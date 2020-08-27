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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.20 09:30

Африканда готова к отопительному сезону

К такому решению пришла комиссия во главе с вице-губернатором Юрием Сердечкиным, проверив отопительную инфраструктуру посёлка. В комиссии принял участие министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

На котельных посёлка Африканда успешно проведены гидравлические испытания, ремонтные и другие необходимые подготовительные работы. В районе Африканда-1 действует угольная котельная, которая готова дать отопление в 200 квартир. В районе Африканда-2 электрокотельная обеспечит теплом около 1000 потребителей, а также объекты социальной инфраструктуры.

«В Африканде-2 существует проблема с оплатой электроэнергии, которая потребляется для выработки тепла, – заметил Дмитрий Латышев. – В связи с этим гарантирующий поставщик «КолАтомЭнергоСбыт» в июне наложил ограничения на потребление электроэнергии котельной МУП «Энергия». На днях поставка ресурса была возобновлена, и котельная снова заработала. В домах было возобновлено горячее водоснабжение».

С поставщиком ведутся переговоры на тему ситуации в посёлке. Юрий Сердечкин после посещения Африканды провёл совещание с участием «КолАтомЭнергоСбыт» в формате ВКС и настоятельно рекомендовал компании не использовать «право рубильника», не отключать должникам подачу ресурса, а разработать гибкие и приемлемые для обеих сторон условий по рассрочке и погашению задолженности.

«Мы будем использовать комплексный подход к решению проблемы. Он включает в себя и контроль взаимодействия муниципалитета с ресурсоснабжающей организацией, и поддержку поселка на всех этапах отопительного цикла, и внесение предложений в программу модернизации отопления. Мы понимаем, что среди жителей посёлка высокий процент неплательщиков и с ними необходимо вести работу. Но люди, добросовестно оплачивающие коммунальные счета, не должны из-за этого терпеть неудобства. Главное для нас сейчас – вовремя обеспечить теплоснабжение и не допустить в будущем повторения ситуации с отключением котельной. В домах северян должно быть тепло», – подытожил вице-губернатор.

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