Агентство развития Мончегорска приглашает горожан обсудить планы на 2021 год

В ближайшую среду, 27 января, состоится онлайн-презентация единого центра по развитию города – Агентства развития Мончегорска. На мероприятии неравнодушные горожане смогут узнать о планах агентства на этот год и предложить свою идею модернизации города.

«На этом мероприятии мы хотим сопоставить наше видение и видение жителей в вопросах развития города, обменяться идеями и мнениями, чтобы вместе сделать Мончегорск комфортным и удобным для жизни», – прокомментировала Анна Федорова, директор Агентства развития Мончегорска.

Поделиться идеей, которую команда агентства может взять в план работы, можно уже сейчас. Для этого нужно оставить заявку на сайте агентства или связаться лично с креативной командой: форму обратной связи и контакты можно найти по ссылке: https://armonchegorsk.ru/

Директор департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин также считает, что презентация может стать отправной точкой в коммуникации между агентством и горожанами: «Миссией агентства является благоустройство городской среды и создание условий для благополучия жителей Мончегорска. Для того чтобы достичь весомых результатов по этим направлениям команда агентства должна работать в связке с горожанами».

Напомним, работа Агентства развития Мончегорска началась в сентябре 2020 года. Основной целью креативной команды стало развитие территории, создание комфортной среды для города и благоприятных условий для реализации проектов по трем основным направлениям: туризм, бизнес и инвестиции, социально-культурная сфера.

Онлайн-презентация единого центра состоится 27 января в 11.00 в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы не пропустить трансляцию, подписывайтесь на группу Агентства развития Мончегорска.