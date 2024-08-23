АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ: ФРАНШИЗА ИЛИ СВОЙ БРЕНД

Найти свой путь в бизнесе – задача сложная. Особенно это касается такого специфического направления, как недвижимость. В этой сфере требуется не только знания и навыки, но еще и репутация. Сейчас можно как начать собственный бизнес, так и купить франшизу.

ФРАНШИЗА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Рынок франшиз в целом активно развивается. И риэлторские бренды не исключение. Есть небольшие компании, которые только начали предлагать такие услуги. Есть и крупные игроки, вроде Etagi.com - https://www.etagi.com/franch/ - которых уже можно назвать международными. Главное, что они предлагают, - это быстрый выход на рынки.

Дело в том, что в секторе продажи недвижимости открыть новую контору – это не проблема, можно справиться буквально за несколько месяцев, были бы деньги. Но кто пойдет к такому новичку? Клиентскую базу приходится формировать годами и делать это в условиях жесточайшей конкуренции. В случае с франшизой можно присоединиться к уже действующему бренду со сложившейся репутацией.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ФРАНШИЗЫ

Именно узнаваемость торговой марки и наработанное годами отношение к нему – это главное преимущество покупки франшизы. Но есть и другие плюсы:

готовая стратегия развития;

проверенная концепция продвижения и рекламы;

надежные IT-системы, включая интернет-сайты, базы, программы учета и т. п.;

эффективные программы обучения и повышения квалификации;

методологическая поддержка.

В целом, владельцы франшизы предлагают не просто вывеску, а целый комплекс решений для отрасли. Это как клонирование, но в бизнес-среде. Перенос уже проверенной на рынке модели в новую почву.

Есть у франшизы и минусы. Их, по сути, всего два. Во-первых, за неё надо платить и суммы могут быть довольно значительными. Во-вторых, предпринимателю, который её купил, приходится действовать в довольно жёстких навязанных брендом рамках.

КОМУ ПОДХОДИТ

На самом деле франшиза в этом направлении подходит всем. Главное – это наличие стартового капитала и желание на нём заработать реальные деньги. Даже опытные риэлторы с большой личной базой выбирают этот путь по многим причинам. Хотя бы потому, что прогореть, спрятавшись за раскрученным брендом, сложнее. Но особенно выгодно это новичкам. Многие хотят выйти на этот рынок, но реально понимают, что без знания специфики и реального опыта, выжить на нём очень сложно. Франшиза помогает реально закрепиться и без всего этого. Необходимыми навыками поделится головная контора и даже проконтролирует, чтобы франчайзи избежал ошибок и ненужных рисков.

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