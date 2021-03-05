Агентство развития Мончегорска помогает предпринимателям получить инвестиции

Агентство развития Мончегорска при поддержке компании «Норильский никель» и Администрации города проводит отбор бизнес-проектов для экспертного сопровождения заявки на финансирование. Инвестиции выделяют федеральные институты развития: ВЭБ.РФ, Корпорация МСП и их коллеги. Приём заявок продлится до 8 марта, результаты объявят на стратегической сессии 10 марта.

«Предприниматели получат оценку бизнес-проектов от экспертов разных отраслей, в том числе представителей финансирующей организации. А заявки победителей стратегической сессии будут сопровождаться индивидуально. Проект позволит не только развить экономику города, но и создать новые квалифицированные рабочие места», – говорит Александр Поленков, руководитель направления «Бизнес и инвестиции» Агентства развития Мончегорска.

В результате стратегической сессии будет отобрано три бизнес-проекта, которые получат возможность привлечь инвестиции для реализации крупных инфраструктурных проектов стоимостью более 25 млн рублей.

Подать заявку может действующий предприниматель, предлагающий бизнес-проект в сфере промышленности, с/х, экологии, туризма, создания комфортной городской среды на территории Мончегорска. Приём заявок осуществляется на сайте https://armonchegorsk.ru/invest.

На стратегической сессии кандидаты получат информацию о практическом алгоритме действий при получении финансирования, упаковке проекта и подготовке необходимой документации для подачи заявки в институты развития.

Стратегическая сессия пройдёт 10 марта - с 9.30 до 17.30 по адресу: г. Мончегорск, просп. Металлургов, 30, Городской центр культуры.

Подробная информация, программа мероприятия, регистрация - на сайте Агентства развития Мончегорска по ссылке https://armonchegorsk.ru/program-invest.