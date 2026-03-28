АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
28 марта - 11.00
«Жихарка». Музыкальная сказка в одном действии.
28 марта - 15.00
«Душа кулис». Экскурсия по театру. Запись прекращена, так как мест уже нет.
28 марта - 18.00
«Ужин с дураком». Остроумная комедия положений от известного французского драматурга и режиссёра любимых зрителями фильмов.
29 марта - 18.00
Акция. «Отель двух миров». Мистическая мелодрама.
31 марта - 19.00
«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.
4 апреля - 14.00 и 15.30
«Душа кулис».
5 апреля - 14.00 и 15.30
«Душа кулис».
10 апреля - 19.00
«№13».
11 апреля - 14.00
«Душа кулис».
11 апреля - 18.00
«№13».
12 апреля - 11.00
«Золотой цыплёнок».
12 апреля - 14.00
«Душа кулис».
15 апреля - 19.00
Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».
16 апреля - 19.00
«День рождения мамы».
18 апреля - 13.00
«Пёс идёт домой».
18 апреля – 15.00
«Душа кулис».
18 апреля - 18.00
«...Будем жить как боги?..».
24 апреля – 19.00
«День отдыха».
25 апреля – 11.00
«Остров Непослушания».
25 апреля - 14.00
26 апреля - 15.00
«Душа кулис».
29 апреля - 19.00
«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».
30 апреля – 19.00
«Рок-н-ролл на закате».
2 мая - 18.00
«Мадемуазель Нитуш».
3 мая - 18.00
«Мадемуазель Нитуш».
4 и 5 мая - 19.00
«Наш класс»
6 и 7 мая - 19.00
«Амадей».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
28 марта - 13.00
Юлия Абрамова-Иванова «Олень с золотыми рогами». (7+)
28 марта - 15.00 и 17.00
Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
29 марта - 13.00 и 15.00
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
29 марта - 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)
2 апреля - 11.00
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
3 апреля - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
4 апреля - 13.00
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)
4 апреля - 15.00 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
5 апреля - 13.00
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
5 апреля - 15.00 17.00
Корней Чуковский «Муха – Цокотуха». (3+)
9 апреля - 19.00
Гастроли Липецкого государственного театра кукол. Иван Карпов по произведению Николая Гоголя «Нос». (12+)
10 апреля - 19.00
Гастроли Липецкого государственного театра кукол. Иван Карпов по произведению Николая Гоголя «Нос». (12+)
11 апреля - 13.00 и 16.00
Гастроли Липецкого государственного театра кукол. Дмитрий Богданов по произведениям Александра Раскина «Как папа был маленьким». (6+)
12 апреля - 13.00 и 16.00
Гастроли Липецкого государственного театра кукол. Валерий Баджи по мотивам сказки Шарля Перро «Мальчик-с-пальчик». (4+)
16 апреля - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
17 апреля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Концерт перкуссионного оркестра «ДрамТамТам». (12+)
18 апреля - 13.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
18 апреля - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
19 апреля - 13.00
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
19 апреля - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)
24 апреля - 19.00
Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)
25 апреля - 13.00
Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)
25 апреля - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
26 апреля - 13.00
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
26 апреля - 15.00 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
Мурманская областная филармония
(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
2 апреля - 19.00
«Ирландское шоу». Концертный зал.
4 апреля - 18.00
Музыкальный моноспектакль «Ожидание». Авторский проект актрисы и певицы Юлии Китовой и пианистки Марии Макаровой. Камерный зал.
4 апреля - 18.00
«В созвездии гитар». Андрей Скороходов и Михаил Семяшкин. Музыкальная гостиная.
5 апреля - 17.00
«Ярмарка солистов». Оркестр русских народных инструментов «Полярис». Концертный зал.
5 апреля - 18.00
«Венский каприс». Артур Клочков (скрипка), Пётр Макаров (фортепиано). Музыкальная гостиная.
8 апреля - 19.00
Творческий вечер Даниила Спиваковского. Концертный зал.
12 апреля - 17.00
«OrganRock». Владимир Королевский (орган), Сочи. Концертный зал.
12 апреля - 18.00
«Люди в чёрном». Ансамбль «ART CINEMA». Арт-кафе.
12 апреля - 18.00
«Порхающие птицы». Екатерина Усатенко (флейта), Зоя Башко (флейта), Мария Макарова (фортепиано). Музыкальная гостиная.
19 апреля - 12.00
«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Автор и ведущая - Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
19 апреля - 17.00
«Мелодии веков». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр и солист Максим Рубцов (флейта, ирландский вистл, пан-флейта), Москва. Концертный зал.
24 апреля - 19.00
«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.
24 апреля - 19.00
Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.
25 апреля - 18.00
«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.
26 апреля - 18.00
«Рэй. Легенда навсегда». Квартет Дениса Мажукова, Москва. Концертный зал.
1 мая - 17.00
«Музыкальные столицы мира». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.
3 мая - 11.00
«Приключения Буратино». Ансамбль «Калейдоскоп». Камерный зал.
3 мая - 17.00
«Северная сага». Кристина Ротаева (орган, вистл, голос), Екатерина Ефремова (художественное слово, гитара, вокал). Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
28 марта – 19.00
Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)
29 марта – 12.00
В. Илюхов. «Царевна Несмеяна». Сказка-небывальщина. (6+)
29 марта – 19.00
Премьера. П. Федоров. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)
4 апреля – 19.00
«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
5 апреля – 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
5 апреля – 19.00
«Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)
11 апреля – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
18 апреля – 19.00
«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)
19 апреля – 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
19 апреля – 19.00
«Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)
24 апреля – 19.00
Малая сцена. «Тёркин. кто же он такой?». А. Твардовский. Спектакль-концерт. (12+)
25 апреля – 19.00
Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)
26 апреля – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
26 апреля – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
27 марта - 15.00
Зооуголок.
27 марта - 19.00
Концерт «Планета чудес».
28 марта - 12.00
Зооуголок.
29 марта - 10.00
Фестиваль-конкурс «Русские напевы».
29 марта - 12.00
Зооуголок.
29 марта - 16.00
Концерт «Русские напевы».
31 марта - 15.00
Зооуголок.
1 апреля - 15.00
«Akmal».
1 апреля - 15.00
Зооуголок.
1 апреля - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка».
3 апреля - 15.00
Зооуголок.
4 и 5 апреля - 12.00
Зооуголок.
5 апреля - 15.00
Концерт «Я люблю тебя, Россия!».
7, 8 и 10 апреля - 15.00
Зооуголок.
11 апреля - 12.00
Зооуголок.
11 апреля - 15.00
Конкурс «Возьмёмся за руки, друзья!».
11 апреля - 18.00
Концерт «Весенние ритмы».
12 апреля - 12.00
Зооуголок.
12 апреля - 16.00
Концерт «На пыльных тропинках далеких планет...».
14 и 15 апреля - 15.00
Зооуголок.
15 апреля - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка».
16 апреля - 19.00
Спектакль «Парфюмер».
17 апреля - 15.00
Зооуголок.
18 апреля - 12.00
Зооуголок.
18 апреля - 12.00
Фестиваль-конкурс И.Д. Кобзона.
18 апреля - 16.00
Познавательная программа «Путь наставника».
19 апреля - 12.00
Зооуголок.
19 апреля - 14.00
Концерт «Весна идёт!».
19 апреля - 15.00
Концерт «Подари свет».
21 апреля - 15.00
Зооуголок.
21 апреля - 18.30
«Алиса в стране чудес».
22 и 24 апреля - 15.00
Зооуголок.
25 апреля - 12.00
Зооуголок.
25 апреля - 15.00
Областной конкурс «Родные люди».
25 апреля - 19.00
Татьяна Буланова. Мурманск.
26 апреля - 12.00
Зооуголок.
26 апреля - 13.00
Весенний праздник танца.
26 апреля - 15.00
Концерт «Радость зажигает сердца».
28 и 29 апреля - 15.00
Зооуголок.
29 апреля - 19.00
Сергей Пенкин. Юбилейный концерт «65».
1 мая - 15.00
Зооуголок.
2 и 3 мая - 12.00
Зооуголок.
5 и 6 мая - 15.00
Зооуголок.
6 мая - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка».
8 мая - 15.00
Зооуголок.
12 мая - 15.00
Зооуголок.
13 мая - 15.00
Зооуголок.
15 мая - 15.00
Зооуголок.
16 мая - 12.00
Зооуголок.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00
проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)
Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152)99-44-58.
Продолжают работу выставки:
«Край озёр, сопок и легенд»;
«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской»;
«Лица и события в кадре фотографа»;
«Саамский альбом Георгия Керта: люди, тексты и образы культуры северного народа».
«Написано ветром, нарисовано светом»;
по 10 апреля
«Форма и функции».
28 марта – 11.15-12.00
Экспресс-экскурсия к 100-летию музея по залам: 11.15 - «История города Мурманска»; 11.30 - «Великая Отечественная война в Заполярье»; 11.45 - «Старая квартира». (12+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянная экспозиция:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 19 декабря – 16.00
Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.
Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.
Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:
28 марта - Франсиско Гойя.
11 апреля - Василий Тропинин.
25 апреля - Сергей Дягилев.
2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.
23 мая - Альбрехт Дюрер.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
28 марта
Неформальная лекция «Знаменитые мурманские «долгострои».
Занятие клуба разговорного английского языка.
День новой книги.
Вечер нарративных игр в «Научке».
Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».
Заседание клуба путешественников.
Презентация книги Игоря Борисовича Циркунова «Арктика и Рында».
29 марта
Финансовый час «Вклады».
Заседание клуба «Покорители Рунета»: «Личное информационное пространство. Основы информационной безопасности».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Творческая встреча с московскими писателями Сергеем Антиповым и Светланой Беловой.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
28 марта – 12.00
Малышник «Жили-были…». Приглашаются самые маленькие читатели и их родители в гости к сказке. Занятие ориентировано на усидчивых малышей, которым 3 года или почти три года (от 2 лет и 10 месяцев). Платное.