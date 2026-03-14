АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
14 марта - 14.00
15 марта - 14.00
21 марта - 14.00
28 марта - 15.00
«Душа кулис». Экскурсия по театру. Запись прекращена, так как мест уже нет.
14 марта - 18.00
«Двойник». Драма в 2-х действиях.
15 марта - 18.00
«Безымянная звезда». Лирическая комедия.
18 марта - 19.00
«Страсти по Торчалову». Трагикомедия с того света по пьесе Никиты Воронова.
19 марта - 19.00
«Спасите Лёньку!» Драматическое приключение.
20 марта - 19.00
«Мурманский вальс». Городская легенда в 2-х действиях.
21 марта - 11.00
«Летучий корабль». Музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви по пьесе Валерия Ткачука.
21 марта - 18.00
«Женитьба». «Комедия с привкусом трагедии» русского классика Николая Васильевича Гоголя.
22 марта - 18.00
«Маскарад». Мистическая драма.
26 марта - 19.00
«Папа. Адажио». Психоэксцентрика в двух действиях.
28 марта - 11.00
«Жихарка». Музыкальная сказка в одном действии.
28 марта - 18.00
«Ужин с дураком». Остроумная комедия положений от известного французского драматурга и режиссёра любимых зрителями фильмов.
29 марта - 18.00
Акция. «Отель двух миров». Мистическая мелодрама.
31 марта - 19.00
«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.
15 апреля - 19.00
Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».
29 апреля - 19.00
«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
14 марта - 13.00
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
14 марта - 15.00 и 17.00
Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)
15 марта - 13.00 и 15.00
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
15 марта - 15.00 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
19 марта - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
20 марта - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
21 марта - 13.00
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
21 марта - 15.00 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
22 марта - 13.00
Николай Шувалов «Колобок». (4+)
22 марта - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)
27 марта - 17.00
Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)
27 марта - 19.00
Премьера. Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)
28 марта - 13.00
Юлия Абрамова-Иванова «Олень с золотыми рогами». (7+)
28 марта - 15.00 и 17.00
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
29 марта - 13.00 и 15.00
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
29 марта - 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)
Мурманская областная филармония
(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
14 марта - 18.00
Музыкальная гостиная. Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).
15 марта - 12.00
Музыкальная гостиная. «Весеннее настроение». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (0+)
15 марта - 17.00
Концертный зал. «И свет таинственный...». Автор-исполнитель Елена Фролова, Москва.
15 марта - 18.00
Камерный зал. «Шахерезада». Ансамбль «MozArt».
16-18 марта - 19.00
Концертный зал. Фестиваль «Денис Мацуев представляет: «Диалог поколений».
21 марта - 14.00
Камерный зал. Из цикла «Музыкальный театр теней». Сказка «Царевна-лягушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (6+)
21 марта - 18.00
Концертный зал. «Моцарт и «Испанский Моцарт» Луиджи Боккерини». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов. Солист Фёдор Амосов (виолончель), Москва.
27 марта - 19.00
Концертный зал. Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия). Классика в джазе.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
14 марта – 19.00
К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада») «Чужая кровь». Драма. (16+)
15 марта – 12.00
«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)
15 марта – 19.00
С. Лобозеров. Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)
20 марта – 19.00
А. Твардовский (малая сцена). «Тёркин. Кто же он такой?». Спектакль-концерт. (12+)
21 марта – 19.00
А. Островский. «Свои люди – сочтёмся». Комедия. (12+)
22 марта – 12.00
По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)
22 марта – 19.00
В. Ольшанский. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». Невероятное происшествие. (12+)
28 марта – 19.00
Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)
29 марта – 12.00
В. Илюхов. «Царевна Несмеяна». Сказка-небывальщина. (6+)
29 марта – 19.00
Премьера. П. Федоров. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
14 марта - 11.00
Конкурсные просмотры «Душа России».
14 марта - 12.00
Зооуголок.
15 марта - 12.00
Зооуголок.
15 марта - 15.00
Гала-концерт «Душа России».
17 марта - 15.00
Зооуголок.
17 марта - 19.00
Олег Митяев.
18 марта - 15.00
Зооуголок.
18 марта - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка».
19 марта - 19.00
«Песняры».
20 марта - 15.00
Зооуголок.
21 марта - 11.00
Конкурс «Новая энергия».
21 марта - 12.00
Зооуголок.
21 марта - 15.00
Конкурс «Мы юности нашей верны».
21 марта - 16.00
Концерт «На завалинке».
22 марта - 10.00
Конкурс «Новая энергия».
22 марта - 12.00
Зооуголок.
24 марта - 15.00
Зооуголок.
25 марта - 15.00
Зооуголок.
26 марта - 19.00
«Последний шанс».
27 марта - 15.00
Зооуголок.
27 марта - 19.00
Концерт «Планета чудес».
28 марта - 12.00
Зооуголок.
29 марта - 10.00
Фестиваль-конкурс «Русские напевы».
29 марта - 12.00
Зооуголок.
29 марта - 16.00
Концерт «Русские напевы».
31 марта - 15.00
Зооуголок.
1 апреля - 19.00
«Akmal».
21 апреля - 18.30
«Алиса в стране чудес».
19 и 20 мая - 19.00
«TODES».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00
проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)
Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152)99-44-58.
Продолжают работу выставки:
«Край озёр, сопок и легенд»;
«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской»;
«Лица и события в кадре фотографа»;
«Саамский альбом Георгия Керта: люди, тексты и образы культуры северного народа».
«Написано ветром, нарисовано светом»;
с 14 марта по 10 апреля
«Форма и функции».
14-20 марта
Конкурс «На Севере жить!». Информация на сайте и в группе «ВКонтакте». (0+)
14 марта – 11.15-12.00
Экспресс-экскурсия к 100-летию музея: 11.15 - «Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской»; 11.30 «Саамы». (12+)
21 марта – 15.00
«Литературный вечер» по выставке «Написано ветром, нарисовано светом». (16+)
21 марта – 16.00
Экскурсия по открытому хранению. (12+)
28 марта – 11.15-12.00
Экспресс-экскурсия к 100-летию музея по залам: 11.15 - «История города Мурманска»; 11.30 - «Великая Отечественная война в Заполярье»; 11.45 - «Старая квартира». (12+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянная экспозиция:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 19 декабря – 16.00
Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.
Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.
Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:
14 марта - Михаил Врубель.
28 марта - Франсиско Гойя.
11 апреля - Василий Тропинин.
25 апреля - Сергей Дягилев.
2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.
23 мая - Альбрехт Дюрер.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
14 марта
Экскурсия по выставке Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».
Неформальная лекция «Мурманские достопримечательности, которых нет».
Творческий квартирник.
Занятие клуба разговорного английского языка.
Заседание клуба путешественников. Платное.
Мастер-класс «Цветущая вишня».
15 марта
Заседание клуба «Покорители Рунета»: «Приложения для тренировки памяти и мышления». Платное.
Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
18 марта
Познавательная программа «Крым: новая глава».
19 марта
Лекция «Ответственное отношение к полости рта».
21 марта
Экскурсия по выставке Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».
Неформальная лекция «История мурманских кинотеатров». Платное.
Мастер-класс «Сова старого замка».
Вечер нарративных игр в «Научке».
22 марта
Заседание клуба «Семейный архив».
Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Мелодии весны». Платное.
Литературное путешествие «Книжные лабиринты «Научки».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
25 марта
«Беседы о важном в «Научке» в рамках цикла встреч «Среди СВОих».
Лекция «Женские образы в живописи и графике».
Акция «День возвращенной книги».
27 марта
Мастер-класс «Лики театра».
Лекция «Дыши счастьем, а не дымом».
28 марта
Неформальная лекция «Знаменитые мурманские «долгострои».
Занятие клуба разговорного английского языка.
День новой книги.
Вечер нарративных игр в «Научке».
Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».
Заседание клуба путешественников.
Презентация книги Игоря Борисовича Циркунова «Арктика и Рында».
29 марта
Финансовый час «Вклады».
Заседание клуба «Покорители Рунета»: «Личное информационное пространство. Основы информационной безопасности».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Творческая встреча с московскими писателями Сергеем Антиповым и Светланой Беловой.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
14 и 28 марта – 12.00
Малышник «Жили-были…». Приглашаются самые маленькие читатели и их родители в гости к сказке. Занятие ориентировано на усидчивых малышей, которым 3 года или почти три года (от 2 лет и 10 месяцев). Платное.