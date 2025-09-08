Агитационно-пропагандистская бригада Северного флота выступила перед участниками специальной военной операции

Агитационно-пропагандистская бригада Северного флота, состоящая из артистов Ансамбля песни и пляски Северного флота, выступила перед участниками специальной военной операции в Донецкой народной республике.

В концертную программу были включены патриотические современные композиции различных музыкальных жанров, в том числе рок, поп, хип-хоп и другие. Также североморцы прочитали воинам стихи о семье, любви, верности и Родине. Все выступления завершались овациями зрителей. Всего североморцы дали семь концертов.

Как сообщает пресс-служба СФ, представители управления Северного флота в рамках акции «Письмо солдату» передали участникам специальной военной операции письма от школьников города Североморска. В своих посланиях дети выразили слова благодарности воинам за их мужество, подвиги и защиту Отечества.

В агитационно-пропагандистской бригаде Северного флота разработан репертуар выступлений патриотической направленности, несущий идеи верности воинскому долгу, отечественным традициям и моральным ценностям.

