«Агростартап»: грант достался бизнес-проекту крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению товарного поголовья овец мясного направления в Ловозерском районе

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 24 ноября Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области был проведён второй этап последнего в текущем году конкурсного отбора заявителей для предоставления гранта «Агростартап».

Всего на конкурсный отбор поступила одна заявка от Бусалаева Сергея Анатольевича с бизнес-проектом, предусматривающим создание в Ловозерском районе крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению товарного поголовья овец мясного направления продуктивности.

По итогам рассмотрения представленных документов на первом этапе Региональной конкурсной комиссией по отбору проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств принято решение о допуске заявителя к участию во втором этапе конкурсного отбора.

На втором этапе по результатам оценки проекта претендента по критериям конкурсного отбора в соответствии с бальной шкалой итоговая сумма составила 11 баллов (№1 рейтинга).

По итогам двух этапов региональной комиссией победителем конкурсного отбора и получателем гранта в размере 1 млн 960 тысяч рублей признан Бусалаев Сергей Анатольевич.

В сроки, установленные Порядком предоставления гранта «Агростартап», утвержденного постановлением правительства Мурманской области от 29.05.2019 №268-ПП с победителем конкурсного отбора будет заключено соглашение о предоставлении гранта.

Фото: https://mpr.gov-murman.ru/news/506341/#&gid=1&pid=1