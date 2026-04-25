АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

24 апреля – 19.00

«День отдыха».

25 апреля – 11.00

«Остров Непослушания».

25 апреля - 14.00

26 апреля - 15.00

«Душа кулис».

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

30 апреля – 19.00

«Рок-н-ролл на закате».

2 мая - 18.00

«Мадемуазель Нитуш».

3 мая - 18.00

«Мадемуазель Нитуш».

4 и 5 мая - 19.00

«Наш класс»

6 и 7 мая - 19.00

«Амадей».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

24 апреля - 19.00

Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)

25 апреля - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова. «Олень с золотыми рогами». (7+)

25 апреля - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

26 апреля - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

26 апреля - 15.00 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

24 апреля - 19.00

«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.

24 апреля - 19.00

Анна Егоян. Поэтический вечер. Концертный зал.

25 апреля - 18.00

«От первого лица». Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля. Камерный зал.

26 апреля - 18.00

«Рэй. Легенда навсегда». Квартет Дениса Мажукова, Москва. Концертный зал.

1 мая - 17.00

«Музыкальные столицы мира». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.

3 мая - 11.00

«Приключения Буратино». Ансамбль «Калейдоскоп». Камерный зал.

3 мая - 17.00

«Северная сага». Кристина Ротаева (орган, вистл, голос), Екатерина Ефремова (художественное слово, гитара, вокал). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 апреля – 19.00

Малая сцена. «Тёркин. кто же он такой?». А. Твардовский. Спектакль-концерт. (12+)

25 апреля – 19.00

Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)

26 апреля – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

26 апреля – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

24 апреля - 15.00

Зооуголок.

25 апреля - 12.00

Зооуголок.

25 апреля - 15.00

Областной конкурс «Родные люди».

25 апреля - 19.00

Татьяна Буланова. Мурманск.

26 апреля - 12.00

Зооуголок.

26 апреля - 13.00

Весенний праздник танца.

26 апреля - 15.00

Концерт «Радость зажигает сердца».

28 и 29 апреля - 15.00

Зооуголок.

29 апреля - 19.00

Сергей Пенкин. Юбилейный концерт «65».

1 мая - 15.00

Зооуголок.

2 и 3 мая - 12.00

Зооуголок.

5 и 6 мая - 15.00

Зооуголок.

6 мая - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

8 мая - 15.00

Зооуголок.

12 мая - 15.00

Зооуголок.

13 мая - 15.00

Зооуголок.

15 мая - 15.00

Зооуголок.

16 мая - 12.00

Зооуголок.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00

проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)

Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152) 99-44-58.

Продолжают работу выставки.

«Край озёр, сопок и легенд» (1-й этаж);

по 20 мая - «Написанные ветром, нарисованные светом» (выставочный зал).

по 30 мая - «Форма и функции» (2-й этаж);

«Росгвардия – 10 лет на страже Заполярья» (3-й этаж).

«История Росты» (1-й этаж).

24 и 25 апреля - 11.00-20.00

Экологическая акция «Мирный атом». (12+)

25 апреля - 9.00

Автобусная экскурсия «Тайны саамского мастерства». (18+)

11.15 - экспресс-экскурсия к 100-летию музея. (12+)

12.00 - «Моря, омывающие Кольский полуостров». «Кто такие поморы?» «Кола» (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки:

с 1 февраля по 30 апреля - выставка изданий «Изучаем избирательное право»;

с 1 марта по 30 апреля - выставка изданий «В браке: психология молодой семьи»;

в течение года - выставка изданий «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».

24 апреля

Международная историческая акция «Диктант Победы».

Патриотическая акция «Письмо Герою».

25 апреля

Экскурсия по выставке «Гоголь». Платно.

Мастер-класс по созданию открытки «Кактус». Платно

Концерт кавер-группы «ЩербакоффBand».

Заседание клуба разговорного английского языка.

Акция «День возвращенной книги».

День новой книги.

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Неформальная лекция «История мурманских микрорайонов. «Околобиблиотечные» улицы». Платно.

Мастер-класс «Мишка на севере».

26 апреля

Заседание клуба «Покорители Рунета».

Заседание клуба «Семейный архив».

Музыкальный вечер «Опера против эстрады».

Заседание книжного клуба «Переплет». Платно.

Литературное путешествие в лабиринты Научки «Неформат: книжки-малышки и фолианты».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

28 апреля

Лекция «Белок в рационе питания: почему он так важен и сколько его есть».

Познавательная программа к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

29 апреля

Лекция «Кредиты и займы».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

30 апреля

Приглашают принять участие в марафоне педагогического опыта по физкультурно-оздоровительной работе. Состоится межрегиональный (областной) заочный марафон педагогического опыта «Современные подходы и новые технологии при организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми».