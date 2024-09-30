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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.24 17:30

Агентство стратегических инициатив открыло приём заявок на поддержку проектов по инновационным технологиям для транспорта

Агентство стратегических инициатив объявило о старте отбора проектов, направленных на внедрение инновационных технологий для транспорта и развитие новых видов мобильности, которые Агентство возьмет на поддержку.

Заявки принимаются до 6 октября по 4 направлениям:

  • Транспортная инфраструктура;
  • Цифровизация транспорта;
  • Технологическая оснащенность;
  • Кадровый потенциал.

Как отметил директор Центра передовых решений Денис Смольков, Агентство готово поддержать проекты, которые позволят достичь целей национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».

«В послании Федеральному собранию, в котором нашли свое отражение инициативы, поступившие на форум «Сильные идеи для нового времени», Президент Владимир Путин уделил особое внимание обновлению общественного транспорта в регионах, использованию при этом современных экологических стандартов и технологий. В рамках отбора Агентство принимает к рассмотрению проекты, которые станут надежной базой для решения задач по модернизации и обновлению транспортной инфраструктуры, повышению доступности территорий, цифровизации отрасли. Каждый поступивший проект получит всестороннюю экспертную оценку, а наиболее перспективные мы возьмем на поддержку и презентуем представителям региональных и федеральных органов власти для внедрения и масштабирования», – сказал Денис Смольков.

Агентство готово поддержать инновационные решения, направленные на развитие различных видов транспорта, включая наземный, железнодорожный, водный и воздушный, в том числе использование беспилотных летательных аппаратов. Также к рассмотрению принимаются проекты по развитию транспортной инфраструктуры, улучшению технологической оснащенности комплекса, включая цифровые технологии, а также проекты в сфере подготовки квалифицированных кадров и развития компетенций.

Прошедшим отбор проектам Агентство окажет содействие в продвижении решений на российском и зарубежных рынках, поиске новых индустриальных и отраслевых партнеров, инвесторов. При наличии запроса Агентство поможет в части снятия административных барьеров, препятствующих полномасштабному развитию проекта и отрасли. Лидеры и команды проектов также смогут принять участие в акселерационных программах, получить информационную поддержку и поучаствовать в мероприятиях Агентства и партнеров.

Среди проектов в сфере транспорта Агентство уже поддержало проект по производству электрических маневровых тяговых машин. Они позволяют перемещать предметы весом до 250 тонн. Техника передвигается как по обычным дорогам, так и по железнодорожному полотну. Управление происходит дистанционно. Тяговые машины позволяют оптимизировать маневровые работы на участках, где существующая тепловозная тяга избыточна или отсутствует, а также уменьшить затраты заводов на перемещение грузов. На данный момент проведены пилотные испытания электрической маневровой машины с тяговым усилием 250 тонн на объектах Октябрьской железной дороги – филиал ОАО «РЖД». В прошлом году осуществлены коммерческие поставки двух единиц техники.

Еще одним проектом, получившим поддержку Агентства, стало производство бесколлекторных двигателей для различных отраслей промышленности. В них щёчно-коллекторный узел заменён полупроводниковым коммутатором. За счёт этого двигатель имеет более высокие эксплуатационные характеристики по сравнению с асинхронными двигателями: больше удельная мощность, отсутствие вращающихся и переключающихся контактов, высокий КПД, надежность работы, меньший уровень электромагнитного шума, простота в управлении. В настоящее время разработано 5 типоразмеров двигателей, которые применяются в автомобильной и авиационной промышленности, в том числе для БПЛА с большой продолжительностью полета. В месяц выпускается до 5 тысяч двигателей, в перспективе планируется расширение до 30 тысяч.

Агентство оказало поддержку и логистическим решениям INTELOGIS ILS. Они позволяют управлять транспортной логистикой, оптимизировать маршруты доставки грузов, повышать качество сервиса и контроля безопасного поведения за рулем. Для использования сервиса не требуется установка специального программного обеспечения или оборудования. Большое количество настроек позволяет оптимизировать систему под требования конкретной компании, чтобы обеспечить максимальную экономию затрат на доставку при соблюдении необходимого уровня качества сервиса. Внедрение решения позволяет снизить логистические затраты до 20 %. 

 

Фото (Агентство стратегических инициатив): https://gov-murman.ru/info/news/

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