«Ах, обмануть меня не трудно» - мурманчанин перевёл на счета аферистов 4 миллиона рублей

В отдел полиции №3 УМВД России по городу Мурманску за помощью обратился местный житель 1981 года рождения. Он сообщил, что в отношении него совершено мошенничество на крупную сумму.

Мужчина рассказал, что ему позвонили неизвестные, которые под видом сотрудников банка и правоохранительных органов сообщили, как оказалось, ложные сведения о том, что зафиксирована попытка оформления кредита на его имя в размере почти 5 миллионов рублей.

После чего заявителю было предложено самостоятельно оформить кредит и, чтобы исключить списание денежных средств с его банковского счета, перевести все имеющиеся деньги на «безопасные» счета. Действуя по указанию неизвестного, северянин осуществил несколько переводов денежных средств через банкомат на указанные номера. В общей сложности он перевел 4 миллиона рублей.

По окончании всех операций звонки ему резко прекратились, а самостоятельно связаться с абонентами стало невозможно. Лишь тогда мурманчанин осознал, что стал жертвой обмана.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время установлено, что многочисленные номера телефонов, с которых выходили злоумышленники на связь с потерпевшим, зарегистрированы в Москве.