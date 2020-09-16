Агентство развития Мончегорска (АРМ), учреждённое администрацией Мончегорска и компанией «Норникель», зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Мурманску. Главная задача АРМ - создать благоприятные условия и возможности для устойчивого социально-экономического развития города. Его работа будет организована по трем направлением – «Бизнес и инвестиции», «Социально-культурные проекты» и «Туризм».

«Опыт «Норникеля» говорит о том, что ни компания, ни город по отдельности не могут с максимальной эффективностью развивать город. Нужна третья, нейтральная, площадка, которая инициировала бы проекты, формировала команды изменений, накапливала базу знаний, связанную с изменениями городской среды и жизни в городе. Поэтому компания несколько лет назад и приняла решение о создании таких институтов развития, которые меняют жизнь городов нашего присутствия к лучшему», - говорит заместитель директора департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Первый такой опыт - создание Агентства развития Норильска - был признан успешным, и компания начала тиражировать его на другие города, где действуют предприятия «Норникеля». Так появился Центр социальных проектов «Вторая школа» в Никеле. А в этом году учреждено Агентство развития Мончегорска.

В управленческой команде АРМ сейчас четыре человека. Руководителей агентства определили в результате конкурсного отбора. На должность директора избрана Анна Федорова, ранее занимавшая пост управляющей мончегорского отделения Северо-Западного филиала «Росбанка».

Сейчас Агентство развития Мончегорска готовится к стратегической сессии. Уже в этом году должна состояться встреча, на которой представители АРМ расскажут о своих первоочередных планах по развитию города.

«У нас запланирована встреча со стейкхолдерами, представителями общественности, средствами массовой информации. На ней мы будем презентовать агентство, рассказывать о том, куда будем двигаться, в каком направлении, что в первую очередь будем претворять в жизнь», - отметила Анна Федорова.

Как только все необходимые мероприятия, в том числе связанные с подготовкой помещений, будут завершены, агентство приступит к полноценной работе. Оно разместится в отдельном здании, где предстоит масштабный ремонт.