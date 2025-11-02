АФИША ВЫХОДНОГО и ПРАЗДНИЧНОГО ДНЕЙ
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Всероссийская акция «Ночь искусств»
2 и 3 ноября
В Мурманской области состоится ежегодная Всероссийская культурная акция «Ночь искусств». В этом году она приурочена ко Дню народного единства и пройдет под девизом «В единстве культур – сила народа». Ключевые мероприятия акции запланированы в Мурманском областном художественном музее, областном краеведческом музее и областной научной библиотеке. Кроме того, к акции присоединятся учреждения культуры во всех муниципалитетах региона.
2 ноября
В областной научной библиотеке акция пройдёт под названием «Мистические выходные в «Научке». В рамках акции состоятся творческие встречи с писательницами Евгенией Овчинниковой (г. Санкт-Петербург) и Дарьей Бобылевой (г. Москва), лекция культуролога и ведущей подкаста «Искусство для пацанчиков» Насти Четвериковой (г. Москва) «Русские сказки. Перезагрузка». Также гостей ждут мастер-класс по акварели «Магия леса», литературный бранч «Ковен книгочеев», виниловый вечер «Мистика и классика», а также арт-медиация и экскурсия по выставке «Корни» художницы Юлии Воробьевой.
3 ноября
В областном художественном музее акция «Ночь искусств» пройдёт на трех площадках. В главном здании с 17.00 до 23.00 состоятся концертная программа «В единстве культур – наша сила» с участием национально-культурных объединений, ярмарка мастеров, виниловый вечер, концерт «Вдохновленные джазом», выступления рок-групп, мастер-классов, творческих экспериментов, викторин и экскурсий.
В Культурно-выставочном центре Русского музея с 17.00 до 22.00 пройдут выступления ансамбля «Сполохи», мастер-классы художников и экскурсии по выставке Владимира Кумашова.
В отделе народного искусства и ремёсел с 17.00 до 22.00 запланированы концерты народных коллективов, мастер-классы и выставка-ярмарка традиционных ремёсел.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
2 ноября - 11.00
Премьера. «Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский, музыкальная сказка в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
2 ноября - 18.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
3 ноября - 18.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
4 ноября - 18.00
«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта
7 ноября - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена.
Пушкинская карта.
8 ноября - 13.00
«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
8 ноября - 18.00
«Отель двух миров». Эрим-Эмманюэль Шмитт, мистическая мелодрама в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
9 ноября - 13.00
«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
9 ноября - 18.00
«...Будем жить как боги?». Юрий Поляков, мелодрама в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
12 ноября - 19.00
«Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете». Авторский моноспектакль-концерт Алёны Биккуловой «Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете». Пушкинская карта.
13 ноября - 19.00
«Рок-н-ролл на закате». Михаил Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.
14 ноября - 19.00
«Страсти по Торчалову». Никита Воронов, трагикомедия с того света в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
15 ноября - 11.00
«Хрустальная туфелька Золушки». Михаил Романенко, музыкальная сказка в одном действии. Основная сцена. Пушкинская карта.
15 ноября - 18.00
«Папа. Адажио». Акция «На Севере – Театр». Флориан Зеллер, перевод с французского Ильи Именитова. Психоэксцентрика в двух действиях. Основная сцена.
16 ноября - 18.00
Премьера! «Мурманский вальс». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
17 ноября - 19.00
Творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Александровичем Калягиным. Пушкинская карта.
19 ноября - 19.00
«Любовь и голуби». В. Гуркин, комедия в 2-х действиях.
20 ноября - 19.00
«Игра». Энтони Шеффер, перевод с английского Сергея Каменкова-Павлова. Детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
21 ноября - 19.00
«День отдыха». Валентин Катаев, комедия в двух действиях. Основная сцена.
Пушкинская карта.
22 ноября - 11.00
«Жихарка». Михаил Романенко (по русской народной сказке). Музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
22 ноября - 18.00
«Ужин с дураком». Франсис Вебер, перевод с французского Михаила Полищука. Комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
23 ноября - 18.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Акция «На Севере – Театр». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
26 ноября - 19.00
«Призрак оперы». Мюзикл в исполнении звёзд ведущих театров Санкт-Петербурга. Пушкинская карта.
27 ноября - 14.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. Пушкинская карта.
27 ноября - 19.00
«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнёва по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.
29 ноября - 12.00
«Пёс идёт домой». А. Покатнев, драма о животных. Малая сцена. Пушкинская карта.
29 ноября - 18.00
«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. Пушкинская карта.
30 ноября - 18.00
«Осенний пикник». Михаил Романенко, спектакль-квартирник. Фойе театра.
3 декабря - 19.00
«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Пушкинская карта.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
2 ноября - 13.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
2 ноября - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
3 ноября - 13.00
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
3 ноября - 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
4 ноября - 13.00
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
4 ноября - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок». (3+)
7 ноября - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)
8 ноября - 13.00
Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)
8 ноября - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
9 ноября - 13.00 и 15.00
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
9 ноября - 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
14 ноября - 19.00
#ОткрытаяСцена. Оперетта в 2-х действиях. «Цыганский барон». (12+)
15 ноября - 13.00 и 15.00
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)
15 ноября - 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)
16 ноября - 13.00
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
16 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
21 ноября - 19.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
22 ноября - 13.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
22 ноября - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
23 ноября - 13.00
Пётр Васильев. «Умка». (6+)
23 ноября - 17.00
Николай Шуваловю «Заяц, Лиса и Петух». (4+)
29 ноября - 13.00
Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
29 ноября - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
30 ноября - 13.00 и 15.00
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
30 ноября - 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
2 ноября - 17.00
«Пьяццолла VS Морриконе» - ансамбль «ART CINEMA».
3 ноября - 14.00
«Про всё на свете». Самуилу Маршаку посвящается. (6+)
4 ноября - 17.00
«Открытые струны» - Ирина Волокославская (кантеле), Дмитрий Черевко (ренессансная гитара).
6 ноября - 19.00
«Любимые хиты и новые песни» - Ольга Кормухина и Алексей Белов. Мурманский филармонический оркестр.
7 ноября - 19.00
Спектакль «Династии» - Илзе Лиепа. Екатерина Рождественская. Александра Захарова.
8 ноября - 18.00
«Настроение – JAZZ» - Никита Болдырев (гитара), Москва и артисты филармонии.
29 ноября - 17.00
«Приношение Рахманинову». Музыкально-литературная композиция Юлия Рутберг, ансамбль «Рапсодия».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
2 ноября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)
2 ноября – 19.00
«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)
8 и 9 ноября – 19.00
Премьера. «Этот старый водевиль». П. Федоров. Театральное представление. (12+)
15 ноября – 19.00
Премьера. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». В. Ольшанский. Невероятное происшествие. (12+)
16 ноября – 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
16 ноября – 19.00
Премьера. «Саныч». В. Наумов. Притча. (12+)
22 ноября – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
23 ноября – 12.00
«Сказка дикого леса». По мотивам произведений Р. Киплинга. Дикая история о доброй дружбе. (6+)
23 ноября – 19.00
«Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)
29 ноября – 19.00
«Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)
30 ноября – 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
30 ноября – 19.00
Премьера. «Чужая кровь». К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада»). Драма. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
2 ноября - 11.00
Конкурсные просмотры межрегионального фестиваля хореографического искусства «Полярный круг».
3 ноября - 15.00
Концерт исполнителей песен на саамском языке.
4 ноября - 14.00
Межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг».
6 ноября - 12.00
Моноспектакль «В списках не значился».
6 ноября - 15.00
Моноспектакль «В списках не значился».
7 ноября - 19.00
Праздничный концерт «Дворец зажигает огни».
8 ноября - 12.00 и 16.00
Владимир Куклачев Волшебные кошки (г. Мурманск).
11 ноября - 19.00
«Снежный вальс».
12 ноября - 19.00
Алексей Архиповский.
16 ноября - 15.00
Концерт «Пусть радостью наполнятся сердца».
23 ноября - 14.00
Праздник танца «Осенние ритмы».
24 ноября - 12.00
День гимназиста.
25 ноября - 19.00
«Музыка в темноте. Время женщин».
26 ноября - 19.00
«Заложники любви».
27 ноября - 19.00
Спектакль «Убегая от тебя».
29 ноября - 15.00
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
30 ноября - 15.00
Концерт «20 лет вместе».
2 декабря - 19.00
«Ночь её откровений».
3 декабря - 19.00
«Рок-острова».
5 декабря - 15.00
«Щелкунчик».
5 декабря - 19.00
«Лебединое озеро».
9 декабря - 19.00
Наташа Королёва. «The BEST».
13 декабря - 15.00
Юбилейный концерт ансамбля танца «Сполохи».
13 декабря - 16.00
Творческий вечер «Ты просто играй своё сердце...».
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно. 11.00
Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)
Ежедневно. 14.00 и 15.00
Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)
Открыта выставка
«Культ еды: край вкусных традиций». В экспозиции воссозданы интерьеры советской кухни, рыбного магазина и мурманской столовой, представлены мебель, посуда, бытовая техника, фотоматериалы и документы эпохи. Выставка раскрывает значимость питания в жизни северян и знакомит с традиционными рецептами.
По 20 декабря
В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвящённая героям специальной военной операции, тем, кто навсегда вписал свои имена в летопись мужества и доблести России. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии военнослужащих легендарных соединений: 200-й отдельной гвардейской Печенгского ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса, погибших в ходе выполнения специальных и боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Особое место в экспозиции занимают награды и личные вещи Героев Российской Федерации, лейтенанта Н.И. Данильченко, старшего прапорщика Д.С. Васильченко, майора А.А. Спирина.
Посетители могут увидеть фрагменты сбитых над территорией РФ беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, осколки снарядов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригадой морской пехоты.
Из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области демонстрируются трофеи, захваченные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах постоянной дислокации Вооружённых формирований Украины.
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянная экспозиция:
«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.
По 28 декабря
Интерактивный зал «Умная гостиная». Проект предлагает посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея, в том числе и те, которые никогда не покидали запасников. Технологии дополненной реальности позволяют детально рассмотреть картины, погрузиться в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.
По 28 декабря – 17.00
Лекторий «Десять историй о современном искусстве».
2 ноября- 14.00
Мероприятие с творческой частью «Лики Фриды». Мексиканская художница Фрида Кало стала знаменита на весь мир своими автопортретами, наполненными таинственными знаками, разгадав которые, откроется глубокий смысл ее картин.
На мероприятии гости познакомятся с работами художницы и попробуют разгадать скрытый смысл символов, изображенных на картинах. Погрузившись в атмосферу символизма, участники нарисуют свой автопортрет с зашифрованным кодом, известным только им одним.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
Действующие выставки и экспозиции:
«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
По 28 декабря
«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы.
7-9 ноября – 17.00
XVII Международный кинофестиваль «Северный характер».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 14 декабря
Художественная выставка «Из ремесла рождается искусство».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
2 ноября
Всероссийская акция «Ночь искусств» в «Научке».
2-7 ноября
Информационная акция «Вместе – мы сила!».
2 ноября
Виниловый вечер «Мистика и классика». Платно.
Мастер-класс «Магия леса в акварельных красках». Платно.
Литературный бранч «Ковен книгочеев» с писательницей Дарьей Бобылевой.
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Лекция Анастасии Четвериковой «Русские сказки. Перезагрузка».
Экскурсия по концептуальной выставки «Корни» с участием автора – художницы Юлии Воробьевой.
Литературное шоу «Ночь теней» с писательницей, королевой русского хоррора Дарьей Бобылевой. Платно.
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста».
4 ноября
Фестиваль «Киношторм».
5 ноября
«Среди СВОих»: беседуем о важном в «Научке».
Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр». Платно.
6 ноября
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста».
7 ноября
Лекция популяризатора науки Дмитрия Эпштейна на тему «Космонавтика XXI века». Платно.
8 ноября
Мастер-класс «Горное озеро». Платно.
Мастер-класс по созданию открытки «Рисуем предметами».
Занятие клуба разговорного английского языка.
Лекция «Наука ради жизни: последние достижения медицины».
Вечер нарративных игр в «Научке».
9 ноября
Лекция «Создаём финансовую подушку безопасности».
Занятие клуба «Покорители Рунета»: «Возможности компьютерной графики».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Шахматный турнир.
Лекция «Во всех ты, душечка, нарядах хороша».
11 ноября
Лекция «Беседы о женском здоровье».
Лекция-занятие «Фигма для учёбы».
12 ноября
Арт-медиация по выставке «Корни».
Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».
13 ноября
Лекция «Кибербаза. Как защитить свое цифровое пространство». Платно.
Экскурсия «Теплые истории для озябшего туриста».
14 ноября
Познавательная программа «Стратегия здоровья: профилактика и управление диабетом». Платно.
15 ноября
Мастер-класс «Лица кумиров. Сальвадор Дали». Платно.
Мастер-класс по созданию магнита с изображением Луны.
Лекция «Искусство движения».
Вечер нарративных игр в «Научке».
16 ноября
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке». Платно.
Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».
18 ноября
Заседание клуба «Книжный Мотиватор».
Лекция-занятие «Фигма для учёбы».
19 ноября
Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».
21 ноября
Арт-квартирник «Детский портрет в мировой живописи». Платно.
Концерт ансамбля «Art Cinema Ensemble».
Лекция «Антимикробная резистентность». Платно.
22 ноября
Мастер-класс «Блокнот путешественника». Платно.
Мастер-класс «Пузырьки».
Занятие клуба разговорного английского языка.
Заседание клуба путешественников.
Вечер нарративных игр в «Научке».
Лекция «Военная интервенция Германии в Советскую Россию в 1918 году».
23 ноября
Занятие клуба «Покорители Рунета»: «Справочно-правовые базы данных библиотеки». Платно.
Экскурсия по книгохранению «Книжные лабиринты «Научки».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Заседание клуба «Семейный архив».
Лекция «Путь к идеальному весу».
25 ноября
Лекция-занятие «Фигма для учёбы».
Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».
Акция «День возвращенной книги».
Познавательная программа из цикла о кинематографе и книгах «Узнать новое, вспомнить забытое».
26 ноября
Мастер-класс «Тайны средневековых миниатюр».
27 ноября
Виниловый вечер «Как слушать музыку». Часть 2.
28 ноября
Лекция «Профилактика заболеваний ЖКТ».
Платно
29 ноября
Мастер-класс «Краски жизни». Платно.
Мастер-класс по созданию открытки «Любимой маме».
День новой книги.
Вечер нарративных игр в «Научке».
30 ноября
Заседание клуба «Гиря и сельдерей»: «Лето прошло — бодрость осталась!». Платно.
Мастер-класс «Полароидный снимок».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Романтика романса».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://vk.com/21aart)
Открыта
Концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», к 130-летию со дня рождения поэта. (16+)
Книжная выставка «Литературные юбилеи 2025» (из фонда редких книг). (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
1 ноября - 13.00
Мемориальный комплекс «Долина Славы». аудиоэкскурсия (Освобождение Заполярья от немецко-фашистских захватчиков). Сайт библиотеки https.//www.libkids51.ru/. (12+)
2 ноября - 12.00-16.00
«В единстве народа – будущее России». Историческая викторина. Зал художественной литературы (2-й этаж). (12+)
2 ноября - 13.00
«О чем расскажут мерлоны и часовники». Медиаралли по Москве. Мероприятие из цикла «Что ни город то норов». Отдел детского чтения (1-й этаж). (7+)
2 ноября - 14.00
Проект «Про книги вслух!». Запиши аудиоаннотацию и получи возможность стать частью эфира «Большого Радио». Молодёжный центр «БиблиоДвиж» (цоколь). (12+)
2 ноября - 14.00-16.00
«Классический твистер и дженга». Игра для весёлой кампании (от 2-х игроков) Медиатека (2-й этаж). (12+)
2 ноября -17.00-18.00
«Вместе мы – Россия». Мастер-класс по сборке спилс-карт РФ (День народного единства). Центр добровольческих инициатив «Наше дело» (цоколь). (12+)
Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г. Мурманск, ул. Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца
Выставка фоторабот Евгении Ватанской. (12+)