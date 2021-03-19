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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.21 15:00

Агентство развития Мончегорска и «RussiaDiscovery» запускают конкурс туристических проектов

Стартовал конкурс туристических бизнес-проектов для тех, кто хочет развивать русский Север. Организаторы – Агентство развития Мончегорска и «RussiaDiscovery» – приглашают всех, у кого есть интересные бизнес-идеи.

«В конкурсе могут участвовать физические и юридические лица из всех регионов России. Задача проекта – дать возможность участникам пройти путь от идеи к готовому решению. В результате отбора определят трех победителей, которые получат менторскую поддержку федеральных экспертов, а также помощь в пошаговой разработке бизнес-плана для вывода продукта на рынок», – подчеркнул Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Идеи могут быть направлены как на развитие города Мончегорска, так и на привлечение внешних туристов: новые туристические маршруты, создание современной кофейни, культурно-массовые мероприятия, обновление гостиничного фонда, эко-тропы и панда-парки, стоянки автокемперов – участников не ограничивают в выборе. Для подачи заявки иметь свой бизнес прямо сейчас не обязательно.

«Для нас стратегически важен конкурс туристических бизнес-проектов, так как он способствует увеличению туристической привлекательности города и расширяет возможности местных предпринимателей. Мы окажем профессиональную помощь в составлении бизнес-плана получении финансирования, что значительно увеличит шансы на успех проектов», – отметила Дарья Яркова, руководитель направления «туризм» Агентства развития Мончегорска.

Важное условие: победители должны зарегистрировать бизнес на территории Мончегорска.

Приём заявок продлится до 12 апреля, подробности по ссылке http://monchegorsk-brand.ru/contest.

15 апреля экспертный совет конкурса проведёт отбор финалистов. 21 апреля состоится презентация проектов и будут названы трое победителей.  В экспертный совет и жюри войдут специалисты из области туризма, экономики, развития территорий, финансового моделирования, маркетинга.

Конкурс проходит при информационной поддержке комитета по туризму Мурманской области.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области,  Агентство развития Мончегорска – единый центр развития территории, который открылся в январе 2021 года. Цель команды – создание комфортной среды для города и благоприятных условий для реализации проектов по трем основным направлениям: туризм, бизнес и инвестиции, социально-культурная сфера.

Конкурс туристических бизнес-проектов – часть стратегии развития туризма в регионе. Сейчас идёт создание брендинга города, для которого проводится опрос жителей Мончегорска. Пройти анкетирование можно до 28 марта 2021 года по ссылке.

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