

29 марта - 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

14 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).

15 марта - 12.00

Музыкальная гостиная. «Весеннее настроение». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (0+)

15 марта - 17.00

Концертный зал. «И свет таинственный...». Автор-исполнитель Елена Фролова, Москва.

15 марта - 18.00

Камерный зал. «Шахерезада». Ансамбль «MozArt».

16-18 марта - 19.00

Концертный зал. Фестиваль «Денис Мацуев представляет: «Диалог поколений».

21 марта - 14.00

Камерный зал. Из цикла «Музыкальный театр теней». Сказка «Царевна-лягушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (6+)

21 марта - 18.00

Концертный зал. «Моцарт и «Испанский Моцарт» Луиджи Боккерини». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов. Солист Фёдор Амосов (виолончель), Москва.

27 марта - 19.00

Концертный зал. Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия). Классика в джазе.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 марта – 19.00

К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада») «Чужая кровь». Драма. (16+)

15 марта – 12.00

«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

15 марта – 19.00

С. Лобозеров. Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)

20 марта – 19.00

А. Твардовский (малая сцена). «Тёркин. Кто же он такой?». Спектакль-концерт. (12+)

21 марта – 19.00

А. Островский. «Свои люди – сочтёмся». Комедия. (12+)

22 марта – 12.00

По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)

22 марта – 19.00

В. Ольшанский. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». Невероятное происшествие. (12+)

28 марта – 19.00

Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)

29 марта – 12.00

В. Илюхов. «Царевна Несмеяна». Сказка-небывальщина. (6+)

29 марта – 19.00

Премьера. П. Федоров. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

14 марта - 11.00

Конкурсные просмотры «Душа России».

14 марта - 12.00

Зооуголок.

15 марта - 12.00

Зооуголок.

15 марта - 15.00

Гала-концерт «Душа России».

17 марта - 15.00

Зооуголок.

17 марта - 19.00

Олег Митяев.

18 марта - 15.00

Зооуголок.

18 марта - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

19 марта - 19.00

«Песняры».

20 марта - 15.00

Зооуголок.

21 марта - 11.00

Конкурс «Новая энергия».

21 марта - 12.00

Зооуголок.

21 марта - 15.00

Конкурс «Мы юности нашей верны».

21 марта - 16.00

Концерт «На завалинке».

22 марта - 10.00

Конкурс «Новая энергия».

22 марта - 12.00

Зооуголок.

24 марта - 15.00

Зооуголок.

25 марта - 15.00

Зооуголок.

26 марта - 19.00

«Последний шанс».

27 марта - 15.00

Зооуголок.

27 марта - 19.00

Концерт «Планета чудес».

28 марта - 12.00

Зооуголок.

29 марта - 10.00

Фестиваль-конкурс «Русские напевы».

29 марта - 12.00

Зооуголок.

29 марта - 16.00

Концерт «Русские напевы».

31 марта - 15.00

Зооуголок.

1 апреля - 19.00

«Akmal».

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

19 и 20 мая - 19.00

«TODES».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00

проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)

Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152)99-44-58.

Продолжают работу выставки:

«Край озёр, сопок и легенд»;

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской»;

«Лица и события в кадре фотографа»;

«Саамский альбом Георгия Керта: люди, тексты и образы культуры северного народа».

«Написано ветром, нарисовано светом»;

с 14 марта по 10 апреля

«Форма и функции».

14-20 марта

Конкурс «На Севере жить!». Информация на сайте и в группе «ВКонтакте». (0+)

14 марта – 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея: 11.15 - «Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской»; 11.30 «Саамы». (12+)

21 марта – 15.00

«Литературный вечер» по выставке «Написано ветром, нарисовано светом». (16+)

21 марта – 16.00

Экскурсия по открытому хранению. (12+)

28 марта – 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея по залам: 11.15 - «История города Мурманска»; 11.30 - «Великая Отечественная война в Заполярье»; 11.45 - «Старая квартира». (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

14 марта - Михаил Врубель.

28 марта - Франсиско Гойя.

11 апреля - Василий Тропинин.

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

14 марта

Экскурсия по выставке Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».

Неформальная лекция «Мурманские достопримечательности, которых нет».

Творческий квартирник.

Занятие клуба разговорного английского языка.

Заседание клуба путешественников. Платное.

Мастер-класс «Цветущая вишня».

15 марта

Заседание клуба «Покорители Рунета»: «Приложения для тренировки памяти и мышления». Платное.

Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

18 марта

Познавательная программа «Крым: новая глава».

19 марта

Лекция «Ответственное отношение к полости рта».

21 марта

Экскурсия по выставке Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».

Неформальная лекция «История мурманских кинотеатров». Платное.

Мастер-класс «Сова старого замка».

Вечер нарративных игр в «Научке».

22 марта

Заседание клуба «Семейный архив».

Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Мелодии весны». Платное.

Литературное путешествие «Книжные лабиринты «Научки».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

25 марта

«Беседы о важном в «Научке» в рамках цикла встреч «Среди СВОих».

Лекция «Женские образы в живописи и графике».

Акция «День возвращенной книги».

27 марта

Мастер-класс «Лики театра».

Лекция «Дыши счастьем, а не дымом».

28 марта

Неформальная лекция «Знаменитые мурманские «долгострои».

Занятие клуба разговорного английского языка.

День новой книги.

Вечер нарративных игр в «Научке».

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Заседание клуба путешественников.

Презентация книги Игоря Борисовича Циркунова «Арктика и Рында».

29 марта

Финансовый час «Вклады».

Заседание клуба «Покорители Рунета»: «Личное информационное пространство. Основы информационной безопасности».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Творческая встреча с московскими писателями Сергеем Антиповым и Светланой Беловой.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

14 и 28 марта – 12.00

Малышник «Жили-были…». Приглашаются самые маленькие читатели и их родители в гости к сказке. Занятие ориентировано на усидчивых малышей, которым 3 года или почти три года (от 2 лет и 10 месяцев). Платное.