АФИША ВЫХОДНОГО и ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

г. МУРМАНСК

Новогодние мероприятия в городе-герое

Цикл ёлок главы города Мурманска. В этом году артисты Детской театральной школы подготовили новогоднюю постановку «Путешествие «Голубой стрелы» для ребят старше 6 лет и кукольный спектакль «Чудесное спасение Корзинкина» для самых маленьких.

На 16 точках по всему городу будет организована ярмарочная выездная торговля «Ёлочные базары».

6 - 11 января

Ярмарка «На Севере - тепло!» на улице Воровского. По сложившейся традиции гостей ждут блюда арктической кухни, а также новинка 2025 года –ледяной бар. Время работы ярмарки: по 11 января - с 12.00 до 20.00.

На радость юным мурманчанам у главной мурманской ёлки разместится ледовый дом Деда Мороза и праздничная карусель.

6 января – 14.00

В здании Центра современной культуры и творчества (ул. Зои Космодемьянской, 2а) состоится интерактивный кукольный спектакль «Рождественское чудо».

7 января – 14.00

На лодочной станции Семёновского озера жителей и гостей города ждёт праздничное гуляние «Свет Христова Рождества». В программе: традиционные народные представления и концертные номера творческих коллективов Мурманска, ярмарка сувениров ручной работы, игры и конкурсы для детей.

9 января – 9.00

В город-герой прибудет поезд Деда Мороза.

11 января

Акция «Первый рассвет» соберёт мурманчан на самой высокой точке города – сопке «Солнечная горка», чтобы разделить радость окончания полярной ночи.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

6 января – 11.00

Зимняя снежная сказка и новогодний праздник с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. (6+)

6 января – 18.00

Вечерний спектакль-концерт в атмосфере любимой новогодней кинокомедии.

18 января – 18.00

«Двойник». Инсценировка Юлии Булавиной (по повести Ф.М. Достоевского). Драма в двух действиях. (18+)

25 января – 18.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов. Мистическая драма в двух действиях. (16+)

30 января -19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян. Лирическая комедия в двух действиях. (16+)

31 января – 11.00

«Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Людмила Манонина-Петрович (по сказкам Сергея Козлова). Сказка в одном действии. Спектакль малой сцены. (0+)

Гастроли Музыкальный театр «Петербургская оперетта»

7 января – 14.00

«Золушка». Сергей Шалагин. Музыка Антонио Спадавеккиа. Мюзикл для детей и их родителей в одном действии. (0+)

Музыкальный театр «Петербургская оперетта»

7 января – 17.00

«Обыкновенное чудо». По мотивам пьесы Евгения Шварца. Мюзикл Геннадия Гладкова в двух действиях. (6+0

8 января – 15.00 и 19.00

«История большой любви». Режиссёр спектакля н.а. России Л.Н. Кулагин. Лирическая драма в двух действиях. (16+)

Гастроли в рамках ІІ фестиваля театра в Хибинах «Талант»

28 января – 19.00

«Механика любви». По стихотворениям любимых поэтов (Р. Рождественского, С. Есенина, И. Северянина, Б. Пастернака. М. Цветаевой, Л. Филатова и др.). Музыкально-поэтический спектакль в одном действии. В ролях Ольга Красько, Максим Колосов. (12+)

29 января – 19.00

«Гранатовый уксус». По мотивам рассказа Наринэ Абгарян «Зулали». Сюрреализм в одном действии. В главной роли заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. (18+)

31 января – 19.00

«Падаю вверх». Творческий вечер-концерт заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

По 11 января 2026 года новогодние представления с участием Деда Мороза и

7 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

8 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

8 января - 18.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

9 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

9 января - 18.00

Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

10 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

10 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

11 января - 14.00

Премьера. Редьярд Киплинг. «Любопытный слонёнок». (6+)

11 января - 16.30 и 18.30

Премьера. Пётр Васильев. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Филармония новогодняя

7 января – 12.00 и 15.00

Камерный зал. «Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. (6+)

8 января – 14.00 и 16.00

Концертный зал. «Маленький принц». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. Артисты филармонии. (6+)

9 января - 17.00

Музыкальная гостиная. «Сувенир из Неаполя». Артур Клочков (скрипка), Михаил Семяшкин (гитара). (6+)

9 января - 18.00

Камерный зал. «Букет цветов». Вечер иронической поэзии и музыки в стиле джаз. Артисты филармонии. (12+)

11 января - 17.00

Камерный зал. «Старые весы». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Пётр Макаров (фортепиано). (6+)

17 января - 18.00

Музыкальная гостиная. Музыкальный-литературный салон «Комильфо». «У камина». Ансамбль «Серенада». (12+)

24 января - 18.00

Концертный зал. «Каскад любимых мелодий. музыка кино, оперетта, мюзикл, эстрада» с участием ведущих солистов театра «Московская оперетта». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. (12+)

28 января - 19.00

Камерный зал. Концерт, посвящённый 270-летию со дня рождения В.А. Моцарта. Ансамбль «MozArt». (12+)

31 января - 18.00

Концертный зал. Хору «Амадеус» - 55 лет! Юбилейный концерт.

12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6 января – 12.00 и 15.00

Премьера. По мотивам сказок А.С. Пушкина. «У Лукоморья». Сказка катавасия с участием всех и вся. (0+)

10 января – 19.00

С. Лобозеров. «Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)

11 января – 19.00

Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)

17 января – 19.00

К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях. (12+)

18 января – 12.00

А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). «Приключения Буратино». Театральная сказка. (6+)

18 января – 19.00

А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

25 января – 12.00

С. Аксаков. «Аленький цветочек». Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

25 января – 19.00

П. Федоров. Премьера. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)

31 января – 19.00

А. Островский. «Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

6 и 7 января - 19.00

«Щелкунчик»

8 января – 15.00 и 19.00

Мюзикл «Карнавальная ночь» Егора Дружинина.

10 января - 14.00

«Маугли». Сказка с анимацией.

10 января - 16.00

Концерт «Бард-маскарад».

10 января - 17.00

«Малыш и Карлсон». Сказка с анимацией.

11 января - 15.00

Концерт «Накануне Рождества».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно. 11.00

Обзорная экскурсия для учащихся школ Мурманской области. (6+)

Ежедневно. 14.00 и 15.00

Обзорная экскурсия с гидом - экскурсоводом по обновлённой экспозиции музея (14 тематических залов). (6+)

Продолжают работу выставки:

Выставка, посвящённая героям Специальной военной операции.

«Элизиум науки: 95 лет Кольскому научному центру.

РАН».

«Здесь начинается Россия: к 180-летию Русского географического общества» (18+)

«Край озёр, сопок и легенд». (12+)

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (6+)

6 января - 13.00

Музейное занятие. «Коляда». (6+)

8 января - 13.00

Музейное занятие. «След». (6+)

По 9 января - 14.00

Программа «Новогодний кавардак». (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

До 11 января 2026 года

Выставка «Лоскутный мир Надежды Маркиной».

Надежда Игнатьевна Маркина – член Союза художников Российской Федерации. Владеет многими техниками декоративно-прикладного искусства. Является мастером лоскутного шитья и марийской вышивки. Работы автора отличаются тонким, виртуозным исполнением, сложной композицией и яркими, радостными красками.

Надежда Игнатьевна много лет работает педагогом дополнительного образования в Первомайском доме детского творчества города Мурманска.

В экспозиции представлены лучшие произведения мастера, созданные за последние несколько лет. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

По 15 января (в часы работы библиотеки): фотозона «Конь в пальто». (12+)

Выставки изданий:

«Праздник к нам приходит...» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Тёплый дом: зимнее рукоделие» (6+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Вкусный 2025-й: топ-10 любимых блюд» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

Интерактивная выставка изданий «Книга под ёлкой» (16+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Зимнее. Праздничное. Волшебное» (6+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Волшебные праздники зимы: история и традиции» (12+). Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

По 11 января (по отдельному расписанию)

Новогоднее шоу «Космический переполох». (6+)

Планетарий «Просто космос». Платное.

6, 8 и 9 января – 12.00-18.00

Индивидуальные занимательные игры «Новогодние развлечения»: «Зимние забавы», «Умка на Севере», (6+); «Волшебство в библиотеке», «Пиратский квиз», (12+); «Новогодняя викторина». (16+). Учебный класс, 3-й этаж.

6 января – 16.00-17.00

Мастер-класс «Коллаж на пластинке». (12+). Платное. Мероприятие участвует в акции «Веди родителей в библиотеку». Центр современного искусства «СОПКИ 21.А», выставочный зал.

6 января – 16.00-17.00

Встреча с Коллекционером Ольгой Плюсниной «В гостях у новогодней открытки». (6+). Центр современного искусства «СОЛКИ.21А», выставочный зал.

6 января – 15.00-16.30

Презентация книги мурманских литераторов Владимира Белошеева, Юлии Боднарюк и Марины Нуриджановой «Три стороны одной медали». (12+). Центр современного искусства «СОПКИ.21А», зрительный зал.

6 января – 18.00-19.30

Моноспектакль Олега Овчарова «Мой Бродский, Рождество: точка отсчёта». (16+). Центр современного искусства «СОПКИ.21А», зрительный зал.

9 января – 16.00-18.00

Праздничное представление «Рождественский концерт». (6+). Центр современного искусства «СОПКИ.21А», зрительный зал.

10 января – 13.00-14.00

Неформальная лекция «Как на Мурмане Новый год отмечали». (12+). Зал «Русская Арктика», 4-й этаж.

10 января – 15.00-16.00

Заседание клуба «Гиря и сельдерей». (16+). Конференц-зал, 3-й этаж.

10 января – 16.00-17.00

Экскурсия-иммерсия «Книжные лабиринты «Научки»: ретро-вагон «Книжник». (12+). Платное. Книгохранение, место сбора холл 1-го этажа.

10 января – 16.00-19.00

Мастер-класс по рисованию открытки акрилом «Северный олень». (16+). Платное. Зал искусств, 3-й этаж.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

По 23 января

Игровое занятие «Зимние старты». Приглашаются организованные группы маленьких спортсменов на увлекательные занятия, посвящённые зимним видам спорта.

8 и 10 января - 13.00

Встреча «Угадай гаджет. Путешествие в прошлое». «Медиатека» приглашает юных читателей и их родителей заглянуть в прошлое технологий.

8 января - 13.00

Рождественские посиделки «На святки – свои порядки». Отдел детского чтения областной детско-юношеской библиотеки приглашает юных мурманчан и их родителей на фольклорные посиделки, посвященным традициям празднования Рождества и Святок на Руси.

8 января - 13.00

10 января - 14.00

Мультвикторина «Дед Мороз и другие». Областная детско-юношеская библиотека приглашает всех любителей сказок и мультфильмов на праздничную викторину.

8 января - 14.00

Мастер-класс «Рождественские крылья доброты». Центр краеведения и страноведения приглашает детей и взрослых на добрый зимний мастер-класс.

8 января в 14.00

Мастер-класс «Если снежинка не растает». В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» пройдёт новогодний мастер-класс по созданию зимних украшений.

8 января - 15.00-17.00

Мастер-класс «Зимние узоры». Центр добровольческих инициатив приглашает северян на мастер-класс по созданию новогодних рисунков.

10 января - 14.00

Интерактивное занятие «Сказки северной земли». В зале психологической поддержки читателей пройдёт интерактивное занятие.

10 января - 14.00

11 января - 13.00

Мастерим, что хотим. Хобби-клуб «Мастерим, что хотим» приглашает на первые послепраздничные мастер-классы.

10 января - 15.00

Игра-викторина «Тайны новогодних традиций». Центр краеведения и страноведения приглашает на новогоднюю игру-викторину.

10 января - 15.00-17.00

Мастер-класс по рисованию «Волшебные феи». Состоится мастер-класс по рисованию волшебных фей, где участники смогут пофантазировать и придумать ярких и запоминающихся волшебных героев.

11 января - 14.00

Мастер-класс «Символ года пущу в дом – тепло и радость будут в нём». В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» пройдёт мастер-класс по созданию символа наступающего года – Огненной Лошади по китайскому календарю.

11 января - 15.00

Мастер-класс «Снежная галерея». Центр краеведения и страноведения приглашает любителей рукоделия на мастер-класс по созданию уникальной праздничной композиции.

11 января - 15.00-17.00

Мастер-класс по рисованию «Символ Нового года». Центр добровольческих инициатив приглашает всех желающих на мастер-класс по рисованию сказочных лошадок.

11 января

Межрегиональный заочный марафон педагогического опыта «Безопасность детей. Вызовы времени и педагогические ответы». Приглашаем специалистов к участию в информационно-методическом марафоне педагогического опыта.