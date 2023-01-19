Агентство развития туризма и предпринимательства Кировска приглашает к сотрудничеству представителей туриндустрии, науки и общественности

Агенство развития туризма продолжает работу по проекту «Заповедные Хибины. Территория сотрудничества». АНО «АРТ» Кировск совместно с Кольским центром охраны дикой природы и Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом продолжает работу по проекту «Заповедные Хибины. Территория сотрудничества».

«Заповедные Хибины» – это виртуальный визит-центр национального парка «Хибины», ПАБСИ и Симбозёрского заказника. На одной площадке собрана информация о природе и туристической инфраструктуре крупнейшего горного массива Мурманской области. В более широком смысле «Заповедные Хибины» – это сообщество, которое объединяет ООПТ Хибин с наукой, малым бизнесом и общественностью. Цель сообщества — помочь людям и природе стать ближе друг к другу.

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, АНО «АРТ» Кировск является партнёром проекта и проводит работу по привлечению новых участников. Благодаря содействию агентства к сообществу присоединились: кафе «Офелия», кафе-бар «Хибины в тарелке», апарт-отель «Паудер», арт-парк «Таинственный лес», Кировский историко-краеведческий музей. Была проведена работа по подготовке видеовизитки проекта. На объектах участников «Заповедные Хибины» размещены информационные стенды с брошюрами. Сотрудники организаций-партнёров окажут гостям и жителям Кировска консультативную помощь по предоставленной на стенде информации.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-100812639_457239635%2Fwall-148376343_61847