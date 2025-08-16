Африканда - среди победителей конкурса социально значимых проектов территориального общественного самоуправления «Новая территория общественного самоуправления»

Фонд «АТР АЭС» совместно с Ассоциацией «Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления» (ОАТОС) подвели итоги конкурса социально значимых проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) «Новая территория общественного самоуправления». Конкурс охватил 12 городов расположения АЭС и стал важным шагом в развитии инициатив местного самоуправления.

В конкурсе приняли участие проекты, направленные на благоустройство и экологию, развитие народного творчества, организацию массового отдыха, патриотическое воспитание молодёжи и другие актуальные для жителей сферы.

По итогам конкурсного отбора 15 проектов ТОС получат финансирование от Фонда «АТР АЭС» на общую сумму порядка 3 млн рублей. Эти средства позволят реализовать инициативы, направленные на улучшение городской среды, создание комфортных условий для проживания и отдыха, а также на развитие культурного и социального потенциала городов.

«Конкурс показал, что жители стремятся принимать активное участие в жизни своих городов, чтобы сделать свои дома, дворики ещё лучше. Такой подход – залог комфортной и благоустроенной среды. Конкурс «Новая территория общественного самоуправления» – это не просто финансовая поддержка, это мощный импульс для развития инициатив горожан, это возможность объединить усилия жителей и представителей власти для достижения общих целей, направленных на повышение уровня жизни населения», – подчеркнула директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

Как сообщает pz-city.ru, среди победителей конкурса проектов территориального общественного самоуправления и ТОС «Африканда» с проектом проведения фестиваля изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Радуга ремёсел».

Фото: https://pz-city.ru/index.php/novosti/11982-fond-atr-aes-napravit-poryadka-3-millionov-rublej-na-podderzhku-proektov-territorialnogo-obshchestvennogo-samoupravleniya-tos-v-gorodakh-raspolozheniya-aes