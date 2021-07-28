«Ах, обмануть меня не трудно» - в полиции за сутки зарегистрировано несколько случаев хищения денег со счетов северян

В одном из случаев жертвой дистанционных мошенников стал 26-летний житель Мурманска. По словам потерпевшего, на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что финансовым учреждением зафиксирована попытка оформления кредита на его имя в размере 600 тысяч рублей.

В ходе разговора абонент «для исправления сложившейся ситуации» убедил заявителя самостоятельно оформить кредит и, чтобы исключить списание денежных средств с его банковского счёта, перевести все имеющиеся деньги на «безопасные» счета. Действуя по указанию неизвестного, северянин осуществил несколько переводов денежных средств через банкомат на указанные номера. В общей сложности он перевёл свыше 680 тысяч рублей.

По окончании всех операций, когда звонки прекратились, а самостоятельно связаться с абонентом стало невозможно, молодой человек осознал, что стал жертвой обмана. Как пояснил потерпевший, о подобных видах преступлений он знал, но не связал информацию с конкретной жизненной ситуацией.

В аналогичную ситуацию попал 23-летний мурманчанин. На счёт аферистов он перевёл более 113 тысяч рублей.

По другой схеме злоумышленники обманули двух жителей Апатитов 46 и 49 лет.

В беседе с полицейскими потерпевшие рассказали, что на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился трейдером биржи ценных бумаг. Он предложил инвестировать деньги, пообещав хороший доход.

Кроме того, одному из заявителей для подтверждения платёжеспособности было предложено сообщить персональные данные карты и приходящие в смс коды безопасности. Таким образом северяне лишилась в общей сложности свыше 510 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.