АФИША ВЫХОДНОГО и ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

г. МУРМАНСК

В рамках новогодней праздничной программы в Мурманской области пройдёт более 700 мероприятий.

5 января 13.00

Святочные гуляния. Народный театр «Окрутники» в образах ряженых поздравит всех с наступившим Рождеством.

г. Мурманск, Пять Углов.

5 января - 16.00

«Новогоднее караоке».

г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский».

6 января - 14.00

Квиз «Такой разный Новый год».

г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский».

7 января - 13.00

Массовое народное гуляние «Рождество Христово». В программе игры и конкурсы для детей и взрослых, а также рождественские колядования.

г. Мурманск, остановочный комплекс ул. Гагарина, зона отдыха «Семёновское озеро».

По 8 января 2025 года

Работает традиционная праздничная ярмарка «На Севере – тепло!». В торговых рядах северяне и гости города смогут приобрести ёлки и еловые композиции, новогодние подарки, украшения для дома, продукцию из оленины и рыбные деликатесы от местных производителей. Региональные предприниматели удивят разнообразием вкусов блюд арктической кухни и ароматных безалкогольных напитков.

Взрослых и детей ждут большая развлекательная программа, мастер-классы, тематические фотозоны и сказочный ледяной лабиринт.

По традиции каждый желающий сможет бесплатно отправить новогоднюю открытку в любой населённый пункт нашей страны из Почтового домика.

Время работы ярмарки: с 21 по 30 декабря - с 12.00 до 20.00, 31 декабря - с 12.00 до 18.00, с 1 по 8 января - с 12.00 до 20.00.

г. Мурманск, ул. Воровского.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

4 января - 12.00

«Хрустальная туфелька Золушки». М. Романенко, музыкальная сказка. Пушкинская карта.

4 января - 13.30; 14.00; 14.30; 15.00 и 15.30

Мероприятие «В гостях у Дедушки Мороза». Резиденция главного зимнего Волшебника в театре! Ваша личная Новогодняя история с Дедом Морозом и Снегурочкой!

4 января - 19.00

«Чародеи. С Новым годом!». Н. Гадомский, М. Романенко, спектакль-концерт. Пушкинская карта.

5 января - 12.00 и 15.00

6 января - 12.00

«Хрустальная туфелька Золушки». М. Романенко, музыкальная сказка. Пушкинская карта.

6 января - 13.30; 14.00; 14.30; 15.00 и 15.30

Мероприятие «В гостях у Дедушки Мороза». Резиденция главного зимнего Волшебника в театре! Ваша личная Новогодняя история с Дедом Морозом и Снегурочкой!

6 января - 19.00

«Чародеи. С Новым годом!». Н. Гадомский, М. Романенко, спектакль-концерт. Пушкинская карта.

7 января - 15.00

«Снежная королева». Е. Шварц, детский мюзикл-сказка. Петербургская оперетта.

7 января - 19.00

«Мистер Икс». И. Кальман, оперетта. Петербургская оперетта.

8 января - 12.00

«Новогодние приключения Маши и Вити». Одноактный мюзикл. Петербургская оперетта.

8 января - 17.00

«Труффальдино из Бергамо». Автор пьесы Карло Гольдони, автор либретто Ким Рыжов, Мюзикл в 2-х действиях. Петербургская оперетта.

10 января - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

11 января - 12.00

«Жихарка». М. Романенко, музыкальная сказка. Малая сцена. Пушкинская карта.

11 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер (перевод с французского М. Полищука), комедия в двух действиях. Пушкинская карта.

12 января - 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка в двух действиях. Пушкинская карта.

15 января - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

16 января - 19.00

«Фонтан страстей». Инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова, реприза на грани нервного срыва в одном действии. Малая сцена. Пушкинская карта.

17 января - 19.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». И. Жамиак, интеллектуальная комедия в двух действиях. Малая сцена. Пушкинская карта.

18 января - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. Пушкинская карта.

19 января - 12.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Л. Манонина-Петрович, истории о приключениях Ёжика и его друзей по сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. Пушкинская карта.

19 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. Пушкинская карта.

22 и 23 января - 19.00

«Поздняя любовь». В. Мухарьямов, комедия. Пушкинская карта.

25 января - 12.00 и 15.00

«Жихарка». М. Романенко, музыкальная сказка. Малая сцена. Пушкинская карта.

26 января - 19.00

«Волки и овцы». А. Островский, криминальное чтиво в двух действиях. Пушкинская карта.

30 января - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Акция «На Севере – Театр». Пушкинская карта.

26 февраля - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков. Фантастическая сказка для взрослых. Московский театр комедии.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

Уважаемые зрители! Мурманский областной театр кукол приглашает вас с 20 декабря по 12 января на новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки!

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

9 января - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

10 января - 19.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

11 января - 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

11 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

12 января - 13.00

Премьера! Пётр Васильев. «По щучьему велению». (6+)

12 января - 16.00 и 18.00

Премьера! Пётр Васильев. «Сказка о глупом мышонке». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

4 января - 16.00

«Сальвадор». Танцевальный спектакль. Автор и режиссёр-постановщик Наталья Зайкова. Концертный зал.

5 января - 12.00

«Новогодняя погремушка». Музыкальная гостиная.

5 января - 14.00

«Музыкальные приключения в органном королевстве». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.

5 января - 18.00

«Орган и музыка космоса». Тимур Халиуллин (орган), Москва. Концертный зал.

6 января - 12.00

«Самая красивая звезда». Камерный зал.

6 января - 15.00

«Самая красивая звезда». Камерный зал.

6 января - 16.00

Ансамбль средневековой музыки «DROLLS» и Молодёжный оркестр Карелии. Концертный зал.

7 января - 14.00

«Путешествие в детство». Arctic-brass. Руководитель Сергей Горбатюк. Концертный зал.

8 января - 13.00

«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.

8 января - 16.00

«Хрустальный Щелкунчик». Концертный зал.

12 января - 17.00

«Душа Армении». Три дудука и орган. Концертный зал.

19 января - 17.00

«Музыкальная радуга счастья». Концертный зал.

25 января - 17.00

«Музыка в трёх измерениях». Камерный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4, 5 и 6 января 2025 года – 12.00 и 15.00

Новогодние представления для детей с Дедом Мороз и Снегурочкой.

Премьера! «Царевна-Несмеяна». В. Илюхов. Сказка-небывальщина. (6+)

11 января – 19.00

«Семейка Краузе». по пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

12 января – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)

12 января – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

18 января – 19.00

Премьера. «Семейный портрет глазами постороннего». С. Лобозеров. Эксцентрическая комедия. (16+)

19 января – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

19 января – 19.00

Премьера. «Свои люди – сочтёмся». А. Островский. Комедия. (12+)

25 января – 19.00

«Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

26 января – 12.00

«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

26 января – 19.00

«Чехонтэффи». По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Каждую среду - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

4 января - 11.00

Музыкальный спектакль «Приключения семьи Снегурочки. сказка про украденное время».

4 января - 15.00

Музыкальный спектакль «Приключения семьи Снегурочки. сказка про украденное время».

7 января - 19.00

Спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».

11 января - 16.00

Концерт «Эх, да, Зима!» ансамблей народной песни «Любава» и «Горенка», фольклорного ансамбля «Потешенки».

12 января - 15.00

Концерт «Рождественские встречи» вокального ансамбля «Встреча друзей» и фольклорного ансамбля «Беломорье».

18 января - 15.00

Областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

19 января - 14.00

Творческий вечер «Спасибо, жизнь, за радость», посвящённый юбилею балетмейстера ансамбля танца «Радость». Н.В. Русаковой.

19 января - 15.00

Концерт «Крещенские посиделки». хора украинской песни «Джерела».

26 января - 15.00

Концерт «Сполохи». В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи» с участием хореографических коллективов Мурманской области.

26 января - 16.00

Концерт «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…» клуба авторской песни «Пять углов», посвящённый творчеству В.С. Высоцкого.

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в дни работы музея (четверг и пятница - выходные дни) обзорные экскурсии по музею.

4 января - 11.00-13.00

Творческая мастерская «Новогодний сувенир» в рамках Культурной программы «Новогодний кавардак». (6+)

5 января - 13.00 и 15.00

Обзорная экскурсия от директора Мурманского областного краеведческого музея Собашниковой Елены Павловны.

5 января - 16.30

Мастер-класс «Новогодний папертоль» в рамках Культурной программы «Новогодний кавардак». (6+)

6 января - 12.00

«Коляда-коляда». -творческая мастерская в рамках Культурной программы «Новогодний кавардак».

6 января - 15.00

«Рождественская экскурсия» в рамках Культурной программы «Новогодний кавардак».

8 января - 11.00

Мастер-класс «Поймай северное сияние» по рисованию акриловыми красками в рамках Культурной программы «Новогодний кавардак».

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

В рабочие дни музея (по предварительной записи) обзорная экскурсия.

4, 5, 7 и 8 января - 10.00-18.00

Интерактивная программа «Снежный ком».

10 января - 10.00

Экскурсия «Туристическими маршрутами» - «Ловозерский горно-обогатительный комбинат».

25 января - 10.00

Кинопоказ выходного дня «Блокада всегда со мной».

25 января - 15.00

Экскурсия для студентов «Подарок ко Дню студента».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

4, 5, 7 и 8 января - 15.00

Обзорная экскурсия.

4 января - 11.00

Мастер-класс «Рождественский подсвечник».

5 января - 11.00

Мастер-класс «Рождественские Козули».

7 января - 11.00

Мастер-класс «Рождественские Козули».

8 января - 11.00

Мастер-класс «Подвеска Чебурашка».

25 января - 15.00

Квест-игра «Советский новый год».

24 января - 15.00

Игра «День студента».

29 января - 15.00

Урок мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Художественные выставки:

по 19 января – фотовыставка работ сотрудников ФГУП «Атомфлот» – участников и победителей конкурса «Арктика. Люди. Ледоколы»

8 января - 14.00

Мастер-класс «Волшебство в деталях». (16+)

11 января - 18.00

Мастер-класс «Весёлый снеговик». (16+)

16 января - 19.00

Мастер-класс «Коллаж на пластинке». (16+)

17 января - 18.30

Мастер-класс «Зима в сердце». (16+)

18 января - 18.00

Мастер-класс «Картина в коллажной технике». (16+)

25 января - 14.30

Мастер-класс по созданию открытки «Вишневый сад». (12+)

26 января - 14.30

Мастер-класс по созданию рисунка «Дама с собачкой». (12+)

26 января - 16.00

Экскурсия в книгохранение «Книжные лабиринты «Научки». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +)7 (8152) 45-08-58. http.//mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

4 и 5 января - 12.15

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

4 января - 13.00

Мастер-класс «Значок с нуля». (6+)

4 января - 14.00

«Космонавтика для детей». (6+)

8 января - 12.15

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

8 января - 13.00

Мастер-класс «Значок с нуля». (6+)

8 января - 14.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

8 января - 15.00

Мастер-класс «Значок с нуля». (6+)

8 января - 16.30

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

18 и 25 января - 12.30

«Космонавтика для детей». (6+)

18 и 25 января - 13.30

«Спасибо, Космос». (6+)

18 января - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

18 и 25 января - 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

18 и 25 января - 17.00

«Энергия Вселенной». (12+)

18 и 25 января - 18.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

18 и 25 января - 19.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

19 и 26 января - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

19 и 26 января - 13.30

«Вода - чудо природы». (6+)

19 и 26 января - 16.00

«Солнце Звезда нашей жизни». (12+)

19 и 26 января - 17.00

«Розетта». (12+)

19 и 26 января - 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

19 и 26 января - 19.00

«Призрак Вселенной». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

По 12 января

«Новогодний книжный карнавал». Отдел художественной литературы приглашает читателей посетить книжную выставку, посвящённую Новому году и Рождеству.

«Волшебство глазами детей». В холле второго этажа работает выставка детских рисунков «Волшебство глазами детей».

По 14 января

«Новогодние истории». Зал информационно-библиографической работы приглашает на выставку, посвящённую грядущим зимним праздникам - Новому году и Рождеству.

По 31 января

«Этот сказочный Новый год». Узнать всё-всё-всё про Новый год и прикоснуться к праздничному волшебству приглашает книжная выставка в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ».

4 января - 13.00, 14.00 и 16.00

«Ёлкус! Чудус! Новый годус». Квест. (7+)

4 января - 14.00

«Снеговик собирает друзей». Познавательно-игровое мероприятие. Мастер-класс (6+) Обязательная предварительная запись.

4 января - 13.00 и 15.00

«Как развеселить Снеговика». Литературно-игровой час. (6+)

4 января - 15.00

Ёлка. Мандарин. Гирлянда. Игра в формате «Где логика?». (12+)

4 января - 15.00 и 16.00

«Чудеса под Новый год». Новогодняя викторина. (10+)

4 января - 16.00

«Рождественское украшение». Мастер-класс. (7+) Обязательная предварительная запись.

5 января - 13.00

Приключения под Новый год. Интерактивный час. (6+)

5 января - 13.00, 14.00 и 16.00

Ёлкус! Чудус! Новый годус. Квест. (7+) Обязательная предварительная запись.

5 января - 13.00 и 16.00

«Животный мир нашего края». Познавательно-игровая викторина. (8+)

5 января - 13.00

История новогодней игрушки. Игра-путешествие. (7+)

5 января - 14.00

Новогодняя игрушка из фетра. Мастер-класс. (6+) Обязательная предварительная запись.

5 января - 16.00

Ёлка. Мандарин. Гирлянда. Игра в формате «Где логика?». (12+)

6 января - 14.00 и 16.00

Рождественский шарик пожеланий. Мастер-класс. (6+)

6 января - 15.00 и 16.00

«Чудеса под Новый год». Новогодняя викторина. (10+)

6 января - 17.00

Антигаджет. Игры на бумаге. (12+)

8 января - 13.00

Кофейное рисование. Мастер-класс. Обязательная предварительная запись по телефону 44-08-75. (6+)

8 января - 14.00

Угадай гаджет: экспонаты музея информации. (6+)

8 января - 15.00

Мастер-класс по настольной игре «Эверделл». (16+)

8 января - 15.00

Рождественский шарик. Мастер-класс. Обязательная предварительная запись по телефону 44-10-35. (6+)

8 января - 17.00

Антигаджет. Игры на бумаге. (12+)

26 января - 14.00

«Ангел на удачу». Мастер-класс.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

4 января - 15.00

Киноклуб. Показ фильма «Гринч - похититель Рождества». (12+)

5 января - 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Пока ты спал». (12+)

8 января - 14.00

Мастер-класс «Волшебство в деталях». (16+)

8 января - 15.00

Киноклуб. Показ фильма «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён». (16+)

9 января - 18.00

Поэтическо-музыкальный спектакль «Небо-отражение земли». (16+)

10 января - 18.00

«Рождественский концерт». (12+)

11 января - 17.00

Фестиваль духовной музыки «В свете Рождества». (12+)

12 января - 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Эльф». (16+)

12 января - 18.00

Мастер-класс «Весёлый снеговик». (16+)

16 января - 19.00

Мастер-класс «Коллаж на пластинке», посвящённый Всемирному дню ТИе ВеаНез. (16+)

17 января - 18.30

Мастер-класс «Зима в сердце». (16+)

18 января - 18.00

Мастер-класс «Картина в коллажной технике», посвящённый 160-летию со дня рождения В.А. Серова. (16+)

19 января - 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Необыкновенная история на Рождество». (12+)

24 января - 17.00

Игротека «Имаджинариум». (16+)

24 января - 18.00

Лекция «Скандинавский бестиарий». (12+)

26 января - 17.00

Киноклуб. Показ фильма «Ноэль». (12+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С 3 января

Постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» + экскурсии по записи.

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-XXI веков».

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Огонёк». Жизнь как праздник». Фотографии из собрания Мультимедиа арт музея. г. Москва.

До 19 января

«Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.

С 23 января

История собрания музея. Живопись, графика, ДПИ. К 35-летию создания Мурманского областного художественного музея. Из собрания музея.

4 января - 12.00

Мастер-класс для детей «Зимний лес».

4 января - 16.00

Мастер-класс по росписи магнита акрилом «Небо Севера».

5 января - 14.00

Мастер-класс «Роспись текстильной сумки».

8 января - 12.00

Мастер-класс для детей «Морозный снегирь».

8 января - 16.00

Мастер класс по акварели «Зимний пейзаж».

11 января - 12.00

Мероприятие для детей с творческой частью «Набойка».

11 января - 16.00

Мастер-класс «Как приручить акварель. Абсорбент».

12 января - 12.00

Мастер-класс для детей по мраморированию бумаги «Снеговик».

18 января - 16.00

Мастер-класс по созданию диорамы «Снежная долина».

19 января - 12.00

Мастер класс по акварели «Зимний пейзаж».

19 января - 15.00

«Лики Фриды». Мастер-класс из серии «Хочу как..!».

25 января - 17.00

«Когда началось современное искусство и почему оно такое?». Лекция из цикла «10 историй о современном искусстве».

26 января - 12.00

Мастер-класс для детей по мраморированию бумаги «Здравствуй, солнце».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Новогодние мероприятия

С 29 января

Выставка «Петродворец 1944 года в автолитографиях Романа Жидкова». Из коллекции Владимира Беликова. Москва. Посвящена Дню полного снятия блокады Ленинграда

С 3 января

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета.

Выставка «Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева. Из собрания музея.

Выставка «Ясненько». Живопись Михаила Глотова. г. Мурманск.

До 26 января

Выставка «Лица. Метаморфозы реальности». Живопись А.А. Сергиенко. ЗАТО г. Североморск.

4 января - 12.00

Тематическое мероприятие «Где живёт Снегурочка?».

4 января - 15.00

Тематическое мероприятие «Самая рождественская сказка «Щелкунчик».

5 января - 12.00

Тематическое мероприятие «Тайна фарфора» с мастер-классом по росписи предмета «Зимний лес».

5 января.15.00

Мероприятие «Чайные традиции в культуре русского народа» с мастер-классом «Подарочная упаковка чая».

6 января - 12.00

Тематическое мероприятие «Тайна фарфора» с мастер-классом по росписи предмета «Зимний лес».

6 января - 15.00

Мероприятие «Чайные традиции в культуре русского народа» с мастер-классом «Подарочная упаковка чая».

8 января - 12.00

Тематическое мероприятие «Где живёт Снегурочка?».

8 января - 15.00

Тематическое мероприятие «Самая рождественская сказка «Щелкунчик».

11 января - 15.00

Мероприятие «Цвет и свет полярной ночи» с мастер-классом «Заполярные огни».

11 января - 12.00

Мероприятие «День пушистой нежности» с мастер-классом «Значок «Мягкая лапка».

11 января - 16.00

Мария Васильевна Якунчикова-Вебер. Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

12 января - 12.00

Мероприятие «Зимние забавы» с мастер-классом «Снеговик».

12 января - 15.00

Тематическое мероприятие «Самая рождественская сказка «Щелкунчик».

18 января - 12.00

Тематическое мероприятие «Самая северная сказка».

18 января - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

19 января - 12.00

Мероприятие «Красота полярной ночи» с мастер-классом «Северный пейзаж».

19 января - 15.00

Мероприятие «День пушистой нежности» с мастер-классом «Значок «Мягкая лапка».

25 января - 12.00

Мероприятие «Портрет Зимы» с мастер-классом «Зимушка - Зима».

25 января - 15.00

Экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX-XXI веков».

25 января - 16.00

Валентин Александрович Серов. Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

26 января - 12.00

Мероприятие «День северного сияния в холодильнике» с творческим заданием «Морозильная история».

26 января - 15.00

Тематическое мероприятие «Где живёт Снегурочка?».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Выставки в течение месяца:

«Делу время, потехе час». Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мастер-классы.

С 3 января

«На родной земле». Живопись Виктора Шибалова. Мурманск. К 75-летию со дня рождения художника.

4 января - 14.00

Мероприятие «Зимние каникулы с Домом ремёсел» с мастер-классом «Брошь «Снежинка» из фоамирана.

5 января - 12.00

Областной детский праздник «Рождественские посиделки».

6 января - 14.00

Мероприятие «Зимние каникулы с Домом ремёсел» с мастер-классом «Рождественский ангел».

8 января - 14.00

Мероприятие «Зимние каникулы с Домом ремёсел» с мастер-классом «Занимательное выжигание по дереву».

11 января - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Рисуем шерстью».

17 января - 14.00

Мероприятие «День творчества и вдохновенья».

18 января

День открытых дверей в честь 35-летия МОХМ «У музея юбилей».

24 января

Мероприятие с мастер-классом «Наш друг – белый мишка».

25 января

Мероприятие с мастер-классом «Блокадная ласточка – символ добрых вестей».